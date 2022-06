Mediaocean aderisce al Marketing Partner Program di TikTok in qualità di badged partner

Italian Dutch

NEW YORK, June 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mediaocean ( www.Mediaocean.com ), la piattaforma mission-critical per la pubblicità omnicanale, ha annunciato oggi l’adesione ufficiale al Marketing Partner Program di TikTok in qualità di badged partner. Mediaocean ha già annunciato la sua partnership con TikTok a settembre 2021 e offre ora una funzionalità self-service per creare, gestire e ottimizzare le campagne pubblicitarie su tale piattaforma. Con una base di un miliardo di utenti in tutto il mondo, TikTok è diventato una componente critica delle strategie di marketing per i brand e le loro agenzie partner.



Con l’ultima versione del prodotto, i clienti di Mediaocean Social Ads (Scope) possono automatizzare il reporting e gestire le campagne pubblicitarie su TikTok. L’aggiunta di questa piattaforma fornisce ai clienti gli strumenti leader di settore per gestire Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, LinkedIn e Pinterest attraverso un’interfaccia comune. Brand e agenzie possono dare slancio alle loro campagne con automazione e flussi di lavoro ancora più intuitivi, aggiungendo un livello di controllo avanzato per massimizzare l’efficienza della pubblicità social a pagamento. Gli inserzionisti possono scoprire, attivare e scalare audience di prima parte grazie alla suite completa di funzionalità di Scope, incorporando al contempo dati di misurazione di riferimento (source-of-truth) per rilevare e accelerare la generazione di risultati di business reali.

“Questa espansione ci pone un passo avanti rispetto ad altre piattaforme che stanno iniziando ora a sfruttare strumenti e servizi per gestire la pubblicità su TikTok”, spiega John Nardone, Presidente di Mediaocean. “I clienti di Mediaocean hanno ottenuto ottimi risultati grazie alle funzionalità da noi introdotte già lo scorso anno e siamo felici di poter offrire un supporto ancora più ampio per realizzare campagne pubblicitarie self-service su TikTok insieme ad altre piattaforme”.

I clienti di Mediaocean Social Ads (Scope) disporranno di una serie di nuove funzionalità per:

Avere a disposizione modelli creativi con bozze di campagne per una rapida ideazione dei contenuti.

Avere il massimo dai contenuti esistenti e amplificare le prestazioni grazie a un’esperienza migliorata con Spark Ads per snellire i processi.

Passare senza soluzione di continuità da una campagna all’altra su diversi publisher per diversi account, tutto nella stessa interfaccia.

Assicurare l’allineamento dei team sui KPI con modelli di reporting personalizzati.

“Grazie a TikTok For Business, offriamo ai professionisti del marketing nuove opportunità per essere storyteller creativi e interagire in modo significativo con la community di TikTok”, spiega Melissa Yang, Head of Ecosystem Partnerships, TikTok. “Siamo entusiasti di collaborare con alcuni dei leader più strategici e accreditati nel settore pubblicitario e di continuare a fornire ai professionisti del marketing accesso a un maggior numero di strumenti per creare, misurare e ottimizzare con successo le campagne pubblicitarie su TikTok. Non vediamo l’ora di collaborare con i partner per offrire un’esperienza creativa e divertente ai nostri brand partner e alla community generale di TikTok”.

Mediaocean si propone come attore indipendente e media neutral nell’ecosistema della tecnologia pubblicitaria, fornendo controllo e affidabilità a marchi, agenzie, fornitori di media, partner tecnologici e fornitori di dati. Mediaocean ha ricevuto di recente il riconoscimento Customers Choice nel report “Voice of the Customer” per la tecnologia pubblicitaria di Gartner® Peer Insights™ 2022 e si è rivelato il G2 Social Media Advertising Leader della primavera 2022 .

Per maggiori informazioni, visitare Mediaocean.com/TikTok .

