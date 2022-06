Mediaocean sluit zich aan bij het TikTok Marketing Partner Program als Badget Partner

Italian Dutch

NEW YORK, June 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mediaocean ( www.Mediaocean.com ), Mediaocean, het essentiële platform voor omnichannelreclame, heeft vandaag bekendgemaakt dat het zich officieel heeft aangesloten bij het TikTok Marketing Partner Program als Badged Partner. Mediaocean kondigde de samenwerking met TikTok in September 2021 aan , en biedt nu een self-service functionaliteit voor het creëren, beheren en optimaliseren van advertentiecampagnes op TikTok. Een miljard mensen over de hele wereld gebruiken TikTok, en dit socialemediaplatform is een essentieel onderdeel geworden van de marketingstrategieën voor adverteerders en de bureaus waarmee deze adverteerders samenwerken.



Met de nieuwste productrelease kunnen klanten van Mediaocean Social Ads (Scope) nu de aanlevering, het beheer en rapportages van advertentiecampagnes op TikTok automatiseren. De toevoeging van TikTok biedt klanten toonaangevende tools voor het beheren van advertenties op Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, LinkedIn en Pinterest via een gemeenschappelijke interface. Adverteerders en bureaus kunnen hun campagnes efficiënter inrichten aan de hand van intuïtieve workflows en automatisering, en door een geavanceerd niveau van controle op social media campagnes. Adverteerders kunnen doelgroepen ontdekken, activeren en first-party data inzetten door gebruik te maken van Scope's audience suite die het mogelijk maakt om gericht resultaten te verbeteren.

“Deze uitbreiding geeft ons een voorsprong op andere platforms die net begonnen zijn met het inzetten van tools en services om TikTok advertising in te zetten”, aldus John Nardone, directeur van Mediaocean.“Klanten van Mediaocean hebben goede resultaten behaald door gebruik te maken van de mogelijkheden die we vorig jaar hebben geïntroduceerd, en we zijn verheugd dat we nog meer ondersteuning kunnen aanbieden met de uitbreiding naar TikTok, net zoals op andere platforms.”

Klanten van Mediaocean Social Ads (Scope) profiteren van een aantal nieuwe functies:

Van te voren creatieve templates maken met campagne ontwerpen,zodat content snel gecreëerd kan worden.

Gebruikmaken van bestaande content en optimaliseren van prestaties via een verbeterde ervaring met Spark Ads om processen te stroomlijnen.

Naadloos schakelen tussen campagnes via verschillende uitgevers voor meerdere accounts in dezelfde weergave.

Stroomlijnen van teams en KPI's met aangepaste rapportagetemplates.

“Via TikTok For Business creëren we nieuwe mogelijkheden voor marketeersom creatieve storytellers te zijn en op een betekenisvolle manier in contact te komen met de TikTok-gemeenschap”, aldus Melissa Yang, Head of Ecosystem Partnerships van TikTok. “Wij zijn blij dat we kunnen samenwerken met een aantal van de meest strategische, betrouwbare en toonaangevende ondernemingen in de reclamesector en dat we marketeers toegang blijven geven tot tools om advertentiecampagnes op TikTok succesvol te creëren, optimaliseren en de resultaten hiervan te meten. We kunnen niet wachten om samen te werken met partners om onze merkpartners een creatieve en geweldige ervaring te bieden en de TikTok-gemeenschap uit te breiden”.

Mediaocean is een onafhankelijke, media-neutrale speler in het ecosysteem van advertentietechnologie, die adverteerders, bureaus, medialeveranciers, technologiepartners en data providers controle en vertrouwen biedt. Mediaocean is onlangs door de 2022 Gartner® Peer Insights™ ‘Voice of the Customer’ Ad Tech report beloond met de Customers Choice-onderscheiding, en is in voorjaar 2022 een G2 Social Media Advertising Leader .

Ga naar Mediaocean.com/TikTok voor meer informatie.

