Mediaocean rejoint le programme de partenariat marketing TikTok en tant que Badged Partner

NEW YORK, 16 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mediaocean (www.Mediaocean.com), la plateforme stratégique dédiée à la publicité omnicanale, a annoncé aujourd'hui qu'elle rejoignait officiellement le programme de partenariat marketing TikTok en tant que partenaire badgé (Badged Partner). Mediaocean a annoncé pour la première fois son partenariat avec TikTok en septembre 2021 et propose désormais une série de fonctionnalités en libre-service pour créer, gérer et optimiser des campagnes publicitaires sur la plateforme. Avec un milliard de personnes dans le monde utilisant l’application TikTok, celle-ci est devenue un élément essentiel des stratégies marketing des marques et de leurs agences partenaires.



Avec la dernière version du produit, les clients de Mediaocean Social Ads (Scope) peuvent désormais automatiser la gestion des campagnes publicitaires sur TikTok, ainsi que leur reporting. L'ajout de TikTok dans le portefeuille d’éditeurs de Scope fournit aux marques et aux agences des outils de pointe pour également gérer Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, LinkedIn et Pinterest via une interface commune. Les marques et les agences peuvent accélérer leurs campagnes avec des flux de travail optimisés et une automatisation toujours plus intuitive, ajoutant un bien meilleur niveau de contrôle pour s’assurer de l'efficacité du paid social. Les annonceurs peuvent découvrir, activer et faire évoluer les audiences first party à l'aide de la suite complète de fonctionnalités exclusives de Scope, tout en combinant des données tierces (Source of Truth) pour accroitre leurs résultats commerciaux.

« Cette expansion nous donne une longueur d'avance sur les autres plates-formes qui commencent tout juste à tirer parti des outils et des services dédiés à la publicité sur TikTok », a déclaré John Nardone, président de Mediaocean. « Les clients de Mediaocean ont obtenu d'excellents résultats en tirant parti des fonctionnalités que nous avons introduites pour la première fois l'année dernière, et nous sommes ravis d'offrir une assistance encore plus approfondie pour exécuter des campagnes publicitaires en libre-service sur TikTok aux côtés d'autres plateformes sociales. »

Les clients de Mediaocean Social Ads (Scope) bénéficieront de plusieurs nouveautés :

La possibilité de construire des templates créatifs à l'avance permettant une mise en place et utilisation du contenu rapide.

La capacité à tirer parti du contenu existant et amplifiez les performances grâce à une expérience améliorée avec Spark Ads pour rationaliser les processus.

La faculté de passer facilement d'une campagne à l'autre sur différents éditeurs pour plusieurs comptes dans la meme interface.

Permettre de rester concentrer sur les KPI avec des modèles de rapports sur-mesure.

« Grâce à TikTok For Business, nous créons de nouvelles opportunités pour les spécialistes du marketing, qui par leur créativité et storytelling, peuvent engager de manière significative avec la communauté TikTok », a déclaré Melissa Yang, responsable chez TikTok des partenariats avec l'écosystème. « Nous sommes ravis de collaborer avec certains des plus grands leaders stratégiques dans l'industrie de la publicité, afin de continuer à donner aux marques l'accès à plus d'outils pour créer, mesurer et optimiser avec succès des campagnes publicitaires sur TikTok. Nous sommes impatients de collaborer avec nos partenaires pour offrir une expérience créative et joyeuse à nos partenaires de marque et à l'ensemble de la communauté TikTok. »

Mediaocean est un acteur indépendant et neutre vis-à-vis du media, dans l'écosystème des technologies publicitaires, offrant contrôle et confiance aux marques, agences, consultants, éditeurs, partenaires technologiques et fournisseurs de données. Mediaocean a récemment été reconnu par le rapport Ad Tech 2022 de Gartner® Peer Insights™ ‘Voice of the Customer’’ avec la distinction Customers Choice, et se classe en tant que G2 Social Media Advertising Leader pour le printemps 2022.

Rendez-vous sur Mediaocean.com/TikTok pour plus d'informations.

