TELUS annonce la conclusion d’une entente visant l’acquisition de LifeWorks, ce qui consolidera la position de TELUS Santé en tant que chef de file mondial dans le domaine des solutions numériques de santé et de mieux-être

English French

Cette acquisition renforce considérablement la vision de TELUS Santé en matière de solutions pour employeurs qui facilitent l’accès des employés à des services de santé physique et mentale de qualité grâce à l’unification des solutions numériques dans tout le continuum de soins

Elle permet d’ajouter le programme d’aide aux employés et à leur famille (PAEF) et les capacités d’administration des avantages sociaux de LifeWorks à la gamme existante de technologies numériques de pointe de TELUS Santé : soins virtuels et en personne, soutien en santé mentale, pharmacie virtuelle, télésoins à domicile, dossiers médicaux électroniques et dossiers de santé collaboratifs, gestion des avantages sociaux et des pharmacies, et services personnels d’intervention en cas d’urgence

Les valeurs et les convictions communes de TELUS Santé et de LifeWorks faciliteront la collaboration nécessaire pour mettre en place rapidement des capacités numériques de nouvelle génération en matière de soins de mieux-être et de santé primaires et préventifs pour les employeurs, au profit des employés du monde entier

La nouvelle entité compte des milliers d’entreprises clientes de premier plan au Canada, aux États-Unis et dans plus de 160 pays, couvrant plus de 50 millions de vies dans le monde. Elle permettra aux clients, aux employeurs et aux employés de vivre une expérience numérique inégalée en matière de santé et de mieux-être

Les synergies avec TELUS International permettent de tirer parti d’une vaste clientèle et d’une expertise considérable en matière de service pour faire croître la gamme de produits offerts par TELUS Santé à l’échelle internationale

L’acquisition permet à TELUS Santé de gagner en envergure et, à la signature, de faire passer ses revenus annualisés à environ 1,6 milliard de dollars1, soutenant ainsi une forte croissance et une rentabilité continues

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 16 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (« TELUS ») (TSX : T; NYSE : TU) a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu une entente définitive avec LifeWorks inc. (TSX : LWRK). En vertu de cette entente, TELUS fera l’acquisition de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de LifeWorks au prix de 33,00 $ par action ordinaire de LifeWorks, ce qui représente une contrepartie totale d’environ 2,3 milliards de dollars, et prendra en charge une dette nette d’environ 600 millions de dollars, sous réserve des approbations requises des tribunaux, des actionnaires de LifeWorks, des bourses et des organismes de réglementation (« la transaction »). Toutes les valeurs monétaires figurant dans ce communiqué sont exprimées en dollars canadiens, sauf indication contraire.

« Nous avons bien hâte d’accueillir les employés et les clients de LifeWorks dans la famille TELUS Santé, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. L’acquisition annoncée aujourd’hui nous permettra de combiner les compétences et les capacités respectives de LifeWorks et de TELUS Santé pour créer une plateforme de soins de santé préventifs, de mieux-être et de santé mentale de premier plan pour les employés, complète et axée sur le numérique, qui couvrira plus de 50 millions de personnes. Les clients bénéficieront de la détermination inébranlable de notre équipe à fournir une expérience client exceptionnelle grâce à nos réseaux à large bande de calibre mondial. Ils profiteront aussi du savoir-faire combiné de nos ingénieurs, qui exploiteront des plateformes de données de premier ordre pour améliorer les résultats sur le plan de la santé des employés et de leur famille. Mentionnons également l’effet bénéfique de nos économies d’échelle. Entre autres, la combinaison des relations de LifeWorks sur la scène mondiale et de l’expertise éprouvée de TELUS International en matière de transformation numérique et d’excellence du service à la clientèle, jumelée à une vaste clientèle et à des équipes de prestation de services couvrant 28 pays, nous permettra d’étendre notre offre bien au-delà des frontières du Canada. En effet, la mission de TELUS Santé repose sur la conviction que nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour les gens de partout dans le monde grâce à la puissance de la technologie et à notre culture de générosité. Nous souhaitons ainsi favoriser la collaboration et l’efficacité, en plus de rehausser l’expérience dans tout l’écosystème de santé. Cette mission est particulièrement importante en cette période d’après-pandémie, où la santé mentale et le mieux-être sont au centre des préoccupations des employeurs et de leurs employés. À cet égard, nos organisations combinées, guidées par un ensemble de valeurs communes, fourniront aux employeurs des solutions de soins primaires et préventifs simples, pratiques et efficaces, fondées sur des données pour aider les employés et leurs familles à gérer de manière proactive leur santé et leur mieux-être, y compris leur santé mentale, et à vivre une vie professionnelle et personnelle plus saine et plus productive. »

Stephen Liptrap, président et chef de la direction de LifeWorks, a déclaré : « La transaction représente un nouveau chapitre passionnant pour nous. Le regroupement de TELUS Santé et de LifeWorks représente une occasion inégalée de créer un chef de file en solutions numériques de soins primaires et préventifs axés sur la santé et le mieux-être mental aux employeurs à l’échelle mondiale. Ensemble, nous allons accélérer notre vision commune qui consiste à donner aux personnes les moyens de vivre leur vie le plus sainement possible en unifiant le continuum de soins grâce à des innovations numériques, ainsi que nos soins en personne de qualité inégalée. En plus de partager des valeurs communes, nos deux organisations de premier plan axées sur les objectifs s’engagent à améliorer la vie des gens du monde entier. La compatibilité avec l’équipe de LifeWorks ne pourrait pas être meilleure. »

Doug French, vice-président à la direction et chef des services financiers de TELUS, explique : « Cette transaction est financièrement convaincante et stratégiquement avantageuse pour TELUS. Elle constitue un complément naturel à TELUS Santé et accélère considérablement notre vision en matière de solutions de soins de santé pour les employeurs, qui consiste à faciliter l’accès des employés à des services de santé et de mieux-être mental de qualité. Nous avons repéré des synergies facilement réalisables et nous prévoyons être en mesure de créer d’importantes occasions de ventes croisées entre nos organisations respectives, en particulier avec TELUS International, tout en améliorant les résultats en matière de santé pour les employés et les familles que nous servons dans le monde entier. Ces synergies de ventes croisées, ainsi que celles liées aux coûts d’exploitation, devraient se multiplier une fois l’intégration terminée, pour atteindre un revenu annualisé de plus de 170 millions de dollars au cours des trois à cinq prochaines années, améliorant ainsi la croissance du BAIIA et des flux de trésorerie disponibles. Nous évaluerons l’incidence sur nos prévisions annuelles lorsque la transaction aura été conclue. En 2021, LifeWorks a déclaré des revenus consolidés de plus de 1 milliard de dollars, soit près de 6 pour cent des revenus consolidés de TELUS, et un BAIIA ajusté de plus de 195 millions de dollars, soit 3 pour cent du BAIIA ajusté2 déclaré en 2021. L’effet de levier pro forma ne devrait pas augmenter de manière substantielle, étant donné le solide flux de trésorerie de LifeWorks. Le maintien de notre programme de croissance des dividendes, qui a récemment été prolongé jusqu’en 2025 avec un objectif de croissance annuelle de 7 à 10 pour cent, n’est par ailleurs aucunement remis en question. »

Le prix d’achat sera financé par une combinaison d’espèces et d’actions ordinaires de TELUS, sous réserve d’une répartition proportionnelle de sorte que la contrepartie totale sera payée à 50 pour cent en espèces et à 50 pour cent en actions ordinaires de TELUS. Le prix d’offre de 33,00 $ par action ordinaire de LifeWorks implique une prime de 89 pour cent par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires de LifeWorks pour les 20 jours de bourse se terminant le 14 juin 2022.

Motif de la transaction

Nous constatons une transformation sans précédent des ressources nécessaires pour aider les employeurs à répondre aux besoins changeants des employés et de leurs familles en matière de santé et de mieux-être, notamment dans l’importance accordée au soutien en santé mentale. Les fournisseurs traditionnels de programmes d’aide aux employés et à leur famille (PAEF) ont de plus en plus de mal à s’adapter à cette évolution rapide et subissent une concurrence accrue de la part de nouveaux joueurs qui proposent des solutions évolutives, numériques, accessibles quel que soit le lieu de travail de l’employé, et capables de répondre aux réalités auxquelles fait face la main-d’œuvre moderne. LifeWorks dispose d’une expertise de longue date sur le marché des PAEF, qui comprend sa solution inégalée de contact direct et en personne, ainsi que d’une expérience de 15 ans dans l’investissement et la mise en valeur de ses capacités et de sa plateforme numérique de pointe, et de solutions administratives, financières et de retraite étendues. Combinés au savoir-faire de TELUS Santé dans la conception de riches solutions numériques de soins de santé mentale primaires et préventifs pour les particuliers, les patients et les praticiens ainsi qu’à nos capacités prometteuses dans le secteur de l’Internet des objets (IdO) développées pour le marché vertical de la santé, ces atouts se traduiront par l’offre de services en santé et en mieux-être mental la plus complète sur le marché. Nous comptons profiter de cette occasion de croissance à long terme et gagner des parts de marché face aux concurrents établis et émergents. Ensemble, nous allons faire progresser les modèles de prestation de soins de santé afin de relever les défis en matière de santé physique et mentale et de mieux-être qui ont une incidence sur nos collectivités, y compris le vieillissement et l’accès aux soins et aux ressources.

TELUS Santé tire parti de la puissance de ses technologies de pointe à l’échelle mondiale et de sa culture de bienveillance pour bâtir un avenir plus sain. Grâce à la collaboration et à l’efficacité, nous créons de meilleures expériences en santé et nous facilitons la circulation transparente des données en santé afin de générer de meilleurs résultats dans tout l’écosystème de la santé et du mieux-être.

TELUS Santé et LifeWorks partagent la même vision : faire en sorte qu’il soit simple et efficace pour nos clients d’accéder aux soins et de prendre activement en main leur santé et leur mieux-être. Pour ce faire, nous créons un fournisseur de classe mondiale offrant la gamme la plus complète de solutions numériques de soins de santé primaires et préventifs pour les employés et les familles, avec un niveau inégalé d’excellence clinique et de service à la clientèle, le tout soutenu par une marque et une culture d’entreprise reconnues mondialement.

Détails de la transaction

En vertu des modalités de la transaction, chaque actionnaire ordinaire de LifeWorks recevra au choix, soit (i) 33,00 $ en espèces pour chaque action ordinaire de LifeWorks détenue, soit (ii) 1,06420 action ordinaire de TELUS pour chaque action ordinaire de LifeWorks détenue, sous réserve dans chaque cas d’un calcul au prorata, de sorte que la contrepartie globale versée aux actionnaires ordinaires de LifeWorks sera composée à 50 pour cent d’espèces et à 50 pour cent d’actions ordinaires de TELUS, soit (iii) 16,50 $ en espèces et 0,53210 action ordinaire de TELUS pour chaque action ordinaire de LifeWorks détenue. Les actions ordinaires de TELUS émises aux actionnaires ordinaires de LifeWorks dans le cadre de la transaction seront émises en fonction d’un prix de référence de 31,01 $ par action ordinaire de TELUS, représentant le prix moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires de TELUS pour les 20 jours de bourse se terminant le 14 juin 2022. En donnant plein effet au prorata, la contrepartie de chaque action ordinaire de LifeWorks représente 16,50 $ en espèces et 0,53210 action ordinaire de TELUS.

TELUS a structuré le financement de la transaction de manière à maintenir un bilan solide et flexible conforme au profil de qualité de TELUS. En combinant les plus de 2,6 milliards de dollars de liquidités disponibles à la fin du premier trimestre de 2022 aux engagements supplémentaires de 1,9 milliard de dollars de la part de la CIBC et de la Banque Scotia, TELUS a la capacité de financer la partie en espèces de cette transaction, y compris le refinancement de la dette bancaire en cours de LifeWorks.

La transaction sera effectuée au moyen d’un plan d’arrangement et est assujettie à l’approbation du tribunal, des actionnaires de LifeWorks, de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York, aux approbations réglementaires et aux autres conditions de clôture habituelles. La transaction sera soumise à l’approbation de 66 ⅔ pour cent des votes exprimés par les actionnaires ordinaires de LifeWorks lors d’une assemblée spéciale des actionnaires ordinaires de LifeWorks (l’« assemblée extraordinaire ») qui devrait se tenir au plus tard le 5 août 2022 pour approuver la transaction. Si ces approbations sont obtenues et que les conditions sont remplies, la clôture de la transaction devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre de 2022.

L’entente définitive entre TELUS et LifeWorks prévoit une clause de non-sollicitation de la part de LifeWorks, sous réserve des dispositions habituelles de « retrait fiduciaire », et un droit en faveur de TELUS d’égaler toute proposition supérieure. Si TELUS n’exerce pas son droit, elle recevra une indemnité de rupture d’environ 94 millions de dollars si LifeWorks appuie une proposition supérieure. Une indemnité de rupture d’environ 140 millions de dollars serait payable par TELUS à LifeWorks si la transaction n’était pas conclue pour des raisons réglementaires.

Le conseil d’administration de LifeWorks, après avoir reçu la recommandation unanime d’un comité spécial composé uniquement d’administrateurs indépendants (le « comité spécial ») et des conseils juridiques et financiers, a déterminé à l’unanimité que la transaction est dans l’intérêt supérieur de LifeWorks et qu’elle est équitable pour ses actionnaires et a approuvé à l’unanimité la transaction. Elle recommande de ce fait aux actionnaires ordinaires de LifeWorks de voter en faveur de la transaction. Les administrateurs et les cadres supérieurs de LifeWorks ont conclu des ententes de soutien et de vote en vertu desquelles, sous réserve de certaines modalités, ils ont convenu de voter en faveur de la transaction à l’assemblée extraordinaire pour toutes leurs actions ordinaires de LifeWorks.

De plus amples renseignements concernant la transaction seront contenus dans une circulaire de sollicitation de procurations par la direction que LifeWorks préparera, déposera et enverra par la poste aux actionnaires ordinaires de LifeWorks avant la tenue de l’assemblée extraordinaire. L’entente et la circulaire de sollicitation de procurations par la direction seront accessibles sur SEDAR à sedar.com.

Conférence téléphonique

TELUS et LifeWorks tiendront une conférence téléphonique conjointe prévue le jeudi 16 juin 2022 à 8 h (heure de l’Est), au cours de laquelle il y aura une présentation pour discuter de la transaction, suivie d’une période de questions avec des analystes financiers. Les parties intéressées, membres des médias ou autres, peuvent accéder à la webdiffusion ici.

Accès à la conférence :

Numéro sans frais à composer : 1 855 353-9183

Numéro pour appel de l’étranger : 1 403 532-5601

Code de participant : 64600#

Un enregistrement audio sera accessible environ 60 minutes après la conférence téléphonique, et jusqu’au 15 août 2022, au 1 855 201-2300. Utilisez le code d’accès à la conférence 64600 # et le code d’accès à la lecture 0112420 #. La webdiffusion sera également archivée à telus.com/investors , et la transcription sera publiée sur le site Web d’ici quelques jours ouvrables.

À propos de TELUS Corporation

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 17 milliards de dollars et à 17 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures.

TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias et du commerce électronique et des technologies financières. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans 28 pays aux quatre coins du monde.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 900 millions de dollars, en espèces, en contributions en nature, en temps et en programmes, et 1,8 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @TELUSnews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).



À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file des technologies numériques de la santé. Elle fournit des solutions de soins virtuels, de pharmacie virtuelle, de télésoins à domicile, de dossiers médicaux et de santé électroniques, de gestion des avantages sociaux et d’officine ainsi que des services d’intervention en cas d’urgence. En tirant parti de la puissance de la technologie pour offrir des solutions et des services connectés, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l’efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des citoyens. Elle progresse ainsi vers l’atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner à chacun les moyens de vivre plus sainement.

Les équipes de professionnels de la santé renommés et engagés des Cliniques TELUS Santé offrent des soins de premier ordre centrés sur le patient à des milliers d’employeurs, de professionnels et de familles du Canada dans des cliniques de la prochaine génération situées aux quatre coins du pays.

Visitez www.telussante.com pour en savoir plus.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services couvrent le cycle complet de transformation numérique de ses clients, dont ils améliorent les résultats en accélérant l’adoption des technologies numériques de prochaine génération. Les solutions intégrées de TELUS International englobent la stratégie numérique, l’innovation, les services-conseils et la conception, la gestion du cycle de vie des technologies de l’information (solutions gérées, automatisation intelligente et solutions de données complètes fondées sur l’intelligence artificielle, comme la vision par ordinateur), l’expérience client omnicanal ainsi que la confiance et la sécurité, y compris la modération de contenu. TELUS International soutient des entreprises à toutes les étapes de leur croissance. Elle collabore avec différentes marques dans des secteurs à forte expansion, comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires, des services financiers et de l’assurance, de la santé, du voyage et de l’hôtellerie.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l’inclusion. Les politiques, ateliers et groupes de ressources de l’entreprise en témoignent, tout comme ses pratiques d’embauche axées sur l’égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. Depuis 2007, l’entreprise a eu une incidence positive sur la vie de plus d’un million de citoyens de partout dans le monde. Elle redonne aux collectivités et vient en aide aux personnes dans le besoin grâce à des activités de bénévolat à grande échelle et à des dons. Les cinq Comités d’investissement communautaire de TELUS International ont versé 4,7 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2011. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com/fr .

À propos de Solutions Mieux-être LifeWorks

Solutions Mieux-être LifeWorks est un fournisseur mondial réputé de solutions virtuelles et en personne qui favorisent le mieux-être mental, physique, financier et social. En tant que chef de file reconnu dans le domaine de la santé mentale et du mieux-être, LifeWorks offre un continuum de soins personnalisés qui aide nos clients à améliorer la vie de leurs employés et, ce faisant, à améliorer leur entreprise. Guidés par notre objectif d’améliorer les vies et les affaires, nous aidons nos clients à accroître le mieux-être, la mobilisation et la productivité de leurs employés pour générer un rendement accru pour les organisations de nos clients. LifeWorks est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : LWRK). La société compte environ 7 000 employés, 25 000 clients et fournit des services à 36 millions de personnes et à leurs familles dans plus de 160 pays.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés sur les activités et les plans de TELUS (la société) qui sont de nature prospective et qui comprennent des énoncés relatifs à la transaction, aux liquidités disponibles, au calendrier prévu et aux conditions préalables pour la réalisation de la transaction. Les énoncés portent aussi sur l’attrait de la transaction d’un point de vue financier, la force, la complémentarité et la compatibilité des activités de LifeWorks avec les activités et les équipes actuelles de TELUS, les avantages stratégiques, financiers et autres prévus dans le cadre de la transaction, y compris les occasions de vente croisée, de réduction des coûts et autres synergies, ainsi que leur incidence sur la croissance, les résultats d’exploitation, le rendement, les activités, les perspectives, l’effet de levier, le positionnement sur le marché et les occasions d’affaires futures de TELUS. Les énoncés prospectifs se caractérisent généralement par des mots comme « hypothèse », « but », « prévisions », « objectif », « perspectives », « stratégie », « cible » et autres expressions semblables, par des verbes comme « viser », « anticiper », « croire », « s’attendre à », « s’efforcer », « planifier », « prévoir », « chercher » ou « estimer », ainsi que par l’emploi du conditionnel ou du futur. Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d’exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les estimations telles que les revenus futurs attendus, le BAIIA, les flux de trésorerie disponibles, l’accroissement et les synergies annualisées sont des estimations préliminaires de la direction fournies à titre d’illustration. Ces estimations sont nécessairement imprécises et reposent sur des jugements et des hypothèses.

Par nature, les énoncés prospectifs présentent des risques et des incertitudes. Ils reposent sur des hypothèses, relatives entre autres à l’obtention de toutes les approbations réglementaires requises des actionnaires, des tribunaux, des bourses et des organismes de réglementation pour conclure la transaction en temps opportun et selon des modalités acceptables pour TELUS; la concrétisation des avantages stratégiques, financiers et autres, des occasions de vente croisée et des synergies de la transaction dans les délais prévus; les contextes économiques et politiques, ainsi que les conditions du secteur; la capacité de TELUS de conserver et d’attirer de nouveaux clients, de saisir d’importantes occasions de vente croisée entre les organisations respectives, dont TELUS International, et de réaliser d’autres synergies et le leadership découlant de plans d’intégration réussis liés à la transaction; la capacité de TELUS de mener à bien l’intégration de l’entreprise acquise dans les délais et aux coûts prévus; l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements publics et autres (y compris les renseignements financiers) fournis par LifeWorks; l’absence de responsabilités ou de coûts importants non divulgués liés à la transaction; la capacité de TELUS d’attirer et de conserver des employés clés dans le cadre de la transaction; le maintien de la cote de crédit de première qualité de TELUS; ainsi que les estimations et les attentes de la direction concernant les conditions économiques et commerciales futures et d’autres facteurs liés à la transaction et l’incidence qui en résultera sur la croissance et l’accroissement de divers paramètres financiers. Ces hypothèses étant susceptibles de se révéler inexactes, il est possible que nos résultats ou les événements diffèrent sensiblement des prévisions formulées expressément ou implicitement dans les énoncés prospectifs.

Il y a un risque important que les énoncés prospectifs dans ce communiqué ne se révèlent pas exacts, y compris les incertitudes et risques liés à ce qui suit : l’intégration de LifeWorks; la dépendance de TELUS à l’égard d’employés clés et la perte de certains employés clés de LifeWorks; la possibilité de ne pas concrétiser, dans les délais prévus ou de ne pas réaliser du tout, les avantages et les synergies stratégiques, financières et autres prévus dans le cadre de la transaction; l’incapacité de conclure la transaction ou la modification des modalités de la transaction; l’incertitude quant à l’obtention rapide, ou à l’obtention totale, des approbations réglementaires requises des actionnaires, des tribunaux, des bourses et des organismes de réglementation pour conclure la transaction; l’incertitude inhérente aux projections financières ou autres; l’augmentation de l’endettement; le risque lié à la transition; la dépendance à l’égard des renseignements fournis par LifeWorks, ainsi que les hypothèses, les répartitions et les jugements effectués par LifeWorks; le changement de contrôle et d’autres dispositions et frais similaires.

Les décisions relatives au dividende continueront d’être soumises à l’évaluation du Conseil d’administration et à l’appréciation de notre situation financière et de nos perspectives sur une base trimestrielle. Rien ne garantit que nous maintiendrons un programme de croissance du dividende ou qu’il restera inchangé jusqu’en 2025.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent les attentes de la société au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite.

Les déclarations concernant nos perspectives financières, décrites dans notre communiqué du 10 février 2022 et reprises dans notre communiqué du 6 mai 2022, auquel les lecteurs doivent se référer, reposent sur les hypothèses et sont sous réserve des conditions et des facteurs de risque mentionnés dans ces communiqués et à la rubrique 9 intitulée Tendances générales, perspectives et hypothèses, et faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires, ainsi qu’à la rubrique 10 intitulée Risques et gestion des risques du rapport de gestion annuel de 2021, lesquelles sont complétées par la rubrique 9 Mise à jour des tendances générales, perspectives et hypothèses, et faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires, de notre rapport de gestion provisoire du premier trimestre terminé le 31 mars 2022, ainsi que dans d’autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les descriptions, dans ces documents, des risques qui peuvent modifier grandement nos perspectives financières sont intégrées par renvoi dans cette mise en garde, mais ne représentent pas une liste complète des risques pouvant avoir une incidence sur la société. Ils comprennent des facteurs comme la pandémie de COVID-19 et l’incertitude quant aux mesures établies pour limiter la propagation et la transmission de la maladie, les répercussions de la pandémie sur l’entreprise, les décisions et développements en matière de réglementation, la concurrence, la performance économique au Canada, le bénéfice, les flux de trésorerie disponibles et le niveau des dépenses en immobilisations de la société.

Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs relatifs à nos perspectives financières contenus dans ce communiqué sont présentés dans le but d’aider les investisseurs et autres personnes intéressées à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers escomptés en 2022 ainsi que nos objectifs, priorités stratégiques et perspectives commerciales. Ces renseignements pourraient ne pas se prêter à d’autres fins.

Cette mise en garde vise l’ensemble des énoncés prospectifs inclus dans le présent document.

Relations avec les investisseurs de TELUS

Robert Mitchell

647 837-1606

ir@telus.com

Relations avec les médias de TELUS

Steve Beisswanger

514 865-2787

steve.beisswanger@telus.com



Relations avec les investisseurs et les médias de LifeWorks

Heather MacDonald

1 855 622-3327

media @lifeworks.com

1 Les produits d’exploitation combinés d’environ 1,6 milliard de dollars mentionnés dans ce communiqué ont été calculés en additionnant i) les produits d’exploitation provenant des services de santé dans le segment des solutions technologiques de TELUS Corporation établis conformément aux normes IFRS pour la période de 12 mois s’étant conclue le 31 mars 2022, et ii) les produits d’exploitation de LifeWorks établis conformément aux normes IFRS pour la période de 12 mois s’étant conclue le 31 mars 2022.



2 Calcul effectué en divisant le BAIIA rajusté de LifeWorks d’environ 195 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 par le BAIIA rajusté de TELUS pour la même période. Le BAIIA rajusté de LifeWorks n’est pas une mesure comprise dans les P CGR, et le BAIIA rajusté de TELUS constitue une mesure financière spécifiée. Ni l’un ni l’autre ne sont officiellement définis dans les normes IFRS de l’IASB. Ils peuvent ne pas être comparables à ceux utilisés par d’autres émetteurs. Pour trouver de plus amples précisions sur le BAIIA rajusté de LifeWorks, y compris un rapprochement avec la mesure financière comparable la plus proche définie dans les normes IFRS, veuillez consulter la rubrique « Selected unaudited consolidated financial information » du ra pport de gestion annuel 2021 de LifeWorks, disponible sur SEDAR à www.sedar.com et dont le contenu est intégré aux présentes par renvoi. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, la perte de LifeWorks s’élevait à 24,085 millions de dollars.