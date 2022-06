L'opérateur de trottinettes et de vélos électriques Neuron Mobility annonce l'intégration de Google Maps pour aider les usagers canadiens à mieux planifier leurs trajets

English French

Neuron, le principal opérateur de trottinettes électriques, s'est intégré à Google Maps pour aider les usagers à localiser facilement les trottinettes et les vélos électriques disponibles les plus proches, afin de disposer d'une option de transport sûre, pratique et durable pour le premier et le dernier kilomètre.



Les usagers peuvent désormais mieux planifier leurs trajets en temps réel, grâce aux informations fournies sur le temps nécessaire pour atteindre le véhicule, l'autonomie de la batterie et l'heure d'arrivée prévue à destination, pour une expérience multimodale sans faille.

Les trottinettes et les vélos électriques de Neuron ont été largement adoptés au Canada; 46 % des trajets ont remplacé directement un trajet en voiture, ce qui réduit la congestion et permet d'économiser environ 120 tonnes d'émissions de carbone.



CALGARY, Alberta, 16 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le principal opérateur de trottinettes électriques Neuron Mobility a annoncé l'intégration de Google Maps au Canada, ce qui permettra aux usagers de Neuron de localiser facilement la trottinette ou le vélo électrique le plus proche, leur donnant ainsi un meilleur accès à une option de transport pratique pour le premier et le dernier kilomètre. L'intégration est disponible dans les villes canadiennes participantes, à savoir Vernon, Calgary, Lethbridge, Red Deer et Ottawa.

Les usagers de ces villes pourront désormais mieux planifier leur trajet en temps réel grâce à Google Maps. Le service met en évidence les trottinettes ou les vélos électriques les plus proches de l'usager, les instructions et les informations sur le temps qu'il lui faudra pour s'y rendre, calcule les estimations de prix en fonction de l'itinéraire choisi, et fournit l'autonomie de l'appareil et l'heure d'arrivée prévue à destination. Après avoir sélectionné une trottinette ou un vélo électrique sur la carte, les usagers seront redirigés vers l'application Neuron pour le déverrouillage et le paiement.

L'intégration est disponible pour les usagers de Google Maps dans 25 villes dans le monde où Neuron est présent, et d'autres suivront plus tard dans l'année.

Selon les sondages menés par Neuron auprès des usagers à l'échelle nationale, 80 % des usagers au Canada utilisent les trottinettes électriques Neuron pour visiter les commerces locaux et découvrir les villes, tandis que 62 % ont effectué un achat dans un commerce local lors de leur plus récent trajet. Cette dernière intégration permettra aux usagers de mieux planifier leurs trajets vers le travail, les commerces, les restaurants ou d'autres destinations locales.

Depuis leur lancement au Canada en mai 2021, les trottinettes électriques de Neuron ont été largement adoptées, permettant à des milliers d'usagers à travers le pays de se déplacer d'une manière sûre, durable et en respectant la distanciation physique. Dans l'ensemble du pays, les données relatives aux usagers ont montré que 46 % des déplacements avec Neuron ont directement remplacé un trajet en voiture, ce qui a permis d'économiser environ 120 tonnes d'émissions de carbone et plus de 50 000 litres d'essence. En rendant plus simple que jamais la substitution de la voiture par une trottinette ou un vélo électrique et les transports en commun, nous espérons que ce chiffre continuera d'augmenter au cours de la prochaine année.

Ankush Karwal, Chef de marché pour Neuron au Canada a déclaré : « Nous sommes ravis d'intégrer nos services de trottinettes et de vélos électriques à Google Maps au Canada. Depuis son lancement au Canada, notre service est rapidement devenu une solution de choix pour les trajets du premier et du dernier kilomètre, offrant un lien pratique entre le domicile ou le travail et les stations de transport en commun les plus proches. »

« En intégrant notre service à Google Maps, nous rendons plus simple et plus pratique que jamais l'utilisation d'une trottinette ou d'un vélo électrique dans le cadre d'un trajet. »

À propos de Neuron Mobility

Neuron, l'opérateur de trottinettes électriques qui connaît la plus forte croissance au Canada, se différencie en étant le meilleur partenaire des municipalités tout en étant à la pointe de l'industrie en matière de sécurité et d'opérations durables. Fondée à Singapour en 2016, l'entreprise a introduit un nombre impressionnant de premières mondiales de l'industrie et d'innovations pionnières, notamment l'interchangeabilité des batteries des trottinettes électriques, le contrôle par géorepérage et les casques intégrés. Neuron a annoncé son arrivée au Canada en 2021 et a depuis étendu ses activités à cinq marchés canadiens, dont Ottawa, Calgary, Red Deer, Vernon et Lethbridge. Neuron est également le principal opérateur en Australie et en Nouvelle-Zélande et a des activités au Royaume-Uni.

Pour plus d'informations, visitez le : https://www.rideneuron.com/fr/

