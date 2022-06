PubMatic atteint 100 % d'énergie renouvelable dans ses datacenters

English French German

PARIS, 16 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic, plateforme technologique indépendante de publicité numérique, annonce aujourd'hui que l’intégralité de ses datacenters à travers le monde sont désormais alimentés à 100% en énergie renouvelable. Il s’agit d’une étape importante dans la mise en œuvre du plan global de développement durable que PubMatic présentera d’ici la fin de l’année.



D’après le Forum Économique Mondial de Davos, l'infrastructure alimentant Internet représente 2,5% de la consommation mondiale en électricité. Pour PubMatic, 90 % de la consommation d’énergie de l’entreprise sont concentrés dans l’activité de ses 10 datacenters. En exploitant sa propre infrastructure, PubMatic peut contrôler sa consommation en énergie ainsi que sa dépendance aux combustibles fossiles.

Pour atteindre une consommation 100 % basée sur des énergies vertes, PubMatic a déployé une stratégie globale impliquant de collaborer avec des fournisseurs de colocation de datacenters et de se procurer des énergies renouvelables par le biais de contrats d’achat d’énergie virtuelle (vPPA) ou d'accords d’approvisionnement. Désormais, l’entreprise est parvenue à investir suffisamment dans l’énergie éolienne et solaire pour couvrir chaque unité d'électricité utilisée dans l’ensemble de ses datacenters.

Rajeev Goel, co-fondateur et PDG de PubMatic, a déclaré : "la chaîne d'approvisionnement de la publicité numérique de demain sera transparente, efficace, mais également responsable. Le secteur de la publicité doit se concentrer sur la réduction de son impact environnemental et prioriser la durabilité dans les infrastructures ainsi que dans les pratiques opérationnelles. Je suis fier de ce que PubMatic a pu réaliser jusqu'à présent, et ce n'est qu’une étape supplémentaire vers la construction d'une entreprise plus durable".

Ce cap franchi par PubMatic s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale de développement durable au sein de l'entreprise. PubMatic soutient Ad Net Zero, une organisation engagée à réduire à zéro l'impact carbone du développement, de la production et de la diffusion de la publicité d'ici fin 2030.D'ici la fin de l'année, PubMatic prévoit de publier ses objectifs axés sur l'amélioration de la durabilité dans l’ensemble de ses datacenters, ses bureaux, ainsi que ses processus commerciaux quotidiens avec ses clients et ses partenaires.

À propos de PubMatic

