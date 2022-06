Des familles de victimes de la conduite avec capacités affaiblies se joignent à MADD Canada pour dévoiler une œuvre d’art commémorative

English French

VILLE DE QUÉBEC, Québec., 16 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le dévoilement d’une nouvelle œuvre d’art commémorative provinciale portant les noms de 48 victimes québécoises de la conduite avec capacités affaiblies, se tiendra le lundi 20 juin 2022.



Des familles ayant perdu un proche se joindront à MADD Canada pour dévoiler la nouvelle œuvre d’art commémorative provinciale du Québec et allumeront des bougies pour souligner la mémoire de leur être cher.

Les médias sont invités à participer à la cérémonie d’hommage et au dévoilement :



Date et heure: Le lundi 20 juin 2022, à 11 heures Endroit: Parc de l’Amérique latine, boulevard Jean-Lesage, Québec Invités spéciaux: Sylvain Lévesque, député de Chauveau, whip adjoint du gouvernement Dawn Regan, chef des opérations et chef de la direction intérimaire, MADD Canada

Nos monuments provinciaux offrent aux familles des victimes et leurs amis un endroit spécial pour se souvenir et honorer la mémoire de leurs êtres chers. Celui de Québec est constitué de trois panneaux translucides installés sur une ligne brisée qui représente une route brisée comme lors d’une collision et les vies brisées de tous ceux et celles qui sont touchés par la conduite avec capacités affaiblies. Le nom des victimes sera gravé sur les panneaux translucides.

MADD Canada tient à remercier la Commission de la capitale nationale du Québec pour son soutien qui nous a permis de créer cette occasion spéciale.

MADD Canada tient aussi à souligner la contribution exceptionnelle de familles qui ont joué un rôle important dans l’installation de cette œuvre d’art commémorative. D’abord, Odette Lachance et Eric Dion qui ont œuvré sans relâche pour que cette œuvre soit créée pour honorer la mémoire de Thomas Ratté – le fils de Madame Ratté et le filleul de Monsieur Dion – qui a été tué par un conducteurs aux capacités affaiblies en 2018. Ensuite, les familles Lemieux, Fletcher et Fortin qui ont organisé une levée de fonds à la mémoire de Shellie Fletcher-Lemieux, Emma Lemieux, Jackson Fortin et James Fletcher qui ont été tués dans la terrible collision de Beauport en 2021. Les fonds amassés seront utilisés pour les services aux victimes du Québec et pour la tenue de cérémonies annuelles en hommage aux victimes.