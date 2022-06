JCDecaux UK lance son offre DOOH programmatique à l’aéroport de Heathrow à Londres

English French

JCDecaux UK lance son offre DOOH programmatique à l’aéroport de Londres Heathrow

Paris, le 16 juin 2022. JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce aujourd’hui que sa filiale britannique JCDecaux UK a intégré des capacités d’achat programmatique à ses emplacements publicitaires au sein de l’aéroport de Londres Heathrow. L’offre permettra de connecter acheteurs et vendeurs publicitaires à l’inventaire publicitaire via VIOOH, la première plateforme mondiale en DOOH (SSP). Les annonceurs pourront combiner la précision du ciblage et la flexibilité de l’achat programmatique avec l’efficacité du Digital Out-of-Home (DOOH), à fort impact et deuxième média en plus forte croissance après la publicité sur mobile, à Heathrow, l’aéroport le plus fréquenté du Royaume-Uni et l’un des principaux hubs pour l’international.

Dans le cadre d’un partenariat de plus de 20 ans avec Heathrow, JCDecaux introduira ces nouvelles capacités programmatiques dans tous les terminaux de Heathrow et Heathrow Express – soit plus de 700 écrans digitaux. L’achat programmatique offre aux annonceurs un nouveau moyen de toucher des millions¹ de passagers à Heathrow, en utilisant les données anonymisées pour optimiser les campagnes en temps quasi réel. Les annonceurs ont la possibilité d’intégrer à leurs campagnes publicitaires leurs propres déclencheurs de données ou ceux de tiers. Ils peuvent utiliser le nombre de passagers par terminal, des profils uniques de passagers et des informations sur la façon dont ils se déplacent dans l’aéroport pour toucher une audience premium.

JCDecaux est le numéro un mondial de la publicité dans les aéroports, présent dans 154 aéroports à travers 38 pays et dans 7 des 10 premiers centres aéroportuaires mondiaux. Le Groupe propose désormais la vente en programmatique de ses inventaires digitaux dans de nombreux aéroports, en particulier ceux d’Heathrow, Singapour, Francfort, Milan, Turin, Sydney, Boston, Dallas, Houston, Los Angeles, Pittsburgh, Hong Kong, Paris CDG et Orly ainsi que 12 aéroports régionaux français. Pour l’année 2022 l’objectif est d’étendre la vente programmatique aux autres aéroports américains où JCDecaux opère la concession publicitaire. Les aéroports restent un environnement clé pour les marques. Une étude mondiale récente sur la « valeur perçue des médias », menée pour JCDecaux par Researchbods, a révélé qu’à l’échelle mondiale, la publicité dans les aéroports confère la plus haute valeur perçue pour les marques par rapport à d’autres médias tels que la publicité en ligne, les réseaux sociaux, la télévision et la presse.

Fraser Brown, Directeur Vente au détail et Immobilier, Heathrow, a déclaré : « Nous sommes fiers de notre portefeuille de publicité numérique à la pointe de l’innovation à Heathrow. Le programmatique constitue une excellente opportunité d’ouvrir l’accès à une gamme élargie de marques. Il devrait également rendre les écrans plus attrayants pour nos passagers, et ainsi améliorer leur expérience au sein de l’aéroport. »

Jean-Christophe Conti, Directeur Général de VIOOH, a déclaré : « Nous sommes très heureux de lancer notre offre de DOOH programmatique à l’aéroport de Heathrow en partenariat avec JCDecaux. Les actifs premium de JCDecaux combinés avec les capacités programmatiques de VIOOH permettront aux marques de créer des campagnes DOOH hautement ciblées, flexibles et mesurables dans l’ensemble des espaces de l’aéroport de Heathrow. Cette offre permet également à un plus grand nombre de marques de puiser dans l’audience de l’aéroport – qui a un temps d’attente élevé et est encline à engager des actes d’achat – ce qui la rend extrêmement attrayante d’un point de vue programmatique en raison de ces segments d’audience très recherchés. »

Jean-François Decaux, Co-Directeur général de JCDecaux, a déclaré : « Tandis que les voyages reprennent, l’aéroport continue de définir le prestige et le luxe, soulignant l’importance de Heathrow en tant que partenaire clé et en tant qu’environnement pour nos clients annonceurs internationaux et leurs agences. Comme nous l’avons déjà constaté sur 17 de nos marchés dans le monde, l’achat programmatique offre à nos clients une plus grande flexibilité dans leurs campagnes DOOH en termes de ciblage, de mesure, d’optimisation et de diffusion en temps quasi réel déclenchée par les données. En intégrant l’OOH dans l’écosystème programmatique numérique et en facilitant les campagnes omnicanales, JCDecaux joue un rôle essentiel dans la transformation numérique de l’OOH dans le monde. »

¹Parmi l’un des principaux aéroports internationaux au monde, l’aéroport de Heathrow comptait 80 millions de passagers chaque année avant la pandémie. Depuis la reprise du trafic aérien, l’aéroport a révisé ses prévisions de passagers pour 2022 à 53 millions de personnes, soit une augmentation de 16 % par rapport aux prévisions précédentes.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2021 : 2 745m€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une présence dans 3 518 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

957 706 faces publicitaires dans le monde

10 720 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), FTSE4Good (4,2/5), MSCI (AAA) et classé Or par EcoVadis

1ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (530 143 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 215 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 753 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (72 611 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (596 831 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (232 268 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (64 893 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (20 808 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (14 177 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

Retrouvez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube

Direction de la Communication : Albert Asséraf

01 30 79 35 68 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

01 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

Pièce jointe