English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 16 juin 2022

Aéroports de Paris SA,

Trafic du mois de mai 2022

Le trafic total du Groupe ADP1 est en hausse de + 18,0 millions de passagers en mai 2022 par rapport à mai 2021 avec 24,3 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 82,2 % du niveau du trafic groupe du mois de mai 2019.

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en hausse de + 129,6 % par rapport à 2021, à 91,9 millions de passagers, soit 69,4 % du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019.

L'accélération de la reprise du trafic dans nos aéroports devrait se poursuivre pour les semaines à venir. Durant les mois d'été, son niveau pourrait être ponctuellement proche, voire supérieur à celui de 2019, confortant l'hypothèse du groupe pour 2022, d'un trafic compris entre 70 % et 80 % du niveau de 2019.

Sauf indication contraire, les évolutions ci-après sont exprimées par comparaison avec le mois de mai 2021.

S'agissant de Paris Aéroport :

Le trafic de mai 2022 est en hausse de + 5,9 millions de passagers par rapport à mai 2021, avec 7,8 millions de passagers accueillis. Il représente 84,7 % du trafic de Paris Aéroport du mois de mai 2019. En mai 2022, Paris-Charles de Gaulle a accueilli 5,2 millions de passagers (+ 4,1 millions de passagers) , soit 80,9 % du trafic de mai 2019, et Paris-Orly 2,6 millions de passagers (+ 1,8 million de passagers), soit 93,5 % du trafic de mai 2019. Sur les cinq premiers mois de l'année, le trafic à Paris Aéroport est en hausse de + 21,4 millions de passagers par rapport à 2021, à 29,3 millions de passagers, soit 69,1 % du niveau de trafic sur la même période en 2019.

À Paris-Charles de Gaulle, les terminaux 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F et 2G sont actuellement ouverts et accueillent l'ensemble du trafic de passagers, ainsi que le terminal 3, depuis le 3 mai 2022. À Paris-Orly, tous les secteurs sont ouverts.

Pour le mois de mai 2022 :

Le trafic international (hors Europe, dont DROM-COM) est en hausse de + 2,3 millions de passagers , à 83,6 % du niveau de mai 2019, du fait d'une croissance sur tous les faisceaux : Afrique + 696 745 passagers , à 114,9 % du niveau de mai 2019, Moyen-Orient + 288 587 passagers , à 89,9 % du niveau de mai 2019, Amérique du Nord + 754 201 passagers , à 82,9 % du niveau de mai 2019, Amérique Latine + 171 874 passagers , à 78,3 % du niveau de mai 2019, Asie-Pacifique + 131 523 passagers , à 28,6 % du niveau de mai 2019 ;

à 83,6 % du niveau de mai 2019, du fait d'une croissance sur tous les faisceaux : Afrique + 696 745 passagers à 114,9 % du niveau de mai 2019, Moyen-Orient + 288 587 passagers à 89,9 % du niveau de mai 2019, Amérique du Nord + 754 201 passagers à 82,9 % du niveau de mai 2019, Amérique Latine + 171 874 passagers à 78,3 % du niveau de mai 2019, Asie-Pacifique + 131 523 passagers à 28,6 % du niveau de mai 2019 ; Le trafic Europe (hors France) est en hausse de + 3,0 millions de passagers , à 86,0 % du niveau de mai 2019 ;

à 86,0 % du niveau de mai 2019 ; Le trafic France métropolitaine est en hausse de + 625 005 passagers , à 83,2 % du niveau de mai 2019 ;

à 83,2 % du niveau de mai 2019 ; Le trafic DROM-COM (inclus dans le faisceau international) est en hausse de + 250 963 passagers , à 102,8 % du niveau de mai 2019 ;

à 102,8 % du niveau de mai 2019 ; Le nombre de passagers en correspondance est de 729 067 passagers, en hausse de + 502 246 passagers, à 72,4 % du niveau de mai 2019. Le taux de correspondance s'établit à 19,4 %, en baisse de - 5,0 points.





Dans le contexte créé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions internationales prononcées à l'égard de la Russie, le groupe suit l'évolution de la situation afin d'en déterminer les conséquences à court, moyen et long terme. En 2019, le trafic avec l'Ukraine et la Russie représentait 1,4 % du trafic total de Paris Aéroport, ainsi que 17,1 %2 du trafic total de TAV Airports, soit 27,9 %2 du trafic international de TAV Airports. À ce stade, bien que le trafic aérien entre la Russie et l'Ukraine, et les plateformes aéroportuaires exploitées par le Groupe ADP situées au sein de l'Union européenne (en provenance ou à destination) soit fortement impacté, le groupe n'anticipe pas, en l'absence d'évolution notable de la situation, que les conséquences du conflit soient de nature à remettre en question ses prévisions financières et ses hypothèses de trafic pour l'année 2022.

S'agissant des plateformes du Groupe ADP à l'international :

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,4 % du capital, est en hausse de + 4,3 millions de passagers en mai 2022, à 6,6 millions de passagers, soit 76,5 % du trafic de mai 2019. Il est en hausse de + 111,0 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 70,3 % du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital, est en hausse de + 6,1 millions de passagers en mai 2022, à 7,5 millions de passagers, soit 89,5 % du trafic de mai 2019. Il est en hausse de + 69,8 % depuis le début de l'année par rapport à la même période de 2021, soit 74,0 % du trafic par rapport à la même période en 2019.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de + 0,5 million de passagers en mai 2022, à 0,7 million de passagers, soit 120,2 % du trafic de mai 2019. Il est en hausse de + 1,7 million de passagers depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 76,6 % du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de +1,0 million de passagers en mai 2022, à 1,4 million passagers, soit 74,7 % du trafic de mai 2019. Il est en hausse de + 4,5 millions de passagers depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 68,4 % du trafic sur la même période en 2019.

Toutes les plateformes du Groupe sont ouvertes aux vols commerciaux, y compris le terminal Hajj de Jeddah, en Arabie Saoudite, ouvert depuis le 4 mai 2022 pour accueillir le trafic international. Des restrictions locales peuvent néanmoins s'appliquer, en particulier aux vols internationaux dans les aéroports du Groupe.



Passagers Mai 2022 Var. 22/21

(en passagers) Janv. – Mai 2022 Var. 22/21

(en %) 12 mois

glissants Var. 22/21

(en %) Paris-CDG 5 227 412 + 4 105 616 19 389 753 + 293,2 % 40 654 887 + 195,4 % Paris-Orly 2 588 819 + 1 823 990 9 915 429 + 238,0 % 22 706 294 + 181,7 % Total Paris Aéroport 7 816 231 + 5 929 606 29 305 182 + 272,6 % 63 361 181 + 190,3 % Santiago du Chili 1 414 767 + 999 024 7 376 367 + 160,9 % 14 561 639 + 187,2 % Amman 701 383 + 459 249 2 536 484 + 200,5 % 6 251 657 + 360,3 % New Delhi 5 238 965 + 4 257 605 22 065 422 + 65,7 % 45 885 349 + 76,6 % Hyderabad 1 724 902 + 1 421 068 7 101 163 + 60,4 % 14 662 566 + 60,9 % Cebu 516 404 + 422 251 1 603 620 + 327,6 % 2 545 547 + 277,1 % Total GMR Airports 7 480 271 + 6 100 924 30 770 205 + 69,8 % 63 093 462 + 76,4 % Antalya 2 633 443 + 1 914 651 6 308 236 + 155,4 % 25 845 246 + 162,6 % Almaty 613 685 + 117 553 2 368 492 + 9,3 % 6 304 450 + 42,0 % Ankara 712 803 + 411 068 3 172 249 + 77,5 % 8 410 765 + 92,2 % Izmir 867 473 + 557 875 3 235 913 + 78,3 % 9 090 836 + 78,9 % Bodrum 361 515 + 255 105 744 410 + 121,4 % 3 343 466 + 109,4 % Gazipaşa 72 143 + 55 199 217 097 + 124,7 % 740 869 + 156,2 % Médine 521 227 + 411 065 2 260 049 + 324,1 % 3 485 170 + 226,4 % Tunisie 106 164 + 84 284 285 685 + 353,7 % 746 996 + 181,3 % Géorgie 285 944 + 146 879 1 067 645 + 208,7 % 2 913 089 + 543,6 % Macédoine du Nord 190 413 + 115 386 712 258 + 154,3 % 1 823 559 + 189,5 % Zagreb(3) 265 317 + 196 298 1 006 473 + 325,7 % 2 174 512 + 230,5 % Total TAV Airports 6 630 127 + 4 265 363 21 378 507 + 111,0 % 64 878 958 + 126,1 % Autres aéroports 260 830 + 227 773 556 123 + 154,2 % 1 392 794 + 145,5 % Total Groupe ADP(4) 24 303 609 + 17 981 939 91 922 868 + 129,4 % 213 539 691 + 128,9 %







Mouvements d'avions Mai 2022 Var. 22/21

(en mouvements) Jan. – Mai 2022 Var. 22/21

(en %) 12 mois

glissants Var. 22/21

(en %) Paris-CDG 36 460 + 21 605 147 383 +163,0 % 329 816 + 87,9 % Paris-Orly 17 083 + 10 255 70 808 + 117,8 % 162 439 + 136,9 % Total Paris Aéroport 53 543 + 31 860 218 191 + 130,6 % 492 255 + 101,7 % Santiago du Chili 9 664 + 5 804 51 429 + 106,4 % 104 274 + 125,0 % Amman 6 374 +3 482 25 336 + 125,0 % 60 678 + 206,2 % New Delhi 34 791 + 22 756 151 478 + 34,4 % 328 001 + 46,8 % Hyderabad 13 300 + 8 879 56 534 + 27,8 % 122 402 + 31,1 % Cebu 4 384 + 3 284 14 523 + 210,2 % 24 093 + 183,0 % Total GMR Airports 52 475 + 34 919 222 535 + 37,7 % 474 496 + 45,8 % Antalya 16 696 + 11 885 42 850 + 152,6 % 155 971 + 146,3 % Almaty 5 828 + 1 185 22 883 + 11,2 % 59 190 + 27,1 % Ankara 5 481 + 2 812 23 581 + 56,2 % 63 898 + 73,2 % Izmir 5 737 + 3 275 21 359 + 58,1 % 59 645 + 52,0 % Bodrum 2 629 + 1 867 5 394 + 102,2 % 23 083 + 96,1 % Gazipaşa 535 + 355 1 645 + 84,0 % 5 535 + 117,5 % Médine 4 076 + 2 415 18 604 + 166,7 % 31 442 + 141,9 % Tunisie 796 + 492 2 442 + 171,3 % 6 357 + 99,8 % Géorgie 2 912 + 848 11 904 + 101,1% 32 804 + 196,5 % Macédoine du Nord 1 824 + 704 6 276 + 54,5 % 17 202 + 91,4 % Zagreb(3) 3 722 + 1 630 15 823 + 92,2 % 37 196 + 82,6 % Total TAV Airports 50 236 + 27 468 172 761 + 80,3 % 492 323 + 91,6 % Autres aéroports 2 203 + 1 407 6 920 + 43,4 % 17 084 + 31,4 % Total Groupe ADP(4) 174 495 + 104 940 697 172 + 76,8 % 1 641 110 + 81,2 %



Répartition géographique

Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Mai 2022

Var. 22/21

(en passagers) Part dans

trafic total Jan. - Mai 2022

Var. 22/21

(en passagers) Part dans trafic total France métropolitaine + 625 005 15,0 % + 2 635 497 16,0 % Europe + 3 010 708 48,4 % + 10 562 636 44,9 % Autre International



Dont + 2 293 893 36,6 % + 8 241 893 39,1 % Afrique + 696 745 11,6 % + 2 257 102 11,9 % Amérique du Nord + 754 201 11,0 % + 2 527 184 10,1 % Amérique Latine + 171 874 2,7 % + 809 064 3,6 % Moyen-Orient + 288 587 4,9 % + 1 181 642 5,4 % Asie-Pacifique + 131 523 2,1 % + 386 056 1,9 % DROM-COM + 250 963 4,3 % + 1 080 845 6,2 % Total Paris Aéroport + 5 929 606 100,0 % + 10 209 503 100,0 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Mai 2022 Var. 22/21 Jan. - Mai 2022 Var. 22/21 Passagers en correspondance(1) 729 067 + 221,4 % 3 175 423 + 180,1 % Taux de correspondance 19,4 % - 5,0 pts 21,9 % - 7,8 pts Taux de remplissage 83,1 % + 24,4 pts 76,5 % + 20,4 pts

(1) Passagers au départ

Relations Investisseurs : Cécile Combeau, Eliott Roch - +33 1 74 25 31 33 - invest@adp.fr

Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23

Le Groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2021, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 41,9 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,1 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 118,1 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2021, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 777 millions d'euros et le résultat net part du groupe à - 248 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupe-adp.com

1 Le trafic groupe est comptabilisé à périmètre constant, retraité des évolutions suivantes : les acquisitions des aéroports de Delhi, d'Hyderabad, de Mactan-Cebu et d'Almaty, ainsi que le non-renouvellement du contrat d'assistance technique (TSA) relatif à l'aéroport de Maurice.

2 Incluant les aéroports d'Almaty et de Zagreb.

3 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

4 Le trafic groupe est comptabilisé à périmètre constant, retraité des évolutions suivantes : les acquisitions des aéroports de Delhi, d'Hyderbad, de Mactan-Cebu et d'Almaty, ainsi que le non-renouvellement du contrat d'assistance technique (TSA) relatif à l'aéroport de Maurice. Sur 12 mois glissants le trafic d'Almaty est comptabilisé à partir du 1er mai 2021, et celui de Maurice est comptabilisé jusqu'au 31 décembre 2021.

Pièce jointe