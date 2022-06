Aramis Group - Promotion d'Anne-Claire Baschet au poste de Directrice Data et Produit

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 16 juin 2022

Promotion d’Anne-Claire Baschet au poste

de Directrice Data et Produit Groupe

Aramis Group [Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94], leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers regroupant les marques Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni, annonce ce jour la promotion

d’Anne-Claire Baschet au poste de Directrice Data et Produit Groupe.

Anne-Claire Baschet, 40 ans, a rejoint Aramis Group en mars 2019 en tant que Directrice Data (Chief Data Officer) d’Aramisauto, entité française du Groupe. Elle a développé le département Data, intégrant notamment la Data Science, les Data Analytics, le Data Product Management, la Data Architecture et le Data Engineering.

Sa mission consistait à développer des produits basés sur les données afin de contribuer à une expérience client inégalée et à l’amélioration des opérations françaises sur l'ensemble de la chaîne de valeur. En octobre 2020, elle a été promue Directrice Data au niveau d’Aramis Group, dirigeant dès lors l’ensemble des équipes de stratégie, d'opérations et d'experts Data du Groupe.

Désormais, outre son périmètre actuel, elle devient également Directrice Produit (Chief Product Officer) d’Aramis Group. Sa mission principale sera de développer la plateforme du Groupe afin de toujours garantir la meilleure expérience client pour vendre, acheter, souscrire ou financer une voiture reconditionnée en ligne, dans chacune de nos 4 géographies.

Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs1 d’Aramis Group, déclarent : "Nous sommes ravis d'annoncer la promotion d'Anne-Claire au poste de Directrice Data et Produit Groupe (Group Chief Data & Product Officer). Son profil est excellent, fort de 18 ans d'expérience dans la Data et le Digital et de plusieurs années passées chez Aramis Group dont elle a acquis une très bonne connaissance. Au fil des années elle a significativement contribué au développement d'outils d'analyse de données et d'IA en temps réel, afin que nous puissions tirer au mieux parti de notre plateforme digitale ainsi que de nos solutions technologiques propriétaires, agiles et évolutives. Nous sommes confiants dans sa capacité à nous aider, encore davantage, à rester parmi les acteurs les plus avancés en matière de Data et d'IA dans notre secteur, et à poursuivre notre progression dans ce domaine."

Avant de rejoindre Aramis Group, Anne-Claire Baschet a passé 6 ans chez CRMServices, l'une des principales filiales de Voyages SNCF, où elle était responsable de l'établissement et de la mise en place opérationnelle de la stratégie data et des programmes digitaux. De 2006 à 2012, elle a été Data Scientist puis Head of Data chez AXA France où elle a piloté des projets sur la valeur et la segmentation client, le lead management et l'évolution du Data & CRM Tech System. Elle est diplômée en statistiques et économétrie de la Toulouse School of Economics.

À propos d’Aramis Group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Groupe transforme le marché de la vente de véhicules d’occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré. Au premier semestre de l’exercice fiscal 2022, Aramis Group a généré un chiffre d’affaires de

873 millions d’euros, vendu plus de 41 000 véhicules à particuliers et enregistré plus de 40 millions de visites sur ses sites Internet. À fin mars 2022, le Groupe comptait plus de 1 800 collaborateurs, un réseau de 60 agences et quatre sites industriels de reconditionnement. Aramis Group est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94). Pour plus d’informations : www.aramis.group

Contact Investisseurs

Alexandre Leroy

Directeur des relations investisseurs

alexandre.leroy@aramis.group

+33 (0)6 58 80 50 24

Contacts presse

Brunswick

aramisgroup@brunswickgroup.com

Hugues Boëton +33 (0)6 79 99 27 15

Alexia Gachet +33 (0)6 33 06 55 93

1 Nicolas Chartier est Président Directeur général de la Société, et Guillaume Paoli Directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

