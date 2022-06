Mise a disposition du projet de note d'information

English French

Comme annoncé le 13 juin dernier, New Gen Holding SAS a déposé le 15 juin 2022 une offre publique d’achat simplifiée en numéraire des actions Generix Group au prix de 9,50 euros par action, augmenté d’un complément de prix de 0,50 euros par action si le seuil de mise en œuvre du retrait obligatoire de 90% du capital et des droits de vote est atteint à l’issue de ladite offre.

Le projet d’offre publique d’acquisition simplifiée et le Projet de Note d’Information restent soumis à l’examen de l’AMF.

Le Projet de Note d’Information est disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Generix Group (www.generixgroup.com/fr) et peut également être obtenu sans frais au siège social de Generix Group (ArteParc Lille-Lesquin (Bâtiment 2A), 2 rue des Peupliers – 59810 Lesquin) et auprès d’Alantra (7 rue Jacques Bingen – 75017 Paris).

Conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de New Gen Holding SAS et de Generix Group seront déposées auprès de l’AMF et mises à la disposition du public au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’offre publique d’acquisition simplifiée. Un communiqué sera diffusé pour informer le public des modalités de mise à disposition de ces informations.

A la suite des acquisitions de titres de Generix Group telles que décrites dans le précédent communiqué publié par Generix Group en date du 13 juin 2022, New Gen Holding détient à ce jour 55,52% du capital et 53,13% des droits de vote théoriques de Generix Group.

Le concert formé par New Gen Holding, Montefiore et les dirigeants de Generix Group détient quant à lui 67,18% du capital et 65,24% des droits de vote théoriques de Generix Group.

En cas d’exercice des 4.433.552 BSA qui seront acquis par New Gen Holding dans le cadre des accords conclus avec les dirigeants, et sans tenir compte des titres qui seraient apportés à l’offre publique d’acquisition simplifiée, ledit concert détiendrait 72,54% du capital de Generix Group et le Flottant détiendrait 27,36% du capital de la Société.

CONTACT INVESTISSEURS

Contact Communication Financière : François Théry – Directeur Administratif & Financier – 01 77 45 42 80 – fthery@generixgroup.com

Contact Investisseurs : Julia Bridger – EuroLand Corporate - 01 44 70 20 84 - jbridger@elcorp.com

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement et ne constitue pas une offre d’acquérir des titres. La diffusion de ce communiqué, l’offre et son acceptation peuvent faire l’objet de restrictions légales dans certaines juridictions. Les personnes venant à entrer en possession du présent communiqué doivent se tenir informées des restrictions légales applicables et les respecter. New Gen Holding décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables.

Pièce jointe