Deshazte del cable: Ahora, obtén Verizon Home Internet empezando a $25 al mes

Verizon Home Internet – 5G Home Internet, Fios and LTE Home – ahora empieza a $25 al mes con pago automático y con un plan 5G móvile premium.

Todos los planes de Verizon Home Internet ofrecen autoconfiguración, precios garantizados, sin contratos anuales, sin tarifas adicionales y sin excedentes de datos ni cargos por equipos, y ahora con precio garantizado hasta cuatro años con Fios Gigabit Connection.

Tenemos nuevas ofertas y ventajas para nuestros clientes de Fios Home Internet, incluyendo nuevos planes de Gigabit para streamers y jugadores de videojuegos, price-locks, renta de Verizon Home Router incluida con planes de internet y más.



NUEVA YORK, June 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoy, Verizon anunció ahorros gigantes para Home Internet, internet para el hogar. Ahora, nuestro galardonado Fios Home Internet, nuestro 5G Home Internet y LTE Home Internet en nuestra galardonada red móvil están disponibles para nuestros clientes empezando al bajo precio de $25 al mes con autoconfiguración y un plan premium de 5G móvil – sin contratos anuales, ni cargos por equipo, contratos anuales y sin excedentes de datos. En este tiempo en el que el costo de casi todo está subiendo, Verizon ofrece internet en casa por un precio que vas a amar.

Con esta nueva oferta el precio es el precio, garantizado. Deshazte del cable y cambia a Verizon Home Internet sin remordimientos.

“Desde el principio, Verizon ha sido la referencia para entregar internet ultrarrápido y servicio de teléfono, entonces estamos emocionados por brindar ese mismo estándar de excelencia a nuestros clientes con el servicio de Home Internet por todo el país a un valor incomparable,” dice Frank Boulben chief revenue officer de Verizon Consumer Group. “En un tiempo cuando los americanos buscan maneras de ahorrar dinero, es importante saber que tienes opciones. No necesitas quedarte con un proveedor carro que no confías, y no tienes que sacrificar calidad para ahorrar.”

Ultra ahorros para clientes de Verizon

Ser un cliente de Verizon vale la pena – te damos la mejor experiencia a el mejor valor, dándote exactamente lo que necesitas sin cargos ocultos.

Clientes inscritos en nuestro plan premium 5G Unlimited móviles son elegible para ahorrar $25 en ofertas de Verizon Home Internet con LTE Home, 5G Home y Fios, bajando los costos de planes – incluyendo el plan de Fios 300 Mbps – a $25 al mes con pago automático para nuevos clientes.

¿Ya eres un cliente de Verizon con un plan de Fios internet y estás pensando en cambiar a 5G móvile network? Hay maneras de ahorrar aquí también. Clientes actuales de Fios Gigabit pueden ahorrar $10/línea por mes por cuatro líneas cuando cambias a la red más galardonada del país y eliges un plan de 5G móvile con autopago.

Servicios de internet y 5G Ultra Wideband están disponibles en áreas seleccionadas y 5G Nationwide está disponible en más de 2,700 ciudades. Para más información sobre Verizon Home Internet services, visita verizon.com/home y agrega tu dirección para ver qué servicios están disponibles en tu área.

Comenzando ahora, los clientes de Fios reciben aún más

Hoy, Fios anunció una gran cantidad de beneficios y planes para nuevos clientes que se inscriban en planes móviles y residenciales que ofrecen más opciones y flexibilidad en la galardonada red 100% de fibra óptica, con velocidades de carga significativamente más rápidas que las del cable.

Además de $25 de descuento en los planes de Internet de Fios para nuevos clientes de Internet con nuestros planes móviles 5G premium, estas son algunas de las nuevas ofertas más emocionantes de Fios:

Una garantía de precio de cuatro años en los planes Gigabit y 2 Gigabit

Nuevas opciones de planes de 1 Giga y 2 Gigas, donde estén disponibles, para que los clientes de videojuegos y streaming puedan elegir entre los planes que mejor satisfagan sus necesidades de Internet en el hogar

Accede a planes de 300 y 500 Mbps en todo el área de Fios (eso significa que puedes obtener Internet de 300 Mbps, enlace de carga y descarga, con velocidades de carga mucho más rápidas que las del cable, por solo $25 al mes si cuentas con uno de nuestros servicios 5G Unlimited premium y estas inscrito en autopago y nuestro descuento Mobile+Home!)

Alquilo de router complementario, incluido con todos los planes de Internet de Fios

Los beneficios del plan premium incluyen hasta 12 meses de Disney+ por nuestra cuenta (una suscripción por cuenta de Verizon cuesta $7.99/mes y los clientes pueden cancelar en cualquier momento), Verizon Cloud Storage, hasta $100 en créditos de juegos y más



Para desbloquear estos ahorros, los clientes deben inscribirse en el descuento de Fios Mobile+Home y es posible que se aplique una tarifa de instalación de Internet residencial.

Obtén más información sobre Fios en: https://www.verizon.com/home/fios/

Ahora que tienes Verizon Home Internet y un plan móvil 5G, actualiza a un nuevo teléfono

Para demostrar el amor por nuestros clientes, les ofrecemos a los clientes nuevos y existentes ofertas increíbles en los teléfonos 5G más recientes. Otro ejemplo más de la oferta continua de movilidad 5G de Verizon a un precio asequible. Visite verizon.com/deals o visite su tienda de Verizon más cercana para obtener más detalles.

El anuncio de hoy se basa en el crecimiento y la innovación de 5G de Verizon en todas las industrias con movilidad, banda ancha nacional y ofertas para el consumidor.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) fue establecida el 30 de junio de 2000 y está celebrando su vigésimo año como uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $133.6 mil millones en el año 2021. La compañía ofrece servicios y soluciones de voz, datos y video en sus redes y plataformas premiadas, satisfaciendo la demanda de sus clientes por servicios móviles, conectividad, seguridad y control de la red.

