Résultats du vote de l’assemblée générale annuelle du Fonds de revenu Noranda

TORONTO, 16 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de revenu Noranda (le « Fonds ») (TSX:NIF.UN) a annoncé aujourd’hui les résultats du vote ayant eu lieu lors de l’assemblée générale annuelle des porteurs de parts qui s’est tenue ce matin.



Lors de l’assemblée, il y avait 27 porteurs de parts prioritaires et de parts de fiducie spéciales du Fonds (« parts ») représentés en personne ou par procuration et détenant 27 869 895 parts, soit 55,75 % des 49 989 975 parts du Fonds émises et en circulation. Les résultats du vote portant sur l’élection des fiduciaires sont les suivants :

Catégorie Personnes

proposées En faveur Procuration

% Abstention Procuration

% Parts prioritaires

et parts spéciales























Daniel Desjardins 22 234 690 94,12% 1 389 229 5,88% Wendy Kei 23 106 669 97,81% 517 250 2,19% Anthony P.L. Lloyd 22 260 594 94,23% 1 363 325 5,77% Francois R. Roy 23 124 058 97,88% 499 861 2,12% Yihua Xiao (Eva Shaw) 23 044 085 97,55% 579 834 2,45% Dirk Vollrath 23 038 169 97,52% 585 750 2,48% Peter Wright 22 219 910 94,06% 1 404 009 5,94%

À propos du Fonds de revenu Noranda

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto, sous le symbole « NIF.UN ». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l’affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l’« affinerie ») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L’affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l’est de l’Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L’affinerie produit du métal de zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré de zinc provenant de sources externes. L’affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada Limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation. Pour plus de renseignements sur le Fonds de revenu Noranda, consultez son site Web à l’adresse : http://www.fondsderevenunoranda.com