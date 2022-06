Sumo Logic、アプリケーションパフォーマンスの監視および可観測性（Application Performance Monitoring and Observability）に関するGartner® Magic Quadrant™のチャレンジャーに指名される

Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai Chinese (Simplified)

米国カリフォルニア州レッドウッドシティ, June 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 信頼性の高い、安全なクラウドネイティブアプリケーションを実現するためのSaaS型分析プラットフォームを提供するSumo Logic(NASDAQ:SUMO)は、今回初めて「2022年アプリケーションパフォーマンスの監視と可観測性に関するマジック・クアドラント(2022 Magic Quadrant for Application Performance Monitoring and Observability)のGartner in the Challengers Quadrant(チャレンジャーズ・クアドラントのガートナー)に指名され、評価を受けたことを本日発表した。1



SumoLogicのProduct Development for Observability(可観測性製品開発)部の副社長、Erez Barakは、「チャレンジャーとしてのSumoLogicのポジションは、信頼性の高いデジタル体験を広範囲で実現するためのクラウドネイティブツールを企業に提供する当社の能力を証明するものであると考えます」と述べている。「フルスタックのオブザーバビリティ(可観測性)は、ログ、メトリック、トレースの収集方法を簡素化し、企業に最新のアプリケーションを管理するために利用可能なあらゆるメリットを提供することから始まります。」

クラウドネイティブのSaaS型分析プラットフォームとして、Sumo Logicは、ログ、メトリック、トレースなどのマシン生成データをリアルタイムのインサイトに変換する。このプラットフォームは、顧客がアプリケーションの信頼性を確保し、マルチクラウドインフラストラクチャを管理し最適化できるようにすることで、デジタルトランスフォーメーションや最新のアプリケーション、クラウド移行の複雑性に対処する。

Barak氏は次のようにコメントしている。「オープンソースを活用し、OpenTelemetryを収集標準として確立し、当社のクラウドネイティブ遺産を主体としたデータコストを管理する能力を顧客に提供するという我々の戦略は、業界での当社の存在感を際立たせ、最新のアプリケーション管理とフルスタックの可観測性において当社の地位を固めているほんの数例に過ぎません。」

APMおよび可観測性分野のチャレンジャーのクアドラント(象限)は、幅広い市場活動と大規模なサービスを展開するベンダーで構成されている。このクアドラントに名を連ねるベンダーは、通常、強力な実行能力を備えており、APM関連の活動から直接ではないにしても、全体として会社の顕著な売上とブランドとしての存在感を得ている。以前は市場でトップパフォーマーであった一部のベンダーも含まれ、それらは幅広い製品ポートフォリオを提供している。このクアドラントに含まれるベンダーは、製品および市場で注力する対象を変換している可能性がある。一部の例では、それらのAPM製品は、ITOMの境界を超えて拡張可能な、より大規模なソリューションの要素として位置付けられることがよくある。

完全レポート「アプリケーションパフォーマンスの監視と可観測性に関する2022年マジック・クアドラント」のダウンロードはこちらから:

https://www.sumologic.com/brief/gartner-apm-and-observability-magic-quadrant/

Sumo Logic Observabilityについて

