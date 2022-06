Sumo Logic在《Gartner® Magic Quadrant™ for Application Performance Monitoring and Observability》报告中被评为“Challenger”

Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai Chinese (Simplified)

加利福尼亚州雷德伍德城, June 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 用于实现可靠、安全云原生应用的SaaS分析平台Sumo Logic(纳斯达克股票代码:SUMO)今天宣布首次在《2022 Magic Quadrant for Application Performance Monitoring and Observability》报告中进入 Gartner in the Challengers Quadrant 。1



Sumo Logic可观测性产品开发副总裁Erez Barak 表示:“我们相信,获得‘Challenger’的地位证明了Sumo Logic有能力为企业提供云原生工具,以大规模提供可靠数字体验。全堆栈可观测性从简化日志、指标和踪迹的收集方式开始,为组织提供管理现代应用所需的一切优势。”

作为一个云原生SaaS分析平台,Sumo Logic将包括日志、指标和踪迹在内的机器生成数据转变为实时洞察。该平台通过帮助客户确保应用的可靠性以及管理和优化多云基础设施,从而解决数字转型、现代应用和云迁移的复杂性。

Barak继续说道:“我们的战略是接受开源并将OpenTelemetry作为我们的收集标准,并为客户提供控制数据成本的能力,这些都以我们的云原生传统为基础,并且只是我们在行业中脱颖而出的几个例子,巩固了我们在现代应用程序管理和全堆栈观测性领域的地位。”

APM和Observability Challengers象限由具有广泛市场覆盖率和大规模部署的供应商组成。这一象限中的供应商通常具有强大的执行能力,并且即使不直接通过与APM相关的活动,也能从整个公司获得巨大销售业绩和品牌效果。有些供应商以前可能是市场上表现最好的供应商,因此提供广泛的产品组合。这一象限的供应商可能正在改变其产品供应和市场重点。在某些情况下,他们的APM产品往往被定位为更大的解决方案的要素,甚至可能超出ITOM的范围。

《2022 Magic Quadrant for Application Performance Monitoring and Observability》完整报告可供下载:

https://www.sumologic.com/brief/gartner-apm-and-observability-magic-quadrant/

关于Sumo Logic Observability

[1] Gartner,《Application Performance Monitoring and Observability Magic Quadrant》,Padraig Byrne、Gregg Siegfried、Mrudula Bangera,2022年6月7日。

Gartner免责声明:

Gartner和Magic Quadrant是Gartner, Inc.和/或其附属公司在美国和国际上的注册商标,在本文中获准使用。保留所有权利。

Gartner不为我们研究出版物中描述的任何供应商、产品或服务背书,也不建议技术用户只选择最高评级或获得其他称号的供应商 Gartner研究出版物内容由Gartner研究机构的意见构成,不应被解释为事实陈述。Gartner不提供与本研究相关的任何明示或暗示的保证,包括任何适销性或特定用途适用性的保证。

关于Sumo Logic

Sumo Logic, Inc.(纳斯达克股票代码:SUMO)为推动现代数字业务的人们赋能。Sumo Logic通过其SaaS分析平台,帮助客户提供可靠和安全的云原生应用。Sumo Logic Continuous Intelligence Platform™可帮助从业人员和开发人员确保应用程序的可靠性,确保安全和防止现代安全威胁,并深入了解其云基础设施。世界各地的客户依靠Sumo Logic获得有关观察能力和安全解决方案方面的实时分析和见解,从而用于他们的云原生应用。如需获取更多信息,请访问: www.sumologic.com 。

Sumo Logic是Sumo Logic在美国和外国的商标或注册商标。所有其他公司或产品名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。

本文任何有关产品、更新、功能或其他修改信息(包括发布日期)均可随时更改,恕不另行通知。本文所述任何产品、更新、功能、或修改的开发、发布及所涉时间始终由Sumo Logic自行决定,不应以此作为采购决策的依据,也不应作为未来交付特定产品、更新、功能或修改的陈述、保证或承诺。