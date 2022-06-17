Sumo Logic 憑藉其應用程式性能監控及可觀察性，獲在 Gartner® Magic Quadrant™ 評為挑戰者

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加州紅木城, June 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sumo Logic (NASDAQ: SUMO) 是支援可靠和安全雲端原生應用程式的軟件即服務分析平台。公司今天宣佈首次獲 2022 年 Gartner Magic Quadrant 列入 應用程式性能監控和可觀察性挑戰者象限。1



Sumo Logic 可觀察性產品開發副總裁 Erez Barak 表示：「我們相信，作為挑戰者的地位證明 Sumo Logic 能夠為企業提供雲端原生工具，以大規模提供可靠的數碼體驗。全棧可觀察性始於簡化日誌、指標和追蹤的收集方式，為組織提供管理現代應用程式的所有優勢。」

作為雲端原生軟件即服務分析平台，Sumo Logic 將機器產生的數據（包括日誌、指標和追蹤）轉化為實時洞察。該平台透過幫助客戶確保應用程式可靠性以及管理和優化多雲端基礎架構來解決數碼轉型、現代應用程式和雲端遷移的複雜性。

Barak 續稱：「我們採用開源並將 OpenTelemetry 作為我們的收集標準，並為客戶提供控制數據成本的能力（以我們的雲端原生傳統為基礎）的策略。這些只是我們在行業中脫穎而出的幾個例子，並鞏固了我們在現代應用程式管理和全棧可觀察性方面的地位。」

APM 和可觀察性挑戰者象限包括具有廣泛市場覆蓋和大規模部署的供應商。該象限中的供應商如果不是直接來自其與 APM 相關活動的話，通常具有強大的執行能力，以及從公司整體獲得的顯著銷售和品牌影響力。一些供應商以前可能是市場上表現最好的供應商，因此提供了廣泛的產品組合。該象限中的供應商可能正在改變他們的產品供應和市場重點。在某些情況下，他們的 APM 產品通常獲定位為更大解決方案的元素，甚至可能超出 ITOM 的邊界。

完整報告《2022 Magic Quadrant for Application Performance Monitoring and Observability》（2022 年應用程序性能監控和可觀察性魔力象限）可於以下網站下載：

https://www.sumologic.com/brief/gartner-apm-and-observability-magic-quadrant/

關於 Sumo Logic 可觀察性

完整報告： Sumo Logic 應用程式可觀察性解決方案簡介

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[1] Gartner, “Application Performance Monitoring and Observability Magic Quadrant,” Padraig Byrne, Gregg Siegfried, Mrudula Bangera, June 7, 2022.

Gartner 免責聲明：

Gartner 和 Magic Quadrant 是 Gartner, Inc. 和／或其附屬公司在美國和國際的註冊商標，並在此獲許可使用。保留所有權利

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關於 Sumo Logi

Sumo Logi, Inc. (NASDAQ: SUMO) 賦予推動現代數碼業務的人士力量。透過其軟件即服務 (SaaS) 分析平台，Sumo Logic 讓客戶能夠發送可靠且安全的雲端原生應用程式。Sumo Logic Continuous Intelligence Platform™ 可幫助從業人員與開發人員確保應用程式可靠、安全以及可抵禦現代安全威脅，並深入了解他們的雲端基礎架構。世界各地的客戶都依賴 Sumo Logic 在其雲端原生應用程式上獲得可觀察和安全解決方案的強大即時分析及見解。如欲了解更多詳情，請瀏覽： www.sumologic.com 。

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