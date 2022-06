SkiStar delårsrapport september 2021-maj 2022

Swedish English

NYTT REKORDRESULTAT OCH FORTSATT STARK HEMESTERTREND

Tredje kvartalet

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet ökade med 513 MSEK, 50 procent, jämfört med föregående år till 1 536 MSEK (1 023).

Resultat efter skatt för det tredje kvartalet förbättrades med 400 MSEK, 1 022 procent, jämfört med föregående år till 439 MSEK (39).

Resultat per aktie uppgick till 5,60 SEK (0,60).

Första nio månaderna

Nettoomsättningen för niomånadersperioden ökade med 1 363 MSEK, 54 procent, jämfört med föregående år till 3 868 MSEK (2 505).

Resultat efter skatt för niomånadersperioden ökade med 723 MSEK, 471 procent, jämfört med föregående år till 876 MSEK (153).

Resultat per aktie uppgick till 11,21 SEK (2,17), en ökning med 416 procent.

Väsentliga händelser under perioden och efter periodens utgång

SkiStar har beslutat om ytterligare investeringar inför nästa verksamhetsår. 67 MSEK investeras i nya sommaraktiviteter till bolagets destinationer. Detta således utöver de sedan tidigare kommunicerade investeringarna inför nästa verksamhetsår om 555 MSEK som avser bl.a. omfattande ersättningsinvesteringar och moderniseringar, med ett extra fokus på snökapacitet, samt nya liftar i syfte att vindsäkra SkiStar Åre.

SkiStar hade för första gången över sex miljoner skiddagar på sina destinationer under vintersäsongen. Antalet skiddagar uppgick till 6 031 000, vilket är en ökning med tio procent jämfört med den tidigare rekordsäsongen 2018/19.

Som en kommentar till aktuellt läge i SkiStar säger vd Stefan Sjöstrand:

När vi sammanfattar vintersäsongen kan vi konstatera att SkiStar gör sitt bästa niomånadersresultat

någonsin med ett resultat före skatt på 1 134 MSEK, vilket är 883 MSEK bättre än föregående år. Vi har haft en mycket stark tillväxt i samtliga alpina produkter såsom SkiPass, +54 procent, och skidhyra, +78 procent, samt rekordförsäljning i vår sportbutiksverksamhet, +38 procent. Det visar att intresset för vår kärnverksamhet – alpin skidåkning i den skandinaviska fjällvärlden – fortsatt är väldigt stort.

Med SkiStar Sports & Adventures erbjuder vi en aktiv semester för hela familjen sommartid och här ser vi en positiv utveckling med ett bokningsläge på plus nio procent, mätt i antalet bokade objektsnätter via SkiStar jämfört med samma period föregående år. Det visar att trenden att semestra hemma i Skandinavien håller i sig även denna sommar.

Telefonkonferens och webbpresentation

I samband med rapporten håller SkiStar en telefonkonferens med webbpresentation. Verkställande direktör Stefan Sjöstrand och ekonomi- och finansdirektör Anders Örnulf presenterar och kommenterar rapporten.

Fredagen den 17 juni 2022 klockan 10.00 CEST. Ring in på:

SE: +46 8 519 993 83,

NO: +47 235 002 36,

UK: +44 33 330 090 31,

US: +1 646 722 49 04.

Webbsändning: https://financialhearings.com/event/43424 . Presentationen och en inspelad version av webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på samma webbplats efter sändningen.





Denna information är sådan som SkiStar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 17 juni 2022 klockan 07.15 CET.

Ytterligare information lämnas av:

Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 841 60.

Anders Örnulf, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 841 60.

Kort om SkiStar

Fjällturismbolaget SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver fjällanläggningar i Sälen, Vemdalen, Åre och Stockholm (Hammarbybacken) i Sverige samt i Hemsedal och Trysil i Norge. Verksamheten delas in i tre segment; Drift av fjällanläggningar, Fastighetsutveckling & exploatering samt Drift av hotellverksamhet. Som den ledande semesterarrangören för Skandinavien är SkiStars affärsidé att med våra gäster i fokus skapa minnesvärda fjällupplevelser, utveckla hållbara destinationer, erbjuda boende, aktiviteter, produkter och tjänster av högsta kvalitet. För mer information, se www.skistar.com/sv/corporate.

Bilaga