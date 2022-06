Børsmeddelelse nr. 19.2022 Ennogie modtager tyske B2B ordrer til boligselskaber

Ennogie har d.d. indgået aftale om levering af bygningsintegrerede solcelletage til et projekt udviklet af boligselskabet LEG Wohnen NRW. Projektet er beliggende i Mönchengladbach og omfatter en tagflade på ca. 1.000 m2.

Ligeledes er der indgået aftale om levering af solcelletag til boligselskabet GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim. Projekter beliggende i Mannheim og omfatter en tagflade på ca. 350 m2.

Ordreværdierne placerer begge ordrer i niveau A (Under DKK 2m) i selskabets ordrehieraki (læs mere herom i selskabets børsmeddelelse nr. 05.2022 af den 17. marts 2022).

Grunden til at ordrerne offentliggøres trods niveau A, er ordrernes strategiske vigtighed for den tyske vækst, samt at de tilsammen er højere end DKK 2m. Markedet for tagrenovering i boligforeninger vurderes som værende det segment i Tyskland, der isoleret set har største potentiale for Ennogie i Tyskland. Og med de to salg og dermed referencer, der nu etableres forventes flere ordrer at følge efter.

Ordrerne forventes leveret 4. kvartal 2022.

Med venlig hilsen

Ennogie Solar Group A/S

Kontaktperson

Adm. dir. Lars Brøndum Petersen, tlf. +45 53 56 27 54 / mail LBP@ennogie.com

