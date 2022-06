HEXO prend acte du dépôt d’une demande en vertu de la LACC par le groupe Zenabis

English French

GATINEAU, Québec, 17 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) (« HEXO » ou la « Société ») a pris acte aujourd’hui que sa filiale en propriété exclusive, Zenabis Global Inc. (« Zenabis »), ainsi que les filiales en propriété exclusive directes et indirectes de Zenabis (collectivement, le « groupe Zenabis »), avait déposé une demande auprès de la Cour supérieure du Québec en vue de se placer sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (« LACC ») pour procéder à la restructuration de ses activités et affaires financières. HEXO comprend qu’Ernst & Young Inc. a été nommée contrôleur pour superviser les procédures en vertu de la LACC.



La demande de protection en vertu de la LACC est limitée au groupe Zenabis et ni HEXO Corp. ni aucune de ses filiales autres que les membres du groupe Zenabis, ne sont requérantes ou parties aux procédures en vertu de la LACC.

HEXO est un producteur autorisé primé de produits novateurs destinés au marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques, dont HEXO, Redecan, UP Cannabis, Namaste Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale, REUP et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Compte tenu des récentes acquisitions de Redecan et de 48North par HEXO, celle-ci occupe la première place parmi les sociétés du secteur des produits du cannabis au Canada sur le plan des marchés du cannabis récréatif. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site hexocorp.com.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Relations avec les investisseurs :

invest@hexo.com

www.hexocorp.com



Relations avec les médias :

media@hexo.com

Pour obtenir plus d’information sur les procédures en vertu de la LACC du groupe Zenabis, veuillez communiquer avec :

Ernst & Young Inc.

900, boul. de Maisonneuve O., Bureau 2300

Montréal (Québec) H3A 0A8

zenabis.monitor@ca.ey.com

1-855-941-7757