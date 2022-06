Hepsor ASi tütarettevõte Hepsor Marupe SIA sõlmis arendusprojekti ehituse finantseerimiseks laenulepingu summas 7 mln eurot

English Estonian

Hepsor ASi tütarettevõte Hepsor Marupe SIA ja Bigbank ASi Läti filiaal allkirjastasid 17. juunil 2022 laenulepingu summas 7 miljonit eurot. Kolmeaastase tähtajaga laenu eesmärk on finantseerida Riia linna lähistel Mārupes arendusprojekti ehitust, mille neljas kortermajas valmib kokku 92 A-energiaklassi korterit. Mārupes Darzsi arendusprojekti ehitusega alustati käesoleva aasta aprillis ning projekt valmib 2023. aasta teises kvartalis. Tänaseks on sõlmitud 43 võlaõiguslikku ja broneerimislepingut.

Käesoleval aastal valmis Riias Baložu 9 elukondlik projekt, mille 18 korterist on 17-le sõlmitud asjaõigusleping. 2021. aasta kolmandas kvartalis alustati Kuldīgas Parksi arendusprojektiga, mille raames ehitatakse kaks kortermaja kokku 116 korteriga. Tänaseks on sõlmitud 45 võlaõiguslikku ja broneerimislepingut ning projekt valmib 2023. aasta teises kvartalis.

Rohkem infot Mārupes Darzsi projekti kohta leiab https://hepsor.lv/marupesdarzs/en/ .

