TELUS déploie son spectre 5G de 3 500 MHz pour stimuler l’économie numérique du pays

Les clients de Montréal, d’Ottawa, de Toronto, d’Edmonton et de Victoria profiteront d’une expérience 5G rehaussée grâce au déploiement de ce nouveau spectre

Offrant une réactivité et des vitesses accrues, le spectre 5G de 3 500 MHz fait progresser l’IdO et les solutions d’industrie et encourage des innovations importantes dans les secteurs de la santé, de l’agriculture, de l’énergie, du transport, etc.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 17 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de son investissement de 220 milliards de dollars dans son infrastructure réseau et ses activités au pays depuis 2000, TELUS déploie le nouveau spectre de 3 500 MHz sur son réseau mobile 5G de prochaine génération pour appuyer davantage la croissance économique et la concurrence du pays. Ainsi, elle propose une capacité accrue, une faible latence et des vitesses encore plus rapides à ses clients de Montréal, d’Ottawa, de Toronto, d’Edmonton et de Victoria. Grâce au déploiement du spectre de 3 500 MHz, les entreprises, les innovateurs du secteur, les entrepreneurs, les chercheurs universitaires et les clients de TELUS auront un accès au réseau 5G ultra rapide et fiable de TELUS. À mesure que TELUS poursuivra le déploiement de son nouveau spectre en 2022 et 2023, d’autres régions auront accès à un réseau de plus en plus réactif et à des vitesses plus rapides que jamais, ouvrant la voie à la prochaine vague de capacités 5G, ce qui favorisera l’innovation et la croissance de l’économie numérique canadienne.

Les investissements de TELUS dans le spectre, ainsi que dans la bande de 3 800 MHz faisant actuellement l’objet d’une consultation, sont essentiels pour offrir aux entreprises et aux chercheurs des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l’information dont ils ont besoin pour stimuler l’innovation. Le spectre de 3 500 MHz de TELUS ouvrira le passage à la prochaine vague de capacités 5G, comme l’informatique de périphérie à accès multiple et l’Internet des objets (IdO), tout en permettant des avancées majeures dans les secteurs de la santé, de l’agriculture, de l’énergie, du transport et de la fabrication. Puisque ce spectre de la bande intermédiaire renforce les capacités associées à l’intelligence artificielle, à la réalité virtuelle, aux véhicules intelligents et aux villes intelligentes, il sera plus facile d’obtenir des solutions qui optimisent la consommation d’énergie, réduisent le gaspillage alimentaire, aident les patients à obtenir des services de santé essentiels en temps réel et propulsent les systèmes de transport intelligents. De plus, TELUS continue de collaborer étroitement avec ses partenaires, dont l’Université d’Ottawa et Hub350 à Ottawa, l’Université de l’Alberta et le centre Olds College en Alberta, General Motors dans le sud de l’Ontario et Zú à Montréal, pour stimuler des innovations percutantes dans ces secteurs et au-delà.

« TELUS est déterminée à faire progresser l’économie du pays au moyen de son infrastructure de réseau à large bande de calibre mondial. Nos investissements considérables dans le réseau mobile 5G de l’entreprise aideront à résoudre certains des problèmes les plus criants dans la société en matière d’éducation, de sécurité alimentaire et de changements climatiques, affirme Tony Geheran, vice-président à la direction et président, Réseaux à large bande, TELUS. Le déploiement de notre spectre de 3 500 MHz constitue une étape importante pour exploiter le potentiel de la 5G, surtout parce qu’elle alimente l’innovation dans différents secteurs. Selon nous, le Canada doit suivre les meilleures pratiques internationales pour veiller à ce qu’une quantité suffisante et abordable de spectre soit rapidement accessible. Ainsi, tous pourront profiter des avantages sociaux, environnementaux et économiques découlant de la 5G. C’est pourquoi nous continuons de défendre la mise en place d’une politique de réglementation responsable, stratégique et prévisible comme une excellente occasion d’offrir la 5G rapidement et partout. »

Le déploiement au Canada du spectre de cette bande, fondamental au service Internet haute vitesse mobile de TELUS en zone rurale, nous permettra aussi d’offrir des vitesses Internet 5G dans les collectivités rurales et éloignées et les communautés autochtones. Les vitesses seront encore plus rapides à mesure que d’autres bandes seront déployées. Les Canadiens vivant dans certaines régions rurales et éloignées seront parmi les premiers au pays à avoir accès à des vitesses Internet à domicile de 100 Mbit/s grâce au réseau mobile fixe 5G de TELUS, qui utilise les capacités de la 5G pour offrir une solution de rechange efficace à une connexion Internet câblée. Pour fournir un meilleur soutien aux clients des régions rurales et urbaines, TELUS prévoit investir 70 milliards de dollars supplémentaires partout au pays dans son infrastructure, ses activités et son spectre d’ici 2026.

« L’utilisation du spectre pour soutenir la connectivité en milieu rural est une innovation importante que nous sommes très fiers de favoriser. La 5G changera la façon dont nous innovons au Canada et elle assurera la croissance économique et la prospérité pour les clients des régions rurales et urbaines », ajoute Tony.

À mesure que le réseau 5G évoluera, les clients situés dans les zones couvertes par le spectre de 3 500 MHz pourront s’abonner à un forfait Illimité 5G+ pour profiter de vitesses encore plus rapides sur le réseau 5G fiable et primé de TELUS avec un appareil 5G compatible. Par exemple, les clients pourront télécharger des fichiers plus volumineux, regarder des vidéos HD avec plus de fluidité et utiliser plus d’appareils connectés à la fois et en déplacement, grâce à des performances réseau impeccables, même dans les endroits bondés.



Misant sur son réseau mobile primé , TELUS est déterminée à stimuler le secteur canadien de l’innovation avec le déploiement de son nouveau spectre de 3 500 MHz sur son réseau 5G. Ses investissements continus et ses partenariats en cours dans la technologie 5G ont une influence directe sur les résultats environnementaux, sociétaux et en santé du pays pour créer un futur meilleur.

