Dassault Aviation : Exposition « De l’Ouragan au Rafale : 70 ans d’excellence industrielle et opérationnelle »

Exposition « De l’Ouragan au Rafale :

70 ans d’excellence industrielle et opérationnelle »

Du 20 juin au 18 septembre 2022

dans les Jardins Nord de l’Hôtel National des Invalides

(Saint-Cloud, le 17 juin 2022) – Afin de célébrer les 70 ans de la mise en service du MD 450 Ouragan, premier avion à réaction de conception française construit en série, l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) et Dassault Aviation présenteront un exemplaire de cet appareil aux côtés d’un Rafale biplace dans les jardins Nord de l’Hôtel national des Invalides, du 20 juin au 18 septembre, dans le cadre d’une exposition intitulée « De l’Ouragan au Rafale, 70 ans d’excellence industrielle et opérationnelle ».

Le MD 450 Ouragan n°297 d’époque confié par l’AAE à l’Association Espaces Aéro Lyon Corbas (EALC), ainsi que le prototype Rafale B01 appartenant à la Direction générale de l’armement (DGA) et conservé par Aerocampus Aquitaine, seront mis en valeur à l’aide d’un dispositif d’éclairage nocturne et de panneaux explicatifs retraçant l’histoire des deux avions.

Organisée conjointement par l’AAE et Dassault Aviation, cette exposition de deux aéronefs emblématiques permettra de mettre en valeur l’excellence de la filière aéronautique française et de promouvoir le patrimoine et les opérations de l’armée de l’Air et de l’Espace.

Présentée dans un lieu historique qui porte l’identité des armées, l’Hôtel national des Invalides, panthéon des militaires, l’exposition sera inaugurée le 8 juillet en présence du général Stéphane Mille, Chef d’état-major de l’AAE, et de monsieur Éric Trappier, P-DG de Dassault Aviation.

Agenda :

7-9 juin : montage du MD 450 Ouragan n°297 ;

13-17 juin : montage du Rafale B01 ;

8 juillet : vernissage de l’exposition ;

17-18 sept. : journées européennes du patrimoine.

Premier chasseur à réaction de conception française fabriqué en série, le MD 450 Ouragan est entré en service dans l’armée de l’Air en novembre 1952. C’est également le premier matériel aéronautique militaire français à avoir été exporté après la Seconde Guerre mondiale.

70 ans plus tard, le Rafale est le fruit de cette excellence technologique de l’aviation de chasse française à réaction, inaugurée par l’Ouragan et poursuivie par les familles Mystère, Mirage et Jaguar qui ont équipé plus d’une trentaine d’armées de l’air dans le monde. Chasseur omni-rôle, le Rafale remplit les missions de l’AAE sur tous les théâtres d’opération et connaît lui aussi un grand succès à l’export.

