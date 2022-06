Correction: Årsrapport 2021/2022 - rettet overskrift

Årsrapport for Harboes Bryggeri A/S – 2021/2022

Stigende omsætning og et resultat i overensstemmelse med de senest udmeldte forventninger.

Nettoomsætningen steg med 7% primært drevet af høj vækst på eksportmarkederne.

EBITDA for 2021/2022 blev 98,9 mio. kr. mod 107,8 kr. sidste år, hvilket svarer til de senest udmeldte forventninger i niveauet 83-100 mio. kr.

Resultaterne var påvirket af særdeles udfordrende markedsforhold med markante prisstigninger på råvarer, transport og energi. Samtidig betød intensiveret konkurrence på hjemmemarkederne samt begrænsninger i logistikkapacitet og mistet volumen som følge af prisforhøjelser, at væksten ikke blev på niveau med forventningerne ved regnskabsårets begyndelse. Koncernen leverede i første halvår fremgang i aktiviteter og indtjening, men andet halvår blev væsentligt påvirket af ovenstående forhold.

Resultat før skat blev på -7,0 mio. kr. mod 1,7 mio. kr. sidste år. Resultatet svarer til de senest udmeldte forventninger om et resultat i niveauet -20 - -5 mio. kr.

Resultat af ophørende aktiviteter blev 4,3 mio. kr., som er realiseret i forbindelse med afviklingen af koncernens aktiviteter i Estland og afhændelsen af den faste ejendom i det estiske datterselskab.

Årets resultat efter skat udgør for 2021/22 et overskud på 0,1 mio.kr. mod et overskud sidste år på 5,2 mio.kr.

Positivt cash flow fra driften.

Forventningerne til 2022/2023

Harboe vil i det kommende år have fokus på styrkelse af koncernens egne mærker gennem øget innovation, opdatering af visuelt udtryk og øget markedsføringsindsats med henblik på at skabe fornyet vækst, særligt på det danske marked.

På det tyske marked forventes en stigende afsætning primært drevet af en ny, større private label aftale med en eksisterende kunde.

Eksportmarkederne forventes også i 2022/23 at levere yderligere fremgang, men særligt her forventes kostprisstigningerne samt fortsat høje distributionsomkostninger at kunne lægge en dæmper på volumenvæksten.

Aktiviteterne i Harboe Ingredients forventes i det kommende regnskabsår at levere en volumenfremgang.

Samlet forventer koncernen:

EBITDA i niveauet 63-103 mio. kr.

Resultat før skat i niveauet -30 - +10 mio. kr.

Forventningsspændet for 2022/2023 er usædvanligt stort reflekterende de særlige usikre markedsforhold, herunder fortsat effekt af krigen i Ukraine, råvareprisudvikling samt timing og volumenpåvirkning af prisforhandlinger med kunder. Forventningerne er herudover baseret på følgende forudsætninger:

Fortsat intensiv konkurrence og pres på priserne, særligt i dansk og tysk dagligvarehandel.

Stigende omsætning drevet af eksportmarkederne.

Forbedret indtjening i begge forretningsområder.

Investeringer i styrket supply chain og effektivitetsforbedringer.

Fortsat stor usikkerhed om udviklingen i kostpriser på råvarer, energi og fragt samt resultaterne af pågående forhandlinger for at opnå nødvendige forhøjelser af salgspriserne hos kunder.

Usikkerhed om gasforsyning til egen produktion og i forsyningskæder, der blandt andet potentielt kan medføre væsentlige meromkostninger.

Begrænsninger i forsyningskæder kan medføre forsinkelser og tabt omsætning.

Fortsat risiko for udsving i aktiviteterne som følge af mulige nye smittebølger med COVID-19.

Harboes bestyrelsesformand Bernhard Griese udtaler i forbindelse med årsrapporten:

”Årets resultater er i tråd med de senest udmeldte forventninger og er realiseret under særdeles udfordrende markedsforhold, hvor markant stigende inputpriser, intensiveret konkurrence på hjemmemarkederne og begrænsninger i fragtkapaciteten – alt sammen yderligere forstærket af krigen i Ukraine – satte en dæmper på væksten og påvirkede indtjeningen negativt. Det er dog værd at notere, at koncernen viste fremgang i både aktiviteter og indtjening i første halvår, men udviklingen blev desværre bremset af de ekstraordinære forhold i andet halvår. Samlet kommer vi dog ud med et positivt resultat, der også er positivt påvirket af fortjeneste på 4,3 mio. kr. fra salget af fast ejendom i forbindelse med afviklingen af vores aktiviteter i Estland.

Vi har søgt at navigere bedst muligt under de eksisterende markedsforhold, og vi har sideløbende hermed arbejdet på at opdatere vores strategi, så vi får styrket vores kommercielle innovation og fokus på forbrugerne og derigennem kan styrke vores konkurrenceevne og robustheden i vores forretningsmodel.

Vi vil i det kommende år have fokus på gennemføre de nødvendige stigninger i vores salgspriser som følge af de meget høje og fortsat stigende inputpriser. Samtidig arbejder vi målrettet videre på at udvikle vores kommercielle aktiviteter under de givne markedsvilkår, og vi forventer, at vi trods usikkerheder vil kunne skabe en positiv udvikling i vores aktiviteter.”

For yderligere information:

Bernhard Griese Michael Møller Jensen

Formand for bestyrelsen CFO

Telefon: 58 16 88 88 Telefon: 22 10 05 94

