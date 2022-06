Avascent renforce sa présence en Europe avec un nouveau bureau à Berlin

French German

BERLIN, 17 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avascent, le cabinet de conseil en stratégie de premier plan pour les secteurs pilotés par les gouvernements, l'aérospatiale et la défense, a le plaisir d'annoncer l'ouverture d'un bureau à Berlin pour mieux servir les clients d'Avascent dans les domaines de la défense, de l'aérospatiale et du gouvernement en Allemagne. Le Dr Lars Miethke dirigera les opérations berlinoises du cabinet en étroite coordination avec les unités parisiennes et londoniennes d'Avascent.



« Nous avons connu un grand succès et une forte croissance depuis l'ouverture de bureaux à Londres et Paris, offrant un service client exceptionnel sur le marché européen », a déclaré Steve Irwin, président d'Avascent. « Nous avons eu la chance de servir l'industrie allemande depuis un certain temps depuis notre bureau de Londres. Avec une équipe à Berlin, nous prévoyons d'être encore mieux positionnés pour répondre aux besoins des clients actuels et futurs. »

Joseph Walsh, directeur du bureau londonien d'Avascent, a déclaré : « L'Allemagne est depuis longtemps un acteur de premier plan dans la base industrielle européenne de l'aérospatiale et de la défense. Avec les changements déclenchés par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, nous nous attendons à ce que l’Allemagne devienne encore plus importante, à la fois en tant que marché et en tant que producteur. »

Le Dr Miethke a rejoint le bureau de DC d'Avascent en 2013 et travaille au bureau de Londres depuis 2016 en liaison avec des clients allemands et internationaux de capital-investissement et d'entreprise, tout en dirigeant les équipes de projet pour développer et mettre en œuvre les stratégies de croissance organique et inorganique des clients. Il a obtenu une licence en administration des affaires de l’Université Humboldt de Berlin, est diplômé de la School of Foreign Service de l’Université de Georgetown à Washington et a obtenu son doctorat à la London School of Economics avec une recherche axée sur la politique étrangère et de défense d'Allemagne.

« En tant qu'économie la plus importante d'Europe, l'Allemagne a toujours été un marché crucial pour les clients institutionnels et privés d'Avascent », a commenté M. Lars Miethke. « Avoir une présence dans la capitale allemande nous permettra de mieux servir notre clientèle croissante en Allemagne et ceux qui cherchent à investir dans l'un des marchés A&D les plus dynamiques d'Europe. »