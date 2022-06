Lantronix führt auf der Embedded World 2022 am Stand von Qualcomm Technologies Open-Q 5165RB SOM vor

IRVINE, Kalifornien, June 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein globaler Anbieter von sicheren, schlüsselfertigen Lösungen für das industrielle Internet der Dinge (IIoT) und den Markt für intelligente IT, gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf der Embedded World 2022 Exhibition and Conference, die vom 21. bis 23. Juni 2022 in Nürnberg stattfindet, seine Open-Q™5165RB SOM -Lösung am Stand von Qualcomm® Technologies Inc., Standnummer 3A-211, präsentieren wird.

Lantronix Open-Q 5165RB SOM basiert auf dem leistungsstarken Qualcomm® QRB5165 System-on-Chip und ist ein ultrakompaktes (50 mm x 29 mm), produktionsreifes Rechenmodul, das entwicklerfreundliche Leistung und Vielseitigkeit für die Erstellung leistungsstarker KI-at-the-Edge-Anwendungen bietet.

„Unsere langjährige Erfahrung mit Qualcomm Technologies ermöglicht es uns, eine breite Palette von Entwicklungslösungen für den IoT-Markt zu liefern“, sagte Paul Pickle, CEO von Lantronix. „Die Teilnehmer der Embedded World werden die KI/ML-Fähigkeiten 'at the Edge' sehen, die die Produkte von Qualcomm Technologies und Expertise von Lantronix präsentieren.“

Die Lantronix-Demo zeigt Open-Q 5165RB mit dem Qualcomm QRB5165-Prozessor, der die KI-Leistung in einem sehr kleinen M.2-Gehäuse präsentiert. Diese SOM-Lösung wird im Lantronix G520-Gateway installiert, um dem Benutzer „KI at the Edge“ zu bieten. Die Demo umfasst eine Büroumgebung mit Videostreams von mehreren Kameras, die eine 360-Grad-Gesichtserkennung und eine Echtzeit-Gesichtserkennung ermöglichen. Die KI-Modelle werden eingesetzt, um Personen zu zählen, unbekannte Personen zu identifizieren und demnächst auch den Verkehr zu erkennen, um Fahrzeugtypen und -zahlen zu identifizieren.

Die Open-Q 5165RB-Lösung wurde von Lantronix entwickelt, um die Markteinführung innovativer neuer Produkte zu beschleunigen, die höchste KI-Verarbeitungsleistung in Low-Power-Embedded-Situationen, wie z. B. Robotikanwendungen, erfordern. Sie nutzt die heterogene Rechenexpertise von Qualcomm Technologies und verfügt über mehrere spezialisierte Prozessorkerne, einschließlich der KI-Engine der 5. Generation, der Hardware-Videoanalyse-Engine, Qualcomm® Spectra™ ISP, Qualcomm® Adreno™ GPU und Qualcomm® Hexagon™ DSP. Außerdem bietet die Lösung Wi-Fi 6-Konnektivität, fortschrittliche Kamerafunktionen und High-Speed-Schnittstellen.

Erfolgreiches Arbeiten der Entwickler mit Lantronix und Qualcomm Technologies

Die auf Chipsätzen von Qualcomm Technologies basierenden Lantronix Open-Q SOMs und µSoMs bieten leistungsstarke Vorteile, die den Erfolg von Entwicklern unterstützen, darunter die folgenden Fähigkeiten:

Schnelles Erstellen eines marktreifen Prototyps

Reduzierung der Gesamtkosten der Entwicklung

Einfaches Anpassen der Funktionen für verschiedene Benutzertypen

Produktionsbeginn und Markteinführung können schneller und kostengünstiger erfolgen

Vereinfachung der Bereitstellung einer umfassenden, weltweit zertifizierten Lösung



