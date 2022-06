Olivier Falut quitte ses fonctions de Directeur Financier de Vilmorin & Cie

English French

Vilmorin & Cie annonce le départ, ce jour, d’Olivier Falut, Directeur Financier, d’un commun accord avec Franck Berger, Directeur Général Délégué. Olivier Falut avait rejoint la Société en septembre 2020.

En attendant la nomination de son remplaçant, Franck Berger assurera le rôle de Directeur Financier par intérim.

Prochains rendez-vous Pour toute information complémentaire



Lundi 1er août 2022(1)

Publication du chiffre d’affaires annuel 2021-2022







Mercredi 12 octobre 2022(1)

Publication des résultats annuels 2021-2022







Vendredi 9 décembre 2022

Assemblée Générale des Actionnaires







(1) Publication post-clôture de Bourse.



Dates fournies à titre indicatif et susceptibles de modifications.



4e semencier mondial, Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires.

Semencier multi-espèces, Vilmorin & Cie met en marché, chaque année, environ 300 nouvelles variétés, pour répondre aux besoins de toutes les formes d’agriculture dans leur diversité et permettre aux agriculteurs de produire mieux et de produire plus.

Soutenue par son Actionnaire de référence Limagrain, coopérative agricole détenue par des agriculteurs français et groupe semencier international, la croissance de Vilmorin & Cie s’appuie sur la recherche et l’internationalisation, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles, sur des marchés mondiaux résilients.

Guidée, depuis ses origines en 1743, par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa performance dans le respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, la persévérance et la coopération.

