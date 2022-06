Saga Fursin minkkihuutokaupassa kysynnän elpymisen merkkejä

Finnish Swedish

Saga Furs Oyj, sisäpiiritiedote, 19.6.2022 klo 16.10 EET



Saga Fursin 13.6. alkaneen verkkohuutokaupan minkinnahkamyynti päättyi tänään sunnuntaina. Verkkohuutokauppaan on osallistunut noin 100 ostajaa, ja valtaosa ostoista on suuntautunut Kiinaan, yhtiön tärkeimmälle markkinalle. Ostoja tehtiin myös Euroopan muotiteollisuudelle sekä Etelä-Koreaan ja Turkkiin.

”Tällä myyntikaudella turkisnahkojen markkinatilanne on ollut epävarma erityisesti Kiinassa jatkuvien koronapandemiaan liittyvien rajoituksien seurauksena. Lisäksi Venäjän sota Ukrainassa on vaikeuttanut kaupankäyntiä. Päätimme muuttaa hinnoittelustrategiaamme, mikä auttoi luomaan hintatason tuotantomääriltään suurissa minkinnahkatyypeissä. Tämä aktivoi erityisesti kiinalaisia ostajia, mutta myös muita päämarkkinoita. Tarjolla olleista 5 miljoonasta minkinnahasta myytiin noin 55 prosenttia, mikä on selvästi enemmän kuin myyntikauden aiemmissa huutokaupoissa”, Saga Fursin toimitusjohtaja Markus Gotthardt sanoo.

Huutokauppa jatkuu tiistaihin 21.6. saakka ketunnahkojen myynnillä. Huutokaupan päätyttyä yhtiö antaa koko huutokauppaa koskevan pörssitiedotteen.

Lisätietoja:

Myyntijohtaja Mikko Hovén, puh. 050 340 4679

www.sagafurs.com