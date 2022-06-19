全球頂尖投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵蒙受虧損的 Credit Suisse Group AG 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 – CS

紐約, June 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --

為何：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2021 年 3 月 19 日至 2022 年 3 月 25 日（包括首尾兩天）期間（「集體訴訟期間」）購買了 Credit Suisse Group AG (NYSE: CS) 證券的購買者注意，2022 年 6 月 28 日是首席原告人截止日期的重要日子。

何事：如果您在集體訴訟期間購買了 Credit Suisse 證券，您可能有權獲得賠償，而無需支付任何自付費用或通過應急費用安排產生的費用。

下一步：要參與 Credit Suisse 的集體訴訟, 請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=5868 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。集體訴訟經已提出。如果您希望擔任首席原告人，您必須在 2022 年 6 月 28 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同行認可。其中許多公司實際並不處理證券集體訴訟，而只是轉介客戶或與實際提出訴訟的律師事務所合作的中間人。 選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為「原告律師協會的巨人」。本事務所的許多律師都獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的肯定。

本案詳情：根據訴訟被告作出虛假及／或誤導陳述及／或未能披露：(1) Credit Suisse 對財務報告缺乏披露控制、程序和內部控制；(2) Credit Suisse 向受到美國和國際制裁的俄羅斯寡頭放貸的做法，造成了違反與這些制裁和未來制裁相關規則的重大風險；(3) 上述行為使公司面臨更高的監管審查及／或執法行動的風險；(4) 一項合成證券化交易（其中 Credit Suisse 出售了價值 8,000 萬美元的風險，而這些風險與由銀行某些超高淨值客戶所擁有的資產支持的 20 億美元貸款組合相關）（「證券化交易」）涉及 Credit Suisse 向俄羅斯寡頭提供早前受到美國制裁的貸款；(5) 證券化交易的目的是減輕與這些貸款相關的風險，並減輕西方國家為應對俄羅斯入侵烏克蘭而可能實施的制裁對 Credit Suisse 造成的影響；(6) Credit Suisse 要求非參與投資者銷毀與證券化交易相關的文件，旨在隱瞞公司在其借貸實踐中不遵守美國和國際制裁；(7) 上述情況一經披露，可能會使公司受到加強監管審查和重大聲譽損害；(8) 因此，公司的公開聲明在所有相關時間均存在重大虛假和誤導。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

下一步： 要參與 Credit Suisse 的集體訴訟, 請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=5868 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非僱用律師，否則您並不會獲得律師代理。您有選擇律師的權利。您亦可以作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

透過以下方式獲知我們的最新動態，LinkedIn： https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm 、Twitter： https://twitter.com/rosen_firm 或 Facebook： https://www.facebook.com/rosenlawfirm/ 。

律師廣告。過往結果不能保證獲得類似的結果。

-------------------------------

聯絡資料：