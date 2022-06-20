WISeKey的WISe.Art和中国金融博物馆团队拟发行一款历史悠久的交子NFT-世界上第一张政府发行始创于1024年的纸币





香港，日内瓦：2022年6月19 – WISeKey International Holding Ltd（“WISeKey”，瑞士证券交易所代码：WIHN，纳斯达克股票代码：WKEY），是一家瑞士全球网络安全，人工智能，区块链和物联网公司，该公司与中国金融博物馆在WISe.ART NFT平台上联手推出提供可信赖的NFT产品。WISe.ART NFT平台是一个以太坊扩展和基础设施开发，可与以太坊兼容的区块链平台。为了发起这项合作，WISe.ART 平台拟发行1024年在中国创造的世界第一张纸币NFT。

交子NFT是世界上第一张政府发行纸币的数字衍生体，交子具有用于流通管理和储备支付的现代纸币的元素。该纸币于1024年1月12日，最早的中央银行交子务在中国四川成都发行。该银行经营了400多年。近200年后，马可波罗将纸币的概念引入欧洲，比瑞典在1661年发行现代纸币早了250年。

中国的纸币的诞生借鉴了另外两项著名的发明——造纸术和印刷术。今天，纸币是全球和国家金融体系的核心工具。加密货币和NFT也是千张纸币历史上的创新发展。

中国金融博物馆一直致力推动中国和全球金融行业的跨界交流，在成都的天府四川金融博物馆设立交子展厅和大宋交子碑，定期举办交子论坛，推动交子作为中国非物质文化遗产申报等活动。

关于交子NFT的设计

1、设计发行首个来自中国、并属于全球金融遗产的NFT，将带来极大的关注效益和投资效应;

2、中国金融博物馆将简化设计，使其更加美观时尚，明确NFT版权，全程委托专业NFT团队进行在线交易和拍卖;

3、设立中国金融遗产基金，利用所有NFT交易所得去发掘、认证和保护中国的金融遗产;

4、全球共拟发行10，000份NFT，其中8，000份发行给金融收藏家和个人，1000份NFT由中国金融遗产基金会负责运营，用于未来发展，另外1000个由中国金融博物馆和NFT经销商共同运营，用于类似向国际金融机构，博物馆和主要行业领导者馈赠等用途。

关于中国金融博物馆

中国金融博物馆于2009年在香港注册，是一家致力于在亚洲推广金融知识及教育的咨询和管理公司。与中国多家地方政府和金融机构合作，在中国大陆和香港建立和运营了11家金融博物馆。其中，天津金融博物馆（2010年），位于天津的百年历史欧洲建筑前法国俱乐部旧址。展览面积为2，400平方米。主厅收藏了包括公认的当代经济学之父、创始人亚当·斯密的手稿，托马斯·爱迪生的第一个灯泡，与上海证券交易所成立有关的文件，包括前总理朱镕基的指示，“文化大革命”时期的股票，来自国内外不同历史时代的200多种货币， 金融票据和金融工艺制品。许多贵宾以及中国金融界知名人士出席了博物馆的开幕式。此后的十年中，中国金融博物馆又在北京、上海、重庆、苏州、宁波、沈阳、成都、郑州和井冈山等城市又协助建立了十家金融博物馆。

我们今天所知最早的纸币是在中国的宋朝（公元960-1279年）的创造的。本票据被称为“交子”，是在真宗皇帝年间（公元997-1022年）在四川印刷的。

“纸币是欧洲旅行者遇到的第一种中国印刷形式，至少有八位文艺复兴前的欧洲作家独立讨论过它，到目前为止，是在古腾堡时代前的欧洲著作中描述的唯一一种中国印刷形式。马可波罗的描述是最详细的“（卡特，同前，第109页）。

WISeKey在中国的战略是整合组合技术，使 WISe.ART 作为一个平台，为不同的奢侈品收藏品和艺术品建立白标市场。该技术栈的一部分是在区块链上创建NFT数字衍生体的存储，以支持NFT的交易。为了确保KYC程序与流程的同时，仍然允许匿名性和必要的排他性，在 WISe.ART 平台下创建的所有市场都将允许NFT的交易。

王巍先生自2007年起担任上海证券交易所公司治理专家委员会成员。他于2009年创建了中国金融博物馆，目前在中国各地参与经营着11家博物馆。他是全联并购公会的创始会长，该协会拥有超过200家金融机构理事和6000多名并购交易师会员。他还担任亚洲并购协会（AMAA）主席和全球金融博物馆协会（IFFM）的联席主席。2017年1月，他成为由25个国家/地区创立的全球区块链商业委员会（GBBC）董事会董事。

WISeKey董事长兼首席执行官Carlos Moreira表示：“我们很高兴与中国金融博物馆和王巍合作。我们期待从他的专业知识中受益，我们将扩大在中国和NFT元宇宙社群的业务。WISeKey的产品将允许投资数字资产的品牌、艺术家、粉丝、策展人、NFT所有者、潜在客户和流动供应商投在一个安全的，数字化的和可扩展的平台上互动和发展，彻底追踪来源，减少数字领域的伪造，并将物理芯片技术集成到真实载体中。因此，WISeKey对物理对象及其在NFT中创造的数字复制品均提供高度安全保障。WISeKey正在通过与中国领先的区块链公司合作，为其 WISe.ART 平台遵循多链策略。

王巍说：“我很高兴能与NFT行业中备受尊敬的专家合作。 由于WISeKey目前正在扩大在中国的影响和覆盖面，我期待着通过我在亚洲市场的知识和专长来协助团队。

关于WISeKey：

WISeKey （纳斯达克股票代码：WKEY;瑞士证券交易所代码：WIHN）是一家全球领先的网络安全公司，目前正在使用区块链，人工智能和物联网为人和物体部署大规模的数字身份生态系统，尊重人作为互联网的支点。WISeKey微处理器保护了塑造当今万物互联的普适计算。WISeKey物联网在几乎所有物联网领域（互联汽车，智能城市，无人机，农业传感器，防伪，智能照明，服务器，计算机，手机，加密代币等）拥有超过16亿芯片的安装基础。WISeKey处于物联网的边缘，具有独特的优势，因为我们的半导体产生了大量的大数据，当使用人工智能（AI）进行分析时，可以帮助工业应用在设备故障发生前预测其设备故障。

我们的技术受到OISTE / WISeKey的瑞士加密信任根（“RoT”）的信任，在物理和虚拟环境中为物联网，区块链和人工智能提供安全的身份验证和识别。WISeKey RoT 作为公共信任锚，以确保对象之间以及对象与人之间的在线事务的完整性。有关更多信息，请访问 www.wisekey.com。

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