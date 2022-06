Aurora IP zieht internationale Medien durch seinen Kernwert für grüne Textilindustrie an

French German

HANOI, Vietnam, June 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit Unterstützung der Regierung sowie der jüngsten Förderpolitik wird Vietnams Industrieimmobilienmarkt zu einem idealen Ziel für Anleger. Unter den Industrieimmobilienprojekten entwickelt sich Aurora IP aufgrund seiner Kernwerte für die grüne und nachhaltige Textilindustrie zu einem Phänomen, das internationale Medien anzieht.



Mit dem Ziel „Aurora IP, all for greens“ (deutsch: Aurora IP, alles für Grüne) ist der Industriepark führend beim Aufbau und der Entwicklung eines grünen Textilindustrieparks, der das nachhaltige Wachstum der Textilindustrie unterstützt.

Nachhaltige Textilien sind ein heißes Thema, das die Medien weltweit immer wieder beschäftigt. Kürzlich wurde über Aurora IP von Bloomberg, dem weltweit führenden Unternehmen für Wirtschafts- und Finanznachrichten, und Market Insider, einer bekannten Nachrichtenplattform in der Region, berichtet.

Aurora IP wurde von einem der führenden vietnamesischen Bauträger, der Cat Tuong Group, entwickelt und gilt unter den Industrieparks in Vietnam als beliebtester und derjenige mit dem meisten Potenzial.

Aurora liegt in der nördlichen Provinz Nam Dinh, der Wiege der vietnamesischen Textilindustrie, und ist eines der wenigen Gewerbegebiete in Vietnam, das die rechtlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen für die Ansiedlung von Textilfärbereien erfüllt.

Aurora IP arbeitet derzeit daran, das gesamte Gebiet von 519,6 Hektar zu planieren. Ziel ist es, den Pächtern sofort nach Unterzeichnung des Pachtvertrags bebaubare Flächen zu übergeben und die Wartezeit für die Sekundärinvestoren zu minimieren.

Gut konzipiert, mit der landesweit größten Kapazität an Wasserversorgungs- und Abwasserbehandlungssystemen sowie der Entwicklung einer komplexen sozialen Infrastruktur, verpflichtet sich Aurora IP, optimale Einrichtungen für die Textilproduktion und Färbereien bereitzustellen.

Das Abwasserbehandlungssystem von Aurora ist gut konzipiert, mit einer großen Kapazität von 110.000 m<sup>3</sup>/Tag und Nacht, und in Module mit fortschrittlicher und synchroner Technologie unterteilt, um die Aufnahme und Behandlung des Abwassers aller Anleger sicherzustellen, bevor es in die Umwelt abgeleitet wird.

„Unser Kernwert ist es, ein grünes und nachhaltiges Investitionsumfeld für Anleger zu schaffen, die in Vietnam ein ideales Ziel sehen. Ich glaube, dass die Unterstützung der internationalen Medien uns Anlegern näher bringen wird, die die gleiche Vision wie die Cat Tuong Group beim Aufbau einer globalen grünen Textilindustrie teilen“, so Herr Tran Quoc Viet, Vorsitzender und Geschäftsführer der Cat Tuong Group.

Aurora IP zieht die Aufmerksamkeit der internationalen Medien auch deshalb auf sich, weil es in einer Zeit angestoßen wurde, in der die vietnamesischen Textil- und Bekleidungsexporte weltweit an der Spitze liegen, gleich hinter China. Zahlen der Zollbehörde zeigen, dass der Wert der Textil- und Bekleidungsexporte des Landes im ersten Quartal 2022 8,68 Mrd. USD erreichte, 20,3 % mehr als im Vorjahr, was den höchsten Anstieg innerhalb der letzten 10 Jahren darstellt.

Der vietnamesische Markt für Industrieimmobilien ist dank großer Kapitalzuführungen ausländischer Anleger heißer denn je. Nach den Statistiken des Ministeriums für Planung und Investitionen gibt es in Vietnam im Jahr 2021 575 Industriezonen in 61 Provinzen und Städten, und Tausende von Unternehmen aus 122 Ländern und Gebieten auf der ganzen Welt haben sich dort niedergelassen.