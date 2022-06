Aurora IP attire les médias internationaux grâce à sa valeur fondamentale pour une industrie textile verte

French German

HANOÏ, Vietnam, 20 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec le soutien du gouvernement ainsi que des politiques d'incitation récentes, le marché immobilier industriel vietnamien devient une destination idéale pour les investisseurs. Parmi les projets immobiliers industriels, Aurora IP devient un phénomène attirant les médias internationaux en raison de ses valeurs fondamentales concernant l'industrie textile verte et durable.



Poursuivant l'objectif « Aurora IP, all for greens », le parc industriel est à l'avant-garde de la construction et du développement d'un parc industriel de textile vert, ainsi que de la croissance durable de l'industrie textile.

Le textile vert est un sujet d'actualité dont les médias mondiaux se soucient toujours. Récemment, Aurora IP a été mise en avant par Bloomberg, le leader mondial de l’information commerciale et financière, et Market Insider, une plateforme d’information de dernière minute de premier plan dans la région.

Développée par l'un des plus grands promoteurs immobiliers du Vietnam, Cat Tuong Group, Aurora IP est considérée comme la destination la plus préférable et au plus fort potentiel parmi les parcs industriels du pays.

Située dans le nord de la province de Nam Dinh, berceau de l'industrie textile vietnamienne, Aurora est l'un des très rares parcs industriels du Vietnam qui répond aux exigences légales et d'infrastructures utilitaires qualifiées destinés à accueillir les établissements de teinture de tissus.

Aurora IP met activement en œuvre le nivellement des terres sur une superficie totale de 519,6 hectares. Le but est de remettre immédiatement des terrains propres aux locataires lors de la signature du contrat de location de terrains, afin de réduire au minimum tout délai d'attente pour les investisseurs secondaires.

Avec sa conception réussie grâce à la plus grande capacité du pays en matière de système d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, ainsi que grâce au développement d'infrastructures sociales complexes, Aurora IP s'engage à apporter les installations les plus optimales pour la production de textiles et de teintures.

Le système de traitement des eaux usées d'Aurora est bien conçu avec une grande capacité de 110 000 m3/jour-nuit, divisé en modules dotés d'une technologie de pointe et synchrone, afin de garantir la réception et le traitement des eaux usées de tous les investisseurs avant leur déchargement dans l'environnement.

« Notre valeur fondamentale a l'objectif d'apporter un environnement d'investissement écologique et durable aux investisseurs arrivant au Vietnam en tant que destination idéale. Je suis convaincu que le soutien des médias internationaux nous rapprochera des investisseurs qui partagent la vision de Cat Tuong Group pour la construction d'une industrie mondiale du textile vert », a déclaré M. Tran Quoc Viet, président-directeur général de Cat Tuong Group.

Aurora IP attire également l'attention des médias internationaux parce qu'elle a été lancée dans le contexte de l'exportation de textiles et de vêtements du Vietnam qui est un chef de file mondial, juste derrière la Chine. Les chiffres du Département général des douanes ont révélé qu'au cours du premier trimestre 2022, la valeur des exportations de textiles et de vêtements du pays a atteint 8,68 milliards de dollars, soit une hausse de 20,3 % en glissement annuel, marquant la plus forte augmentation de ces 10 dernières années.

Le marché de l'immobilier industriel vietnamien est plus que jamais en vogue avec d'importantes injections de capitaux de la part d'investisseurs étrangers. Selon les statistiques du ministère de la Planification et de l'Investissement, en 2021, le Vietnam comptait 575 zones industrielles établies dans 61 provinces et villes, et se trouve être la destination de milliers d'entreprises de 122 pays et territoires à travers le monde.