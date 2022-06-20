三叶草生物任命Donna Ambrosino医学博士和Ralf Clemens医学博士/博士为董事会成员

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中国上海, June 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于开发新型疫苗和生物疗法的临床试验阶段的全球生物制药公司——三叶草生物制药有限公司（以下简称“三叶草生物”；香港联交所股票代码：02197）今天公布宣布任命Donna Ambrosino医学博士和Ralf Clemens医学博士、博士为公司董事会成员。



三叶草生物首席执行官兼执行董事梁果先生表示：“我们很高兴地欢迎Donna和Ralf加入我们的董事会。他们自2020年以来一直是我们疫苗科学顾问委员会的成员，并对我们主要的新冠候选疫苗的开发发挥了重要作用。我们期待他们对我们公司的整体战略和治理做出更多的贡献。Donna作为知名的研究者、传染病学专家和公认的生物科技企业家，将进一步增强三叶草生物董事会的实力和多元化，而Ralf则带来行业领先的全球疫苗开发的专业技能以及极具盛誉的开发和商业化同类第一、同类最优疫苗的成功经验。”

Donna Ambrosino博士是疫苗开发领域著名的科研领袖人物，目前是三叶草生物疫苗科学顾问委员会的成员。2019年11月之前，她曾担任Nosocomial疫苗公司的首席执行官，期间她领导了针对引起院内感染的革兰氏阴性细菌的疫苗的合作发现和开发。此前，作为MassBiologics的第一位首席执行官，她组建并领导科学团队发现了多种针对传染病病原体的单克隆抗体，其中三种产品已进入后期开发阶段，两种产品现已上市。Donna Ambrosino博士也曾是Dana-Farber癌症研究所和哈佛医学院儿童医院的儿科助理教授。在哈佛医学院时，她是美国国立卫生研究院资助的研究员。

Donna Ambrosino博士表示：“三叶草生物才华横溢的团队致力于追求尖端的科学，从新冠疫情开始为世界各地的人们提供急需的健康解决方案，他们的承诺和显著成果让我印象深刻。我很高兴能加入三叶草生物的董事会，为公司继续推进有望拯救生命的疫苗和疗法的管线项目的研发。”

Ralf Clemens博士曾在GSK、诺华以及武田等领先的跨国公司担任高级管理职务，在全球开发了超25种不同的疫苗并获得上市许可。Clemens博士自2020年创立三叶草生物的疫苗科学顾问委员会并担任主席。此外，他目前是国际疫苗研究所（IVI，由联合国开发计划署发起的一个领先的全球疫苗学组织）理事会成员、全球健康创新技术基金（GHIT）评选委员会成员以及比尔和梅琳达·盖茨基金会的外部科学顾问。他在疫苗、免疫学和热带医学领域刊登了190多篇论文以及发表了250次演讲。

Ralf Clemens博士表示:“全球仍在努力抗击新的新冠暴发，我相信三叶草生物拥有一款颇具发展潜力和差异化的候选疫苗，其广泛和持久的保护效力和良好的安全性已被证明，并有望在全球应对这场健康危机中发挥重要的作用。我期待与三叶草生物的领导团队合作，帮助扩大其全球影响力以及疫苗和生物疗法的产品组合。”

关于三叶草生物

三叶草生物是一家处于临床试验阶段的全球生物制药公司，致力于开发新型疫苗和生物疗法。Trimer-Tag™技术平台是一个用于创造新型疫苗和生物疗法的产品开发平台。应用Trimer-Tag™ 技术平台，我们已成为新冠疫苗开发企业。我们研制了“SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）”，以应对由SARS-CoV-2（新冠病毒）引起的新冠大流行。

了解更多信息，请访问公司官网https://www.cloverbiopharma.com/cn 和关注公司领英LinkedIn。

三叶草生物前瞻性声明

本新闻稿包含了与我们和我们的子公司有关的若干前瞻性陈述和信息，乃基于我们管理层的信念，所作假设以及基于目前其可获得的信息而做出。当使用“旨在”、“预计”、“相信”、“可能会”、“估计”、“预期”、“展望未来”、“拟”、“可能”、“也许”、“应当”、“计划”、“潜在”、“预估”、“预测”、“寻求”、“应该”、“将”、“会”等词语以及这些词语的否定形式和其他类似表达，若涉及我们或我们的管理层，旨在识别前瞻性陈述。

前瞻性声明是基于我们目前对我们业务、经济和其他未来状况的预期和假设。我们概不保证该等预期和假设将被证实。由于前瞻性陈述涉及未来情形，其受制于难以预测的固有不确定性、风险和情况变更。我们的业绩可能与前瞻性陈述所设想的结果有重大不同。它们既不是对过往事实的陈述，也不是对未来表现的担保或保证。因此，我们提醒您不要过度依赖任何该等前瞻性陈述。我们在本文中所作的任何前瞻性陈述仅为截至其提出之日的意见。可能导致我们实际业绩有所出入的因素或事件可能不时出现，而我们不可能预测所有这些因素或事件。根据适用法律、规则和法规的要求，我们不承担任何由于新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。本警示声明适用于本文件所载的所有前瞻性陈述。

三叶草生物媒体联络人：

闵熙

公共事务部高级副总裁

media@cloverbiopharma.com

Naomi Eichenbaum

投资者关系副总裁

investors@cloverbiopharma.com