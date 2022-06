LEXIBOOK : RESULTATS ANNUELS 2021-22 HISTORIQUES : CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL : +65.4% A 45,2 M€. EBITDA : +5,4 M€. RN : +3,7 M€, EN CROISSANCE DE 2,17 M€. BELLES PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2022-23.

Courtabœuf, le 20 juin 2022 à 7H00

Lexibook : résultats annuels 2021-22 historiques : c hiffre d’affaires annuel : +6 5 . 4 % à 45,2 m € . ebitda : + 5,4 m € . rn : +3,7 m € , en croissance de 2,17 m € . b elles perspectives pour l’exercice 2022-23.





C hiffre d’affaires annuel : + 6 5 . 4 % à 45 , 2 M€ : un exercice fiscal historique après déjà 2 années de croissance à +18% par an .





Croissance généralisée tiré e par la France (+53%) et l’international (+ 73 %) et localisée sur les produits les plus rentables.

Hausse de la marge brute retraitée des impacts de change de 1 . 8 points malgré la hausse des coûts de fabrication et de fret .

Campagne de publicité digitale européenne massive (500 Millions d’impressions cumulées sur les produits Lexibook) et campagne de publicité TV en France.

REX : + 4 , 3 M€, en progression de 94 % grâce à la progression des volumes et à la maîtrise des charges.

EBITDA : + 5 , 4 M€ en progression de 2, 3 M€ .

RN : + 3 , 7 M€, en croissance de 2 , 1 7 M€ .

Exercice 2022-23 prometteur : croissance du CA à 2 chiffres attendue au S1 2022-23 malgré un effet de base élevé.

Lexibook (ISIN FR0000033599) annonce aujourd’hui ses états financiers annuels pour l’exercice clos au 31 Mars 2022. Ces états financiers ont été arrêtés par le Directoire le 17 juin 2022. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du Document d’Enregistrement Universel.

En k euros 2021/22 2020/21 Variation Variation % Chiffre d’affaires 45 249 27 361 17 888 +65,4% Résultat d’exploitation 4 337 2 235 2 102 +94.0% Ebitda 5 426 3 087 2 339 +75,7% Résultat Net 3 745 1 574 2 171 +137,9 %

Aymeric Le Cottier, Président du Directoire de Lexibook, a commenté : « Comme nous l’avions annoncé l’année dernière, l’exercice fiscal 2021-22 confirme l’accélération de l’activité (+65.4%), en croissance plus soutenue après 2 années consécutives en progression de 18% du CA, à la faveur des ventes en ligne et du succès des nouveautés sur la période. Nous avons en outre renforcé nos positions internationales, maîtrisé nos charges et renforcé notre structure financière. L’exercice fiscal 2022-23 démarre sous les meilleurs hospices avec un premier semestre attendu à nouveau en progression à 2 chiffres malgré un effet de base élevé. »

En K€ 31 MARS 2022 31 MARS 2021 Variation % Variation valeur Chiffre d'affaires net 45 249 27 361 65,4% 17 888 Coûts d'achat des produits vendus -21 637 -13 357 62,0% -8 280 Marge Brute 23 612 14 004 68,6% 9 608 Services Extérieurs -10 753 -6 434 67,1% -4 319 Taxes (hors impôt société) -82 -77 6,5% -5 Dépenses de personnel -4 474 -3 283 36,3% -1 191 Autres produits et charges d'exploitation -3 966 -1 974 100,9% -1 992 Résultat d'exploitation 4 337 2 236 94,0% 2 101 EBITDA 5 426 3 087 75,8% 2 339 Coût de l'endettement net -318 -286 11,3% -32 Intérêts nets relatifs aux contrats de location -38 -35 9,2% -3 Autres produits et charges financiers 21 -299 -107,0% 320 Résultat financier -335 -620 -45,9% 285 Résultat Courant avant impôt 4 002 1 616 147,6% 2 386 Impôt sur le résultat -257 -41 526,7% -216 Résultat net 3 745 1 575 137,8% 2 170

1. Chiffre d'affaires et marge :

Sur l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 45.2M€, en progression de 65.4%, un niveau de CA historiquement haut pour le Groupe. Le CA FOB (CA facturé directement depuis HK sur des livraisons FOB HK par containers complets) et le CA non FOB progressent de concert, témoignant de l’engouement pour les produits du Groupe par la distribution internationale.

La France représente 36 % du CA et progresse de 53%. L’international tire la croissance avec notamment des progressions rapides en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Scandinavie et en Europe de l’Est. Aux USA, le Groupe progresse également, et bénéficie d’un potentiel de croissance important. Au global, les ventes internationales progressent de 73%.

En termes de produits, la progression est généralisée sur l’ensemble des segments les plus rentables. Les ventes de tablettes représentent désormais moins de 2% du chiffre d’affaires sur l’exercice. La croissance des ventes est spectaculaire sur les jouets, avec le succès des gammes de robots Powerman®, les véhicules radio-commandés Crosslander® mais aussi les produits éducatifs et les jeux électroniques. Les réveils, les produits audio et musicaux connaissent aussi un engouement particulier.

Les produits à licence ont également contribué à cette croissance, tant sur les licences existantes très dynamiques comme La Reine des Neiges®, Pat Patrouille®, Spiderman® que sur les nouvelles licences comme Super Mario®, Miraculous®, et Harry Potter®.

Enfin, la digitalisation du Groupe porte ses fruits : les ventes digitales sont en très forte progression tant en France que sur les différents marchés Européens, notamment grâce à une campagne de marketing digitale massive et d’envergure européenne sur les nouveautés du Groupe. Au global les campagnes de communication digitale auront généré plus de 500 millions d’impressions sur les produits Lexibook, contribuant à renforcer la notoriété de la marque Lexibook et des autres marques du Groupe.

Le tableau ci-dessous présente la marge brute, la marge brute retraitée des impacts de change qui sont inclus dans le résultat financier et d’éléments exceptionnels inclus dans la marge brute et la marge 4 nets après participations publicitaires et royalties :

Notes 31 MARS 2022 31 MARS 2021 Chiffre d'affaires net 45 248 664 27 361 283 Coûts d'achat des produits vendus -21 636 701 -13 357 027 Marge brute 23 611 963 14 004 256 Taux de marge brute 52,2% 51,2% Impact net de change 22 13 985 -219 629 Marge brute retraitée 23 625 948 13 784 627 Taux de marge brute retraitée 52,2% 50,4% Participations publicitaires 4 467 185 1 875 854 Royalties 3 035 116 1 561 722 Marge 4 nets retraitée 16 123 647 10 347 051 Taux de marge 4 nets retraitée 35,6% 37,8%

Grâce à un mix produits favorable, au lancement de nouveautés à forte marge, et à un mix clients également favorable, la marge brute retraitée des effets de change progresse de 1,8 points pour s’établir à 52.2%. La progression de celle-ci est rendue possible grâce à l’augmentation des volumes dans un contexte de hausse des matières premières grâce aux économies d’échelles réalisées d’une part, et à l’optimisation des coûts logistiques d’autre part, et ce malgré la hausse significative des coûts de fret.

Cet écart se retrouve partiellement sur la marge 4 nets retraitée qui se monte à 16,1 M€ vs 10,3 M€ un an plus tôt compte tenu des investissements publicitaires accrus et de la légère augmentation de la part des produits sous licence dans le chiffre d’affaires total.

2. Résultat d’exploitation :

Les services extérieurs sont en hausse de 4,3 M€, essentiellement du fait des participations publicitaires et des prestations logistiques liées à la croissance du volume d’activité et du volume des stocks.

Les charges de personnel progressent de 1.19 M€ essentiellement du fait de bonus provisionnés au regard de la hausse d’activité.

Les autres charges d’exploitation sont en progression de près de 2 M€. Cette variation résulte essentiellement de la hausse des royalties, là encore liée à la hausse d’activité.

Le résultat d’exploitation atteint 4,33 M€, en progression de 2,1 M€. Cette évolution favorable trouve essentiellement sa source dans la hausse du volume d’activité, dans l’amélioration du volume de marge 4 nette retraitée du change et dans la maîtrise des charges.

3. EBITDA :

L’EBITDA, résultat avant impôts, intérêts financiers, dépréciations et amortissements, progresse de 2.3 M€, pour s’établir à 5.4 M€. Cette progression est elle aussi liée à l’évolution favorable du résultat d’exploitation à hauteur de 2.1 M€, l’évolution des amortissements et provisions étant très faible.

4 . Résultat financier :

Le coût de l’endettement est en légère augmentation du fait de l’utilisation accrue des lignes de financement court terme. Le résultat financier, en amélioration de 285 K€, est principalement marqué par la variation du résultat net de change sur l’évolution des parités USD/EUR, à hauteur de +234 K€.

Les impôts de la période représentent une charge de 257 K€ lié à des variations de valeur des actifs d'impôt différés pour -155 K€ et à des provisions IS à payer pour 412 K€.

Dans ce contexte, le résultat net consolidé au 31 Mars 2022 se porte à 3,74 M€ contre 1,57 M€ au 31 Mars 2021.

5 . N iveau de stock et d’endettement

L'endettement net (total des dettes financières + concours bancaires courants – trésorerie active) est de 6,04 M€ au 31 mars 2022 contre 2,69 M€ au 31 Mars 2021. Cette variation résulte principalement de la variation du besoin en fonds de roulement.

La société produit depuis plusieurs années un effort important de déstockage : le niveau de stocks avait atteint un point historiquement bas à 4,9 M€ au 31 mars 2021. Compte tenu du niveau de commandes élevé sur les premiers mois de l’année 2022/2023 et de la situation sur la pénurie de composants, le Groupe a choisi de sécuriser ses approvisionnements en faisant venir la marchandise le plus tôt possible. Le niveau de stocks se monte ainsi à 12,1 M€ au 31 mars 2022 vs 4,9 M€ au 31 mars 2021. Ce niveau de stocks répond aux anticipations de productions nécessaires pour honorer les commandes et sécuriser les marges. Ce niveau accru de stocks explique l’évolution du besoin en fonds de roulement qui augmente de 2.5 M€.

Le taux de dépréciation moyen est à 7.3 % au 31 mars 2022 versus 13.8% au 31 mars 2021. Ce taux moyen ressort en baisse du fait de la présence en stock de nombreuses nouveautés et témoigne d’un stock très sain.

Perspectives 2022-2023

Dans le contexte de pandémie mondiale du Covid-19, la priorité de Lexibook a été de continuer la mobilisation engagée depuis janvier 2021 auprès de ses clients malgré l’absence de salons internationaux, afin de poursuivre le plus efficacement possible les actions commerciales et confirmer le lancement des nouveaux projets et les référencements de fin d’année. Lexibook entend également maintenir une activité commerciale intense, en l’orientant vers les clients qui conservent du potentiel notamment à l’international. Parallèlement au réseau traditionnel, Lexibook a fortement accéléré son processus de digitalisation et de développement des ventes sur le web non seulement en rendant disponible son catalogue de produits sur les principaux e-tailers européens, mais aussi en mettant en place une politique agressive de communication digitale ciblée efficace. Ces actions se sont traduites par une croissance généralisée de l’activité en France comme à l’international sur l’exercice 2021-22. Lexibook entend continuer sur cette lancée en 2022-23 en renforçant les dispositifs les plus efficaces pour rendre ses produits visibles et doper la consommation. La sortie de plusieurs block-busters en 2022 sur lequel Lexibook détient les licences d’exploitation devrait également être un facteur dynamisant pour les ventes sur l’exercice.

Sur le plan financier, Lexibook dispose de la trésorerie nécessaire pour son nouvel exercice fiscal : après l’augmentation de capital réalisée en décembre 2019, Lexibook a obtenu en mars 2020 un prêt moyen terme auprès de Vatel Capital à hauteur de 1.5M€ sur 5 ans amortissables mensuellement, et un Prêt Garanti par l’Etat à hauteur de 2.18M€ remboursable mensuellement jusqu’en juin 2026. L’ensemble des lignes bancaires nécessaires a été renouvelé jusqu’au 31 Janvier 2023 par les partenaires historiques.

Une nouvelle banque s’est associée au pool à compter du 1er juin 2020 pour de nouveaux crédits de campagne pour la saison et a renforcé ses lignes en 2022. Deux nouveaux partenaires bancaires ont également fait leur entrée en 2022 pour permettre au Groupe de financer la croissance du BFR et organiser les productions sereinement.

Après une troisième année de croissance soutenue, le Groupe entend continuer sur une tendance positive et concentre ses efforts sur l’accélération des ventes sur le e-commerce et la distribution spécialisée.

La consommation reste soutenue sur les produits Lexibook. Le Groupe anticipe une progression du CA à 2 chiffres sur le S1 2022-23 malgré un effet de base élevé et un exercice 2022-23 dynamique, dans le sillage de celui de 2021-22.

Calendrier financier 2021/2022

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel au 31 Mars 2022 : le 30 juin 2022





Calendrier financier 2022/2023

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022-2023 : le 29 juillet 2022

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2022-2023 : le 15 novembre 2022

Résultats semestriels au 30 septembre 2022 : le 30 novembre 2022

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022-2023 : le 15 février 2023

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2022-2023 : le 15 mai 2023

Résultats annuels au 31 mars 2023 : le 30 juin 2023

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel au 31 Mars 2023 : le 30 juin 2023





A propos de Lexibook

La société LEXIBOOK conçoit et commercialise une gamme complète de produits électroniques de loisirs : propriétaire de 41 marques déposées, LEXIBOOK est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licence. Le capital social de Lexibook est composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics. Pour plus d’information sur la société Lexibook : www.lexibook.com.

Contacts

LEXIBOOK David Martins - DAF - 01 73 23 23 45 / davidmartins@lexibook.com

Pièce jointe