Innofactor ostaa suomalaisen data- ja analytiikkaratkaisuihin erikoistuneen Invencon

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 20.6.2022 klo 8.30

Innofactor Oyj on 20.6.2022 allekirjoittanut sopimuksen, jolla se hankkii omistukseensa yksityisesti omistetun Invenco Oy:n koko osakekannan. Kaupan suunniteltu toteuttamispäivä on 30.6.2022.



Invenco on organisaatioiden suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijayritys, jonka tärkeimmät osaamisalueet ovat tiedon integrointi, tietovarastointi, Business Intelligence (BI) sekä analyyttiset ratkaisut. Invenco on pitkäaikainen Microsoft-kumppani datan ja analytiikan osa-alueella. Invencon palveluksessa on noin 50 työntekijää, joista 35 on senioritason dataosaajia. Yhtiöllä on neljä toimipisteessä Suomessa: Vantaalla, Oulussa, Tampereella ja Kuopiossa.

Invenco Oy:n viimeksi päättyneen tilikauden 1.7.2020–30.6.2021 liikevaihto oli noin 6,2 miljoonaa euroa. Käyttökate (EBITDA) oli noin 0,3 miljoonaa euroa, joka oli noin 5 prosenttia liikevaihdosta. Kuluvan tilikauden 1.7.2021–30.6.2022 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 6,3 miljoonaa euroa ja käyttökatteen noin 6 prosenttia. Innofactorin tavoitteena on jatkossa Invencon liikevaihdon kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen muun muassa synergiahyötyjen avulla.

Kauppahinta, maksaminen ja rahoitus

Velaton nettokauppahinta (Enterprise Value, EV) koostuu 3,0 miljoonan euron kiinteästä kauppahinnasta ja kolmen vuoden liikevaihdon kasvuun sidotusta lisäkauppahinnasta, joka on enintään 3,75 miljoonaa euroa. Kauppa rahoitetaan Innofactorin käteisvaroilla sekä pankkirahoituksella.

Kaupan tavoitteena olla Suomen johtava Microsoft-ekosysteemin dataratkaisujen tarjoaja

Yhdessä Innofactor ja Invenco muodostavat yhden Suomen suurimmista Microsoft-ekosysteemin dataratkaisuja tarjoavista yrityksistä. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistäkin laajempaa ja parempaa palvelua datan ja analytiikan alueilla. Innofactor laajenee maantieteellisesti Suomessa Ouluun, josta tulee Suomen kahdeksas toimipiste pääkaupunkiseudun (Espoon), Tampereen, Turun, Kuopion, Jyväskylän, Lappeenrannan ja Kajaanin lisäksi.

Invencon pääomistaja ja toimitusjohtaja Sakari Pitkäsalo toimii jatkossa Innofactorin Data ja analytiikka -liiketoimintayksikössä Senior Advisorina ja muu johto jatkaa nykyisissä tehtävissään kyseisessä yksikössä sekä Innofactorin myynnissä ja hallinnossa. Invenco Oy:n nimi muutetaan 1.7.2022 alkaen Innofactor Invenco Oy:ksi ja työntekijät jatkavat sen palveluksessa. Asiantuntijoiden roolit ja tehtävät pysyvät ennallaan.

”Päivitimme syksyllä 2021 strategiaamme ja Suomen organisaatiotamme tukemaan vahvemmin kasvuamme. Tässä yhteydessä perustimme Suomeen uuden Data and Analytics -yksikön, jolle asetimme voimakkaat kasvutavoitteet. Nyt toteutettu yritysjärjestely Invencon kanssa tukee erinomaisesti asettamiamme tavoitteita. Invencolla on todella kokeneita huippuasiantuntijoita, hienoja asiakkaita ja hyviä kumppaneita. Myös tapamme toimia ja kulttuurimme tuntuisivat käyvän hyvin yhteen, minkä näen erittäin tärkeäksi. Haluankin toivottaa erittäin lämpimästi uudet kollegat, asiakkaat ja yhteistyökumppanit tervetulleiksi Innofactoriin”, sanoo Sami Ensio, Innofactorin perustaja ja toimitusjohtaja.

”Innofactorin leveämpien hartioiden ja laajan ratkaisuportfolion avulla voimme tarjota asiakkaillemme entistä kattavampaa palvelua ja huippuosaajillemme erinomaiset mahdollisuudet kehittyä. Innofactorin pohjoismainen ulottuvuus ja kasvustrategia luovat meillekin hyvän pohjan päästä uuteen vaiheeseen. Koemme, että myös Invencon kumppanuusstrategia tuo erinomaisen lisän Innofactorin valittuun strategiaan ja meille on hieno juttu päästä mukaan Innofactorin kasvupolulle ja huipputiimiin”, toteaa Sakari Pitkäsalo, Invenco Oy:n pääomistaja ja toimitusjohtaja.

Invenco Oy:n taloudellinen yhteenveto

Invenco Oy:n taloudelliset tunnusluvut olivat tilikautena 1.7.2020–30.6.2021 ja 1.7.2019 – 30.6.2020 FAS-kirjanpitostandardin mukaan seuraavat:

Invenco-konsernin liikevaihto, EBITDA ja liikevoitto Tuhatta euroa 1.7.2020 - 30.6.2021 1.7.2019 - 30.6.2020 Liikevaihto 6 226 6 683 EBITDA 299 350 Liikevoitto (EBIT) 58 158 Invenco-konsernin tase Tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 Pysyvät vastaavat 1 318 1 532 Saamiset ja lyhytaikaiset varat 1 635 1 493 Yhteensä 2 954 3 025 Oma pääoma 772 775 Velat 2 181 2 250 Yhteensä 2 954 3 025



