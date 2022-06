English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. maj 2021 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.), der vil blive opkøbt over en periode på op til to år.

Som annonceret den 4. maj 2022, i anden fase af programmet fra 5. maj 2022 til 1. november 2022 vil Selskabet købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 8 mia. Anden fase af tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra mandag d. 13. juni til fredag d. 17. juni foretaget følgende transanktioner:



Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 76.448 1.526.795.934 13. juni 450 17.993,6900 8.097.161 14. juni 450 18.077,9600 8.135.082 15. juni 420 18.190,6700 7.640.081 16. juni 500 17.033,2200 8.516.610 17. juni 500 16.643,9200 8.321.960 Total 13.-17. juni 2022 2.320 40.710.894 Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 2.459 17.547,7991 43.150.038 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 22.524 436.119.967 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 81.227 1.610.656.865 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 392.176 8.267.067.153 13. juni 1.802 18.175,8400 32.752.864 14. juni 1.802 18.264,0300 32.911.782 15. juni 1.682 18.396,5800 30.943.048 16. juni 2.002 17.269,3500 34.573.239 17. juni 2.002 16.802,4200 33.638.445 Total 13.-17. juni 2022 9.290 164.819.377 Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 7.461 17.741,5906 132.370.008 Købt fra Familiefonden* 2.367 17.741,5906 41.994.345 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 90.602 1.780.883.197 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 411.294 8.606.250.883

*) I henhold til separate aftaler deltager A.P. Møller Holding A/S og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 49.395 A-aktier og 291.168 B-aktier som egne aktier, svarende til 1,82% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 20. juni 2022

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Sarah Spray, tlf. +45 3147 4170

Head of Media Relations, Signe Wagner, tlf. +45 2977 1815

