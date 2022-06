XPENG fait tourner les têtes avec la voiture volante X2 et la berline en édition limitée P7 Wing au salon EVS35

French German

Des représentants importants de XPENG et XPENG AEROHT ont parlé des principaux défis et opportunités pour l'industrie des véhicules électriques au salon EVS35 à Oslo.



XPENG confirme sa volonté d'introduire des produits innovants sur le marché européen, avec un engagement à développer continuellement des solutions de mobilité intelligentes pour un avenir plus durable.

OSLO, Norvège, 20 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG, un fabricant de premier plan de véhicules électriques, participe au 35e Colloque international et exposition sur les véhicules électriques (EVS35) qui se déroule à Oslo, en Norvège, du 11 au 15 juin, présentant son portefeuille d'incroyables véhicules comprenant la berline en édition limitée XPENG P7 Wing et la voiture volante XPENG X2. Des représentants importants de XPENG et XPENG AREOHT ont déjà pris la parole virtuellement lors des sessions plénières de l'événement couvrant le « Futur de la mobilité électronique » et les « Nouvelles solutions de mobilité tendances pour les villes », mais aussi lors d'une table ronde passionnée sur les technologies connectées et autonomes.

Le Colloque international et exposition sur les véhicules électriques (EVS) est l'événement de ce genre le plus établi au monde, ce qui en fait le plus important événement d'envergure mondiale pour aborder des sujets majeurs dans le domaine de la mobilité électrique. L'EVS35 rassemble des décideurs, des représentants de l'industrie de la mobilité, des membres clés de la communauté de recherche et des ONG pour créer un espace important de réseautage et d'échange d'idées scientifiques et d'informations industrielles.

XPENG impressionne avec ses solutions de mobilité innovantes

En tant que l'un des rares constructeurs chinois de véhicules électriques à entrer en Europe, XPENG a présenté avec fierté un portefeuille de VE innovant lors de l'événement, y compris son élégante berline en édition limitée P7 Wing, son SUV intelligent G3i et la voiture volante X2.

XPENG a également offert aux participants la possibilité de tester eux-mêmes certains de ses véhicules au Ride&Drive de l'EVS35, permettant aux conducteurs d'examiner de plus près la technologie embarquée de la société, y compris XPILOT (système d'aide à la conduite avancé) et Xmart OS, dont la version la plus récente possède des fonctionnalités basées sur l'IA.

Une vision de l'avenir de la mobilité

Brian Gu, président et vice-président de XPENG, a prononcé un discours d'ouverture virtuel dans le cadre de la session plénière « Future of e-mobility » (L'avenir de la mobilité électronique), discutant du marché des VE en pleine croissance en Chine, des facteurs clés de l'adoption des VE et de l'engagement de XPENG envers les clients européens.

« La Chine est sans aucun doute un marché passionnant qui possède déjà un taux de pénétration des nouveaux véhicules énergétiques (NEV) de plus de 20 %. Même dans l'industrie hautement concurrentielle des VE, XPENG se distingue par une augmentation constante des livraisons. Stimulés par le cycle d'innovation rapide sur le marché de la consommation chinois, nous nous sommes établis comme une marque de premier plan avec des capacités de R&D et de fabrication éprouvées. C'est pour cela que nous sommes convaincus que nous pouvons continuer à introduire une technologie avant-gardiste sur le marché européen des VE. »

À la conquête du ciel

L'exploration par XPENG de solutions de mobilité sûres, efficaces et neutres en carbone va bien au-delà des VE intelligents, cela étant démontré par l'affiliation de la marque à XPENG AREOHT, le plus grand constructeur de voitures volantes en Asie. Zhao Deli, fondateur et président de XPENG AEROHT, a parlé des progrès de la société dans le développement de sa voiture volante de nouvelle génération, ainsi que des futurs vols d'essai en Europe. « La voiture volante X2 a subi des tests de vol et le modèle de nouvelle génération est en cours de développement avec des capacités de vol et de conduite. Sur la route, elle sera un VE intelligent et élégant, mais capable de passer facilement en mode vol pour offrir une expérience de mobilité totalement différente. Nous annoncerons ses résultats de R&D échelonnés d'ici la fin de cette année. »

M. Deli a également partagé la vision de la société pour l'avenir des transports : « Avec l'avancée de la technologie, nous prévoyons que les voitures volantes deviendront un moyen de transport accessible et universel. Sans opération manuelle, ces véhicules futuristes refaçonneront complètement la façon dont les êtres humains voyagent. »

La connectivité avancée est meilleure pour tous

Pendant l'EVS35, Claes Persson, directeur général de XPENG Norway, a participé à une table ronde sur la connectivité et l'automatisation avec des membres de l'Association norvégienne des VE (NEVA), de l'Administration norvégienne des routes publiques et d'autres experts. Lorsqu'on lui a demandé comment XPENG se distingue des autres marques, M. Persson a expliqué que les fonctionnalités telles que les habitacles intelligents avec connectivité mobile donnent à XPENG un avantage unique car ils bénéficient à une multitude de conducteurs ayant divers besoins. « Qu'il s'agisse de donner des commandes vocales mains libres dans nos habitables intelligents ou de contrôler certaines fonctions du véhicule à distance via l'application XPENG, l'intégralité de l'expérience est conçue pour ravir les conducteurs avec des fonctionnalités interactives et transparentes. »

En tant que membre de l'AVERE (Association européenne d'électromobilité), XPENG est à l'avant-garde de l'électrification des transports en Europe. La participation de la marque à l'EVS35 réaffirme son engagement à fournir de meilleures expériences de conduite grâce à une technologie innovante, tout en tenant sa promesse de travailler à un avenir plus durable pour la mobilité.

À propos de XPENG

XPENG est une société technologique de premier plan qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des solutions de mobilité intelligente. Nous explorons la diversité de la mobilité, y compris les véhicules électriques (VE), les avions électriques à décollage et atterrissage vertical (eVTOL) et la robotique. Nous nous concentrons sur la création d'un avenir de mobilité qui utilise une intelligence réfléchie et empathique pour améliorer l'expérience de conduite.

XPENG s'engage en faveur de la R&D interne, avec près de 40 % de nos employés travaillant dans des domaines liés à la R&D, contribuant à développer notre portefeuille de produits en expansion. La société a créé un système d'aide à la conduite avancé (XPILOT) complet, ainsi qu'un système d'exploitation intelligent (Xmart OS) pour une expérience améliorée dans la voiture. XPENG a également développé des systèmes de véhicules de base pour des capacités de conduite améliorées, y compris des groupes motopropulseurs et une architecture électronique avancée.

XPENG a son siège social à Canton, en Chine, et possède des bureaux multi-régionaux à Pékin, Shanghai, Shenzhen, dans la Silicon Valley et à San Diego. En 2021, la société a établi son siège européen à Amsterdam, ainsi que d'autres bureaux dédiés à Copenhague, Munich, Oslo et Stockholm. Les VE de XPENG sont fabriqués dans une usine en propriété exclusive située à Zhaoqing, en Chine. Afin d'accroître encore notre capacité de production, deux nouvelles bases de fabrication de VE intelligents détenues à Canton et à Wuhan sont actuellement en construction.

Pour tout complément d'information sur XPENG et sur la disponibilité de nos produits dans des régions spécifiques, veuillez consulter notre site Web : www.heyxpeng.com

À propos de XPENG AEROHT

XPENG AEROHT a été créée par Zhao Deli en 2013. En 2020, Xiaopeng et XPENG Motors ont conjointement investi et créé XPENG AEROHT, qui se consacre à la production de la voiture volante électrique intelligente la plus sûre. XPENG AEROHT a son siège social à Canton et a mis en place des centres de R&D pour les voitures volantes à Shenzhen, Shanghai, etc., et des bases d'essais de vol à Canton.

Nous disposons d'une équipe de talents de R&D hautement compétents dans de nombreux domaines tels que l'avionique complète, les tests de vol, la navigabilité, la sécurité, la mécanique structurelle, la conception industrielle, le système intégré, etc. Nous possédons une expérience dans le développement et l'essai de systèmes de vol sans pilote. Aujourd'hui, nous comptons près de 700 employés, dont plus de 85 % sont du personnel de R&D (plus de la moitié d'entre eux possède un master ou un doctorat). D'ici la fin de l'année 2022, notre équipe dépassera les 1 000 membres.

XPENG AEROHT est le fondateur des normes pour la nouvelle voiture volante chinoise. Nous avons mis en œuvre plus de 15 000 vols d'essai. En outre, l'aspect raffiné de nos produits a remporté les plus grands prix du design industriel, comme le prix Red Dot, le prix IF Award et le prix IDEA Design, etc.

En 2021, XPENG AEROHT a levé plus de 500 millions de dollars US en financement de série A, le plus important financement en un seul tour du secteur des véhicules volants à faible altitude en Asie. Cette année-là, elle a été sélectionnée dans la liste Global Unicorn et a remporté le titre de Guangzhou Unicorn Enterprise. La valorisation de XPENG AEROHT a atteint 1,5 milliard de dollars US.

Press Contact Rosanne Wu Liya Huang wuqr@xiaopeng.com huangxl3@xiaopeng.com

Suivez-nous

Profil Facebook de XPENG EU : Hey XPENG

Profil Instagram de XPENG EU : hey.xpeng

Chaîne Youtube de XPENG : Hey XPENG

Profil Linkedin de XPENG : XPENG

Profil Twitter de XPENG : @XpengMotors

Des photographies accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5e28f64b-ce1d-407e-ae58-a1bca5c4140c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30f8e2ae-bc8f-4932-963a-ffe072a849d0