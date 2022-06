Tony’s Chocolonely kiest voor Aptean Food & Beverage ERP om productie in de geacquireerde fabriek in België te digitaliseren

English Dutch

ALPHARETTA, Ga., June 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean, een wereldwijde leverancier van bedrijfskritische softwareoplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat Tony's Chocolonely, een internationaal B-corp impact bedrijf uit Nederland, Aptean Food & Beverage ERP implementeert bij een vorig jaar overgenomen productielocatie in België. Deze digitale oplossing moderniseert de productieactiviteiten en biedt grip en inzicht in de productie van het bedrijf.



Tony's Chocolonely, opgericht in Amsterdam en nu verkrijgbaar over de hele wereld, is gericht op het beëindigen van moderne slavernij en kinderarbeid in de cacao-industrie, terwijl het tegelijkertijd ethisch verantwoorde premium chocolade maakt. Om dit te bereiken, bouwt Tony's langdurige partnerschappen op met lokale boeren. Dit doen ze door het bieden van eerlijke prijzen, coaching en het ondersteunen bij onderwijsprogramma's. Een belangrijke pijler van Tony's missie is om het goede voorbeeld te geven, daarom zorgen zij ervoor dat hun chocolade altijd is gemaakt van cacaobonen die 100% traceerbaar zijn.

Met deze missie op de voorgrond kan Tony's Chocolonely producten op haar productielocatie met meer vertrouwen gaan volgen dankzij Aptean's Food & Beverage ERP platform. De oplossing zorgt ervoor dat financiële, logistieke en productieactiviteiten met elkaar worden gestroomlijnd en de algehele productie-efficiëntie wordt verbeterd.

"We willen onze productie en logistieke activiteiten stroomlijnen en optimaliseren en tegelijkertijd blijven voldoen aan onze hoge eisen", zegt Feike van der Werf, IT Manager bij Tony's Chocolonely. “Aptean Food & Beverage ERP volgt een cloud-first strategie, vereenvoudigt de achterwaartse ketenintegratie en helpt ons inzicht en transparantie te geven door middel van shopfloor productieregistratie en mobile warehousing. Zij hebben diepgaande kennis van de voedingsmiddelenindustrie, dus dit was voor ons de beste optie. Daarbij is het team van Aptean lokaal gevestigd, wat voor ons heel belangrijk is. Deze samenwerking met Aptean ondersteunt onze huidige behoeften en stelt ons in staat om onze basis uit te breiden en onze toekomstige activiteiten verder en gemakkelijker op te schalen.”

Aptean Food & Beverage ERP is ontwikkeld met extra standaard functies die essentieel zijn voor voedingsmiddelen- en drankenbedrijven, waaronder automatische updates, waterdichte tracking en tracing, allergenenbeheer en kwaliteitscontrole. Met food specifieke functionaliteiten die zijn ontwikkeld op het Microsoft Dynamics 365 Business Central platform, vermindert de cloud gebaseerde softwareoplossing van Aptean het risico op systeemuitval, elimineert het de noodzaak voor tijdrovende en kostbare upgrades en biedt het de mogelijkheid om op te schalen om bedrijven te helpen groeien.

“Tony’s Chocolonely is een groeiend, internationaal bedrijf met een mooie missie. We zijn verheugd om deze eerste stap te zetten in het creëren van een langetermijn partnership", aldus Duane George, Aptean's General Manager, EMEA en APAC. "Door deze software nu te implementeren, is Tony's Chocolonely klaar om activiteiten uit te breiden, waaronder meer eigen productie, zonder afbreuk te doen aan hun normen en waarden, zodat ze anderen kunnen blijven inspireren om zich bij hen aan te sluiten bij het creëren van een 100% slaafvrije cacao-industrie."

Neem gerust contact op met Aptean voor meer informatie over hoe uw voedingsmiddelen- en drankenbedrijf Ready for What's Next, Now® kan zijn.

Over Tony's Chocolonely

Tony’s Chocolonely’s wil een ​​einde maken aan moderne slavernij en uitbuiting in de cacao-industrie. Het is geen doorsnee chocoladebedrijf, maar een impactbedrijf dat chocolade maakt. Tony's Chocolonely, opgericht in Amsterdam door drie Nederlandse journalisten van het tv-programma "Keuringsdienst van Waarde", strijdt sinds 2005 voor slaafvrije chocolade. De missie is om alle chocolade wereldwijd 100% slaafvrij te maken. Ze kopen de cacaobonen rechtstreeks in bij partnercoöperaties in onder andere Ghana en Ivoorkust en werken intensief met hen samen. Ze geven het goede voorbeeld door de wereld te laten zien dat chocolade ook anders gemaakt kan worden. En zo inspireren ze anderen om hen te volgen. Tony's Chocolonely, Fairtrade en B-Corp gecertificeerd, is uitgegroeid tot een van de grote chocolademerken van Nederland en is inmiddels verkrijgbaar in meerdere markten zoals de USA, Engeland, Duitsland, België en Scandinavië. Maar ze kunnen hun missie niet alleen bereiken. Hoe meer mensen kiezen voor slaafvrije chocolade en het verhaal van Tony's Chocolonely delen, hoe sneller 100% slaafvrije chocolade de norm wordt. De keuze is aan jou. Doe je mee?

Over Aptean

Aptean is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van branchespecifieke software die producenten en distributeurs helpt hun bedrijf effectief te runnen en te laten groeien. Met cloud-implementatieopties helpen de producten, diensten en expertise van Aptean bedrijven van elke omvang om Ready for What's Next, Now® te zijn. Het hoofdkantoor van Aptean is gevestigd in Alpharetta, Georgia en heeft kantoren in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Bezoek www.aptean.com voor meer informatie over Aptean en de markten die we bedienen.

Aptean en Ready for What's Next, Now zijn gedeponeerde handelsmerken van Aptean, Inc. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waarmee ze zijn geassocieerd.

For Media Inquiries Please Contact

Nicole O’Rourke

Chief Marketing & Strategy Officer

Nicole.ORourke@aptean.com

(770) 715-0362

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2ea2c619-c7e5-4e87-9eb9-56f367a32c62/nl