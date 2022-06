Ændring i koncernledelsen i SKAKO A/S

Efter gensidig aftale fratræder Ulrik Damgaard stillingen som CFO i SKAKO A/S ved månedens udgang.

”Det har desværre ikke været muligt at forene forventninger til stillingen og vi er derfor blevet enige om at afslutte samarbejdet. Ulrik har været et særdeles positivt bekendtskab for os alle i SKAKO og vi ønsker ham god vind videre” udtaler bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen

Nuværende bestyrelsesmedlem og formand for revisionskomiteen i SKAKO, Carsten Krogsgaard Thomsen, indtager rollen som interim CFO, indtil en ny CFO er fundet. Carsten har en baggrund som CFO i NNIT, DONG Energy og DSB

Med venlig hilsen

SKAKO AS

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf. : 2347 5640