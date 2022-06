Admirals lisab oma gruppi Lõuna-Aafrika kauplemislitsentsi

English Estonian

Globaalne FinTech Admirals on nüüdsest litsentseeritud Lõuna-Aafrikas, avades kontori ka Kaplinnas. Admirals pakub oma Lõuna-Aafrika litsentsi kaudu jae- ja professionaalsetele klientidele hinnavahelepingute (CFD) täitmisteenuseid. Rajades esimese keskuse Aafrikas, kavatseb Admirals veelgi tugevdada oma kohalolekut sealsel mandril.

Admiralsil on hea meel teatada, et on oma gruppi lisanud ettevõtte Admirals SA (PTY) Ltd, mis on Lõuna-Aafrika finantssektori reguleeriva ameti poolt volitatud ja reguleeritud finantsteenuste osutaja (FSP51311).



„Lõuna-Aafrika litsentsi lisamine meie gruppi tähendab 10-aastase visiooni ühe olulise vaheetapi saavutamist, et võimaldada 2030. aastaks finantsvabadus 10 miljonile inimesele. Admiralsist on saamas ülemaailmne finantskeskus, mis mitte ainult ei paku oma klientidele nutikaid finantslahendusi, vaid võimaldab juurdepääsu ülemaailmsetele finantsturgudele kõikjal ja igal ajal,“ selgitas Admirals Groupi tegevjuht Sergei Bogatenkov.



Bogatenkovi sõnul on litsentsi saamine Lõuna-Aafrikas osa suuremast plaanist positsioneerida ettevõtet tugevalt sealses piirkonnas. „Täna oleme tunnistajaks kiiresti arenevale finantskeskkonnale Aafrikas, mis annab meile olulised võimalused oma kliendibaasi laiendamiseks. Näeme litsentsi tugeva maamärgina, mis loob paljulubavad eeldused pikaajalise strateegia eduks. Ootame võimalust, et uue litsentsi kaudu saaksid nii olemasolevad kui tulevased kliendid kasutada meie tooteid, nagu CFD’d ja ulatuslikke globaalseid aktsiate kauplemise võimalusi “ lisas ta.



Admiralsi Aafrika peakorter asub Kaplinnas, mis on tunnistatud kontinendi üheks suurimaks finantskeskuseks. Täna on Admiralsi strateegiliste kontorite keskused ja esindused Eestis, Jordaanias, Küprosel, Malaisias ja Ühendkuningriigis. Ettevõte julgustab oma töötajaid keskuste vahel liikuma, luues nii Admiralsist globaalse tööruumi.



Admirals SA (PTY) Ltd täitmisdiilerina pakub nii CFD-de kui ka aktsiatega kauplemise võimalust, kuid Admirals plaanib tulevikus palju huvitavaid tooteid, mis on saadaval Lõuna-Aafrika litsentsi kaudu.



Admirals on rahvusvaheline finantstehnoloogia- ja investeerimisühing, mille reguleeritud tütarettevõtted pakuvad nutikaid lahendusi erinevate finantstoodete jaoks. Alates asutamisest 2001. aastal, on Admirals oma haaret pidevalt laiendanud, olles täna reguleeritud kauplemisettevõtete kaudu esindatud kogu maailmas. Admirals hoolib oma partnerite edust, seetõttu pakuvad nad arvukalt läbi proovitud turundustööriistu, tipptasemel tarkvara ja kvaliteeti. Täna koosneb Admiralsi meeskond rohkem kui 400 inimesest, kes asuvad 18 kontoris üle maailma, mis teeb sellest tõelise globaalse organisatsiooni.

Lisainfo:



Kaia Gil

Admirals Group AS-i kommunikatsioonijuht

kaia.gil@admiralmarkets.com

+372 53 413 764