Boralex annonce la nomination de Nicolas Mabboux à titre de vice-président, technologies de l’information et transformation numérique

MONTRÉAL, 20 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) est heureuse d’annoncer l’entrée en poste de Nicolas Mabboux à titre de vice-président, technologies de l’information et transformation numérique, dès aujourd’hui.



Avec la création de cette nouvelle vice-présidence, Nicolas rejoint ainsi le comité de direction de Boralex afin de positionner la transformation numérique des pratiques comme facteur de croissance de l’entreprise.

« L’expertise, la connaissance étendue des meilleures pratiques et la polyvalence de Nicolas s’avèrent des atouts déterminants pour Boralex dans le cadre du déploiement de notre Plan stratégique, a déclaré Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex. Je suis convaincu que l’arrivée de Nicolas dans l’équipe de direction nous permettra d’accélérer et d’opérationnaliser notre transformation numérique en vue de l’atteinte de nos ambitieuses cibles pour 2025. »

Doté d’un solide parcours dans le domaine des technologies de l’information tant en conseil qu’en entreprise, Nicolas a participé à plusieurs transformations d’entreprises, à la livraison numérique dans les secteurs des services publics, des mines et des transports, optimisant à la fois l’entreprise et les fonctions des opérations. Il a notamment occupé divers postes clés au sein de l’entreprise Accenture en France et au Québec, et auprès du Canadien National pendant les cinq dernières années au Québec.

