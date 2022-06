Le CN maintient ses activités ferroviaires au Canada alors que la FIOE est en grève

English French

MONTRÉAL, 20 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX: CNR) (NYSE: CNI) a annoncé aujourd'hui que les opérations ferroviaires normales se poursuivent en toute sécurité, car l’entreprise a mis en œuvre son plan de maintien des services opérationnel. Le plan de maintien des services lui permet de continuer les activités ferroviaires habituelles en toute sécurité et de servir ses clients, aussi longtemps que nécessaire.

À la suite du refus de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE) de la dernière offre du CN, le vice-président exécutif et chef de l’exploitation, Rob Reilly, a envoyé une lettre à tous les membres du personnel représentés par le syndicat pour les informer de la dernière offre du CN. La lettre est disponible ici.

Bien que la Compagnie soit déçue de la situation actuelle, le CN reste déterminé à trouver une solution et continue d'encourager la FIOE à mettre fin à sa grève par un accord ou un arbitrage exécutoire.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles, le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

Sources: