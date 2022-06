Converge Technology Solutions Corp. annonce que Portage CyberTech inc. acquiert Notarius

English French

TORONTO et GATINEAU, Québec, 20 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. («Converge » ou « la Compagnie ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), fournisseur mondial de solutions TI et infonuagiques, est heureuse d’annoncer que sa filiale en propriété majoritaire Portage CyberTech inc. (« Portage CyberTech ou « Portage ») a acquis Notarius. Notarius est la trente-troisième acquisition réalisée par Converge ou ses sociétés affiliées. Il s’agit de la troisième acquisition effectuée par Portage CyberTech, une compagnie Converge.



Basée à Montréal, Québec, Notarius fournit des solutions permettant d’assurer la fiabilité à long terme des documents électroniques. En tant que créateur de confiance numérique, Notarius offre des signatures numériques sécuritaires, des signatures électroniques de confiance et des outils fiables de signature à travers toute l'Amérique du Nord. Notarius est aussi la seule entreprise canadienne à émettre des signatures de confiance reconnues par Adobe® et Microsoft® et à répondre aux normes eIDAS (electronic IDentification Authentication and trust Services).

« Rejoindre la famille de Portage CyberTech offre de formidables occasions de croissance. Notarius aura la capacité de bonifier son offre de solutions pour les professionnels et organisations qui désirent se transformer numériquement et augmenter leur productivité, tout en restant conformes aux lois et cadres règlementaires. Cette acquisition se veut un tremplin pour Notarius qui bénéficiera de Portage et de Converge pour solidifier ses partenariats et assurer son développement sur le continent nord-américain », a déclaré Patrick Drolet, Directeur général de Notarius.

« Notarius est l'un des noms les plus respectés au Canada et au Québec dans le domaine de l'identité numérique et de la signature numérique. C’est aussi, et de loin, le chef de file dans la création et le maintien de grands écosystèmes de confiance, impliquant parfois des milliers d'entités. Cette acquisition permet à Portage CyberTech de se positionner en tant que leader de l'industrie au moment où l'identité numérique évolue pour inclure des données de confiance », a affirmé Don Cuthbertson, PDG de Portage CyberTech. « En plus de devenir une référence en matière d’écosystèmes de confiance, l'acquisition de Notarius nous permettra d’éventuellement ajouter la fonctionnalité de signature numérique à d'autres offres de notre plateforme, ainsi que d'ouvrir la porte à des centaines de nouveaux clients potentiels. »

Notarius a généré des revenus d'environ 10,4 M$ CA avec un BAIIA ajusté de 2,2 M$ CA pour son dernier exercice financier terminé le 31 décembre 2021.

Notarius est la trente-troisième acquisition annoncée par Converge ou ses affiliés depuis octobre 2017. La famille d'entreprises de Converge comprend également : Corus Group, LLC; Northern Micro inc.; 10084182 Canada inc. fonctionnant sous le nom de Becker-Carroll; Key Information Systems inc.; BlueChip Tek inc.; Lighthouse Computer Systems inc.; Software Information Systems LLC; Nordisk Systems inc.; Essex Technology Group inc.; Datatrend Technologies inc.; VSS, LLC; Solutions PCD, inc.; Unique Digital, inc.; Workgroup Connections inc.; Vivvo Application Studios LTD.; Vicom Computer Services inc.; CarpeDatum LLC; Accudata System inc.; Dasher Technologies inc.; ExactlyIT inc.; REDNET GmbH; Vicom Infinity inc.; Infinity Systems Software inc.; LPA Software Solutions, LLC; OPIN Digital inc.; Paragon Development Systems inc.; Visucom GmbH; 1CRM Systems Corp.; Interdynamix Systems; Creative Breakthroughs inc.; PC Specialists inc. faisant affaire comme Technology Integration Group; et GfdB, ImfB et DEQSTER.

À propos de Notarius

En tant que créateur de confiance numérique, Notarius offre des signatures numériques sécuritaires, des signatures électroniques de confiance et des outils fiables de signature à travers toute l'Amérique du Nord. Ses solutions confèrent aux documents électroniques une fiabilité juridique plus élevée que celle d’un document papier signé à la main. Notarius assure ainsi l'intégrité et l’authenticité des documents électroniques. En les adoptant, les professions et organisations soumis à de hauts requis juridiques sont en mesure de transformer numériquement l'entièreté de leur chaîne de travail tout en assurant la conservation à long terme de leurs archives électroniques. Notarius collabore avec plus de 50 ordres et associations professionnelles au Canada. L’entreprise dessert plus de 4 000 entreprises, universités et municipalités, en plus de gérer 50 000 identités numériques.

À propos de Portage CyberTech, une compagnie Converge

Portage CyberTech propulse les transactions numériques de confiance entre les individus, les entreprises et les organisations gouvernementales. Animée par des projets numériques ambitieux et par son désir d'accroître la visibilité de ses clients au pays et à l'étranger, son équipe dévouée d'experts du domaine numérique (identité, gestion des accès, services de confiance et communications) crée des solutions permettant aux organisations de rejoindre leurs clients et citoyens.

À propos de Converge Technology Solutions

Converge Technology Solutions est un fournisseur mondial de solutions et services TI et infonuagique de pointe. Les filiales de Converge offrent de l’analyse avancée, de l’infonuagique, de la cybersécurité et des services de gestion à des clients de divers secteurs. L'entreprise soutient ces solutions grâce à une solide expertise, des talents et des infrastructures numériques à travers tous les principaux prestataires TI du marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé.

