Une victoire pour les océans: Oceana Canada applaudit l’interdiction fédérale sur six catégories de plastiques à usage unique

TORONTO, 20 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oceana Canada célèbre aujourd’hui une étape importante dans la lutte contre l’apport du Canada à la crise du plastique ; en effet, le gouvernement fédéral a annoncé une interdiction sur six catégories de produits en plastique à usage unique qui se retrouvent le plus souvent à polluer les rivages et les océans au pays.



Cette interdiction permettra d’éliminer graduellement la production canadienne et l’exportation des produits en plastique suivants : sacs, ustensiles, bâtonnets à café, anneaux pour cannettes, pailles et certains contenants pour mets à emporter. Il s’agit d’une étape importante dans l’engagement du Canada à interdire les plastiques à usage unique et à amener les entreprises à faire leur part pour réduire les déchets plastiques. De plus, cette annonce place le Canada en tête du peloton mondial dans les initiatives de réduction des plastiques à usage unique.

Ainsi, les fabricants canadiens de plastique auront jusqu’à la fin de 2022 pour cesser la production des articles nouvellement interdits, et jusqu’à la fin de 2023 pour arrêter de les vendre. L’interdiction prévoit aussi l’arrêt des exportations de produits interdits d’ici 2025, faisant du Canada le deuxième pays au monde à cesser ces exportations. Sous sa forme finale, l’interdiction comble également les failles techniques de la version précédente, qui auraient permis à des produits de plastique à usage unique plus durables de remplacer ceux d’usage courant, tels que les ustensiles de table et les sacs d’emplettes.

« L’annonce faite aujourd’hui garantit que le Canada entreprend une véritable transition vers l’abandon des plastiques à usage unique inutiles ; cette victoire signifie que des milliards d’articles en plastique, qui, chaque année, auraient menacé la faune marine comme les baleines et les tortues, ne viendront plus aggraver le désastre mondial du plastique, » affirme Anthony Merante, spécialiste de campagne sur les plastiques pour Oceana Canada. « Nous continuerons à travailler avec les Canadiens et le gouvernement pour que d’autres plastiques à usage unique inutiles s’ajoutent à la liste des articles interdits au fil du temps. »

Depuis 2019, Oceana Canada milite pour réduire la pollution plastique en rencontrant les décisionnaires, en publiant des rapports sur la crise du plastique et en formulant des recommandations fondées sur des données scientifiques pour atteindre l’objectif de zéro déchet plastique. À eux seuls, les articles visés par l’interdiction adoptée aujourd’hui permettront d’éliminer 33 milliards d’objets de plastique à usage unique de la masse de déchets qui aboutissent dans les océans chaque année.

La plus récente étude de marché menée par Oceana Canada démontre que 90 % des Canadiens sont en faveur d’une interdiction sur les plastiques à usage unique, et les deux tiers souhaitent voir l’interdiction élargie pour inclure d’autres produits nocifs en plastique. Jusqu’à maintenant, plus de 160 000 Canadiens ont signé la pétition d’Oceana Canada demandant au gouvernement d’imposer une interdiction forte sur les plastiques à usage unique. Pour plus d’informations, visitez https://oceana.ca/fr/nos-campagnes/plastiques.

Établie en 2015, Oceana Canada est une organisation caritative indépendante faisant partie de la plus grande organisation internationale vouée exclusivement à la conservation des océans. Les campagnes d’Oceana Canada ont notamment contribué à mettre fin au commerce des nageoires de requins, faire du rétablissement des populations de poissons épuisées une obligation légale, améliorer la façon dont les pêches sont gérées, et protéger les habitats marins. Nous travaillons avec la société civile, les universitaires, les pêcheurs, les populations autochtones et le gouvernement fédéral afin d’aider les océans canadiens à retrouver leur santé et leur abondance d’autrefois. En rétablissant les océans canadiens, nous fortifierons nos communautés, profiterons de plus grands avantages sur les plans économique et alimentaire, et protégerons notre avenir. Apprenez-en plus au www.oceana.ca.

Contacts média: Angela Pinzon, Pilot PMR, angela.pinzon@pilotpmr.com, 647-295-0517; Alex Mangiola, Pilot PMR, alex.mangiola@pilotpmr.com, 416-460-3575; ou Lesley Wilmot, Oceana Canada, lwilmot@oceana.ca, 647-535-6326.