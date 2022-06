Hermès International : programme de rachat d'actions

English French

COMMUNIQUÉ

Paris, le 20 juin 2022

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rachat d’actions,

Hermès International a confié en mai 2020 un mandat à un prestataire de service d’investissement (‟PSI”).

Ce mandat a été résilié le 20 juin 2022, date à laquelle un nouveau mandat a été conclu avec le PSI.

En vertu de ce mandat, Hermès International a chargé le PSI de racheter pour son compte, de façon indépendante, conformément à la réglementation en vigueur, un nombre d’actions

Hermès International d’un montant maximum de 500 000 actions.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de rachat autorisé par la sixième

résolution adoptée par l’assemblée générale du 20 avril 2022*.

* Le mandat sera, le cas échéant et si nécessaire, automatiquement adapté pour prendre en compte toute nouvelle résolution qui serait ultérieurement adoptée par l’assemblée générale des actionnaires.

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, l’esprit

d’innovation, la recherche permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d’excellence et

l’esthétique de la fonction forgent la singularité d’Hermès, maison d’objets créés pour durer. Maison familiale

indépendante qui exerce seize métiers, Hermès s’attache à conserver l’essentiel de sa production en France au sein de ses 52 manufactures et sites de production tout en développant son réseau de plus de 300 magasins dans 45 pays.

Le groupe emploie près de 17 600 personnes dans le monde, dont près de 11 000 en France, parmi lesquelles près de 6 000 artisans*. Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6e génération.

Fondée en 2008, la Fondation d’entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, de la formation et de la transmission des savoir-faire, de la biodiversité et de la préservation des environnements.

* Au 31 décembre 2021

Pièce jointe