La Ville de Saint John reçoit son premier autobus électrique de Damera Bus Corp, un fournisseur de premier plan d’autobus à zéro émission

De gauche à droite: John MacKenzie, maire adjoint, La Ville de Saint John, Gerry Lowe, conseiller, La Ville de Saint John, Greg Stewart, conseiller, La Ville de Saint John, l'hon. Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Donna Reardon, la mairesse, La Ville de Saint John, Roger D’Hollander, directeur général des opérations de Damera Bus Corp, David Hickey, conseiller, La Ville de Saint John, et Deniz Cetin, Karsan

SAINT JOHN, Nouveau-Brunswick, 20 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Damera Bus Corp (Damera) et la Ville de Saint John soulignent l’introduction du Karsan e-JEST – le premier autobus électrique de 20 pieds à entrée basse en Amérique du Nord – qui sera officiellement ajouté au parc de véhicules de Saint John Transit plus tard cet été.



« Damera est très fière de s’associer à la Ville de Saint John et à Saint John Transit pour apporter un transport en commun plus propre à la ville et soutenir la transition de Saint John vers un système transport à zéro émission », a déclaré Raj Mahadeo, PDG de Damera. « Saint John Transit s’impose comme un chef de file du transport en commun en passant aux services sur demande avec ces bus. La taille et le fonctionnement silencieux du JEST sont parfaitement adaptés aux zones résidentielles et aux services sur demande. Nous espérons que cela servira d’inspiration aux municipalités du pays qui souhaitent faire de même ».



La Ville de Saint John est en train de passer à un avenir sans émission, avec l’objectif ambitieux de faire fonctionner tous les autobus de Saint John Transit à l’électricité d’ici 2040.



La mairesse Donna Reardon affirme que le personnel et le Conseil sont à bord et prêts à montrer la voie au Nouveau-Brunswick, en déclarant que « Le transport vert est l’avenir des systèmes de transport en commun dans le monde entier, et la Ville de Saint John en fera partie. Nous ne sommes pas seulement une communauté qui pense à l’avenir, mais aussi une communauté qui va de l’avant; nous sommes connus comme une ville pionnière qui va toujours de l’avant ».



En septembre, six autobus JEST de 20 pieds seront mis en service à Saint John dans le cadre du programme Transforming Transit de la ville. Le programme, annoncé pour la première fois en 2021, transformera le système de transport en commun municipal à l’aide de bus électriques et d’un service de bus sur demande qui devrait être lancé plus tard cette année.



« Le plan mis en place permettra aux clients de profiter du luxe de rouler dans de nouveaux autobus électriques et de bénéficier d’un service très fiable qui leur permettra de programmer l’arrivée de leur autobus et de savoir quand il les conduira à leur destination. C’est une grande victoire pour tout le monde qui améliorera la facilité et la qualité de vie dont jouissent nos résidents », a déclaré Nick Cameron, président de la Saint John Transit Commission.



Damera, l’un des principaux fournisseurs de solutions d’autobus et de transport en commun au Canada, dispose d’une large gamme d’autobus à zéro émission. L’équipe d’experts de Damera possède des connaissances et une expérience approfondies dans le secteur des autobus et des transports. Elle lance activement des produits, en commençant par le minibus JEST de six mètres, puis en développant des versions de 10 et de 12 mètres, afin d’aider tous les ordres de gouvernement à atteindre leurs objectifs de réduction de carboneutralité.



L’autobus urbain JEST est un autobus de style européen construit par Karsan, une entreprise chef de file de fabrication d’autobus et d’autocars sur le marché européen et alimenté par des batteries, dont le cycle de vie est de 15 ans. Il est équipé d’un groupe motopropulseur de BMW offrant une autonomie de 210 km sans émissions. L’autobus JEST est doté d’un système de freinage par récupération d’énergie qui lui permet de recharger ses batteries à un taux de 25 %. L’autobus urbain JEST a été le choix de transport en commun dans de nombreux pays européens, dont l’Allemagne, la France, l’Italie, la Roumanie et le Portugal, en raison de sa cote de sécurité élevée, de la sécurité des passagers, de sa maniabilité dans les situations serrées et de sa conception compacte.



La Ville de Saint John est l’une des nombreuses municipalités du Canada qui travaillent avec Damera pour intégrer l’autobus JEST à l’électrification de leur parc automobile. En avril 2022, Saint John a dévoilé son plan visant à éliminer les véhicules à moteur à combustion de sa flotte d’ici 2040. Au fil du temps, à mesure que les autobus de la flotte atteignent la fin de leur cycle de vie, Saint John Transit prévoit de les remplacer par des autobus électriques de différentes tailles.



Les autobus électriques ne produisent pas d’émissions de gaz d’échappement nocifs ou d’autres gaz à effet de serre, sont plus efficaces sur le plan énergétique, plus silencieux, offrent une expérience plus harmonieuse aux passagers et utilisent moins de pièces que les autobus diesel standard, ce qui en fait un choix rentable et durable pour les systèmes de transport en commun.



« Nous sommes ravis d’apporter la toute dernière technologie en matière d’autobus électriques au Canada et de contribuer à sa mise en service ici à Saint John », a déclaré Roger D’Hollander, directeur général des opérations de Damera. « La transition vers un système de transport propre est la bonne chose à faire pour notre santé et notre environnement, et c’est la chose intelligente à faire pour nos communautés en termes d’efficacité et d’économies ».



« Nous sommes heureux d’appuyer la transition de la Ville de Saint John vers des autobus électriques. Le remplacement des transports en commun alimentés par des combustibles fossiles est une étape clé de la transition vers l’énergie verte et de l’atteinte de la carboneutralité grâce à l’électrification. En tant que compagnie d’électricité durable, nous sommes déterminés à contribuer à la création d’un avenir durable pour notre ville, notre communauté et notre province », a déclaré Jessica DeLong, directrice des relations avec les intervenants de Saint John Energy.

Pour les demandes de renseignements des médias :

Raman Singh

Associé principal, Communications stratégiques, Sussex Strategy Group

rsingh@sussex-strategy.com



Erin White, gestionnaire des communications, Ville de Saint John

erin.white@saintjohn.ca



À propos de Damera Bus Corp

Damera Bus Sales Canada Corporation (Damera), l’un des principaux fournisseurs d’autobus au Canada, est une filiale du groupe de sociétés Mississauga Bus. Reconnue pour son équipe expérimentée et sa connaissance approfondie de l’industrie des autobus, des autocars et des transports en commun dans tout le Canada, ainsi que pour son soutien après-vente, Damera est un fournisseur de premier choix dans le domaine des autobus et des autocars électriques et à hydrogène, à l’heure où les villes, les municipalités et les exploitants privés entrent dans l’ère de la carboneutralité.

À propos de Karsan

Karsan Automotive produit des véhicules commerciaux dans ses installations de fabrication de pointe à Bursa, en Turquie, depuis 1981 et gère l’ensemble de la chaîne de valeur, de la R-D à la production, la commercialisation, les ventes et le soutien après-vente. L’installation Bursa de Karsan a la capacité de fabriquer jusqu’à 19 870 véhicules par année en un seul quart de travail. En tant que première marque sur le marché des minibus électriques, e-JEST a été le modèle le plus vendu dans sa catégorie en 2020 et 2021 en Europe. Les modèles JEST, Atak, Star et e-ATA de Karsan sont des autobus entièrement électriques qui vont d’une taille allant de six, 10, 12 et 18 m, avec quelques modèles en partenariat avec BMW. Il possède un bus autonome de niveau quatre, le e-ATAK, certifié et exploité au Michigan, aux États-Unis et en Norvège. Le e-ATAK autonome sera introduit au Canada par Damera Bus Corp.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d20121d1-d18e-4a8d-8e90-dd81388cc477