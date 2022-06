Premium-Auto mit EnSilica's Mixed Signal ASIC auf den Markt gebracht

English German

Deventer, 21. Juni 2022 – RoodMicrotec N.V., ein führendes unabhängiges Unternehmen für die Lieferung von Halbleitern und Qualitätsdienstleistungen, und EnSilica plc, ein führender Chiphersteller von Mixed-Signal-ASICs (Application Specific Integrated Circuits), veröffentlichen heute, dass sie einen Mixed-Signal-ASIC für die Automobilindustrie erfolgreich in die kommerzielle Produktion gebracht haben, nachdem ein neues Flaggschiff eines Premium-Automobilherstellers offiziell vorgestellt wurde. Der ASIC bietet wichtige Unterscheidungsmerkmale für die Fahrwerkssteuerung des Autos.



Wie bereits 2018 angekündigt, wurde RoodMicrotec von EnSilica ausgewählt, um das Unternehmen bei der Qualifizierung und Prüfung dieses Mixed-Signal-ASICs für die Automobilindustrie zu unterstützen. RoodMicrotec wird die abschließenden Tests und den Versand der ASICs für EnSilica übernehmen.

EnSilica freut sich, bestätigen zu können, dass der Massenproduktionslauf nun mit der offiziellen Markteinführung des Fahrzeugs begonnen hat. Der Produktionsplan für mehr als 2,5 Millionen ASICs in den nächsten 12 Monaten ist eingegangen. Der ASIC hat eine voraussichtliche Lebensdauer der Produktion von sieben Jahren, und je nach Modell werden bis zu 24 ASICs pro Fahrzeug benötigt.

"Es war spannend, EnSilica in den letzten Jahren dabei zu unterstützen, dieses Projekt zur Produktionsreife zu bringen. Wir freuen uns nun darauf, die Produktion dieses Bausteines in unserem Werk in Nördlingen zu unterstützen", sagt Martin Sallenhag, CEO von RoodMicrotec. "Dies zeigt einmal mehr die Nachfrage nach unseren einzigartigen kombinierten Fähigkeiten, unserer umfassenden Erfahrung und unserer hervorragenden Erfolgsbilanz bei der Markteinführung von Produkten für unsere geschätzten Kunden."

"Wir freuen uns, dass wir bei diesem spannenden Projekt die volle Produktionsmenge erreichen, nachdem wir über mehrere Jahre erfolgreich mit RoodMicrotec zusammengearbeitet haben. Unser gemeinsamer Einsatz bei diesem hochtechnischen Automobilprojekt hat nun zur erfolgreichen Markteinführung des Fahrzeugs geführt", sagt Ian Lankshear, CEO von EnSilica.

Über EnSilica

EnSilica ist ein führendes Fabless-Designhaus, das sich auf kundenspezifisches ASIC-Design und -Lieferungen für OEMs und Systemhäuser sowie auf IC-Designdienstleistungen für Unternehmen mit eigenen Designteams konzentriert. Das Unternehmen verfügt über eine erstklassige Expertise in der Lieferung von kundenspezifischen RF-, mmWave-, Mixed-Signal- und Digital-ICs an seine internationalen Kunden in den Bereichen Automotive, Industrie, Gesundheitswesen und Kommunikation. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein breites Portfolio an Kern-IP für Kryptographie, Radar- und Kommunikationssysteme. EnSilica hat eine Erfolgsbilanz bei der Lieferung



von qualitativ hochwertigen Lösungen für anspruchsvolle Industriestandards. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Oxford, Großbritannien, und verfügt über Entwicklungszentren in ganz Großbritannien sowie in Bangalore, Indien und Porto Alegre, Brasilien.

Ergänzende Informationen zu EnSilica auf www.ensilica.com

Über RoodMicrotec

RoodMicrotec ist ein führender unabhängiger Anbieter von Halbleiterbauelementen und Qualitätsdienstleistungen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie ist RoodMicrotec als geschätzter Partner für viele Unternehmen weltweit etabliert. Das Unternehmen bietet Full-Turnkey-ASIC-Services für hochkomplexe Mikrochips, die vollständig auf die spezifischen Anwendungen einzelner Kunden zugeschnitten sind. In Zusammenarbeit mit starken Partnern steuert RoodMicrotec den gesamten Entwicklungs- und Produktionsfluss der ASICs in der gewünschten Stückzahl, von kleinen Mengen bis hin zu mehreren Millionen Stück pro Jahr. Die schlüsselfertige Lösung umfasst Projektmanagement, Wafertest, Montage, Endtest, Qualifikation, Logistik und Fehleranalyse. Alle Dienstleistungen entsprechen den Industrie- und Qualitätsanforderungen der Branchen Hochzuverlässigkeit, Luft- und Raumfahrt, Automotive, Gesundheitswesen und Industrie. Der Hauptsitz von RoodMicrotec befindet sich in Deventer, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite https://www.roodmicrotec.com

Ergänzende Informationen

Martin Sallenhag - CEO, Arvid Ladega - CFO

Telefon: +31 570 745623 Email: investor-relations@roodmicrotec.com Web: www.roodmicrotec.com

Diese Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die englische Fassung Gültigkeit.