Paris, le 21 juin 2022, 08h30

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : Signature du contrat de cession d’Aubert & Duval avec le consortium Airbus, Safran et Tikehau ACE Capital

Eramet a annoncé, dans son communiqué de presse du 22 février 2022, avoir signé un protocole d’accord en vue de la cession de sa filiale Aubert & Duval à un consortium composé d’Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital. Cet accord était soumis à l’obtention de l’avis des instances représentatives du personnel.

Après consultation de ces instances, Eramet annonce ce jour avoir procédé à la signature du contrat de cession avec le consortium.

L’opération devrait être finalisée d’ici la fin d’année, sous réserve de la levée de conditions suspensives, dont l’obtention d’autorisations règlementaires1.

Aubert & Duval est l’un des leaders mondiaux des aciers de hautes performances, des superalliages, du titane et de l'aluminium, et un fournisseur stratégique pour la filière aéronautique.

Calendrier

27.07.2022 : Publication des résultats semestriels 2022

27.10.2022 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème trimestre 2022

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www. eramet .com

1 Notamment en matière de concurrence et de concentration de marché

