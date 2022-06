English Finnish

Aspo Oyj

Sisäpiiritieto

21.6.2022, klo 09.30



Aspon tytäryhtiö ESL Shipping on solminut 20 miljoonan euron lainasopimuksen Pohjoismaiden investointipankin kanssa sähköhybridialusinvestointiin liittyen





Aspon tytäryhtiö ESL Shipping on allekirjoittanut 20 miljoonan euron lainasopimuksen Pohjoismaiden Investointipankin (NIB) kanssa. Lainan maturiteetti on 10 vuotta ja se on osa ESL Shippingin investointien rahoitusta kuuden uuden, erittäin energiatehokkaan 5.350 tonnin (dwt) sähköhybridialuksen sarjaan. Hanke julkistettiin syyskuussa 2021.

Nämä uudet 1A-jääluokan alukset ovat lastikapasiteetiltaan, teknologialtaan ja innovaatioiltaan markkinoiden huippuluokkaa. Uusien alusten kasvihuonekaasupäästöt, mukaan lukien CO2, pienenevät lähes 50 % verrattuna olemassa oleviin laivoihin, mikä tekee laivoista kokoluokassaan maailman tehokkaimpia. Alusten akustot, maasähköratkaisut ja sähköhybridikäyttö mahdollistavat täysin päästöttömät ja meluttomat satamakäynnit. Alukset voivat myös saapua satamaan ja lähteä satamasta pelkällä sähkövoimalla.

”Olemme iloisia voidessamme allekirjoittaa tämän lainasopimuksen Pohjoismaiden Investointipankin kanssa. Organisaation, joka jakaa arvomme ja sitoutumisemme kestävien ratkaisujen ajamiseen. Olemme matkalla kohti fossiilivapaata merenkulkua, ja ESL Shipping aikoo pysyä alan edelläkävijänä myös tässä suhteessa”, ESL Shippingin toimitusjohtaja Mikki Koskinen sanoo.

”Tällä lainalla voimme tukea merenkulkualan irtautumista hiilestä. Se myös mahdollistaa laajemman vaikutuksen arvoketjuun ympäristöystävällisemmillä kuljetuksilla. ESL Shipping näyttää, miten kapasiteettia ja tuottavuutta voi lisätä ja samalla tukea siirtymää kohti vähähiilistä tulevaisuutta”, sanoo NIB:n toimitusjohtaja André Küüsvek.

Uudet alukset rakennetaan Chowgule and Company Private Limitedin telakalla Intiassa. Sarjan ensimmäinen alus tulee liikenteeseen vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.





Aspo Oyj

Rolf Jansson

Toimitusjohtaja

Lisätiedot:

Keijo Keränen, rahoitusjohtaja, Aspo Oyj, +358 400 955 821, keijo.keranen@aspo.com

Mikki Koskinen, toimitusjohtaja, ESL Shipping, +358 50 351 7791, mikki.koskinen@eslshipping.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 930 ammattilaista.

ESL Shipping ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö AtoB@C Shipping ovat johtavia kuivarahtivarustamoja Itämerellä. Yhtiöllä on yhteensä 48 alusta kantavuudeltaan 3 000 – 56 000 dwt. Vuonna 2021 ESL Shippingin liikevaihto oli noin 191 miljoonaa euroa ja sen liikevoitto oli 26,8 miljoonaa euroa. ESL Shipping on osa Aspo-konsernia.