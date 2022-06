English Dutch French

Brussel, 21 juni 2022

Orange Belgium verkrijgt het maximum van het beschikbare 5G-spectrum bij de veiling waardoor het een uitstekende dekking en capaciteit kan bieden voor toekomstige 5G-diensten.

Voorts kondigt de operator de geleidelijke afbouw van de 3G-diensten vanaf medio 2023 aan.

In de hoofdfase van de door het BIPT georganiseerde veiling van het mobiel spectrum heeft Orange Belgium het maximum van de nieuwe 5G-frequentiebanden die geveild werden verkregen: 20 MHz in de 700 MHz-band en 100 MHz in de 3,6 GHz-band. In totaal verwerft Orange Belgium zo 200 MHz aan spectrum, voor een eenmalige licentievergoeding van 322 miljoen euro.

Orange Belgium bevestigt ook het begin van de geleidelijke afbouw van zijn 3G-technologie vanaf midden 2023. Het optimaliseert zo het gebruik van zijn spectrum met veiligere, veerkrachtigere, energie-efficiëntere en modernere technologieën.

Een hoogwaardige 5G-netwerkdekking en -capaciteit

Aan het einde van deze veilingfase zal Orange Belgium beschikken over de gebruiksrechten van het spectrum voor 2X10 MHz in de 700 MHz-band, 2X10 MHz in de 900 MHz-band, 2X15 MHz in de 1800 MHz-band, 2X15 MHz in de 2100 MHz-band, en 100 MHz in de 3,6 GHz-band. Het totale bedrag van de eenmalige licentievergoeding bedraagt 322 miljoen euro voor een periode van 20 jaar.

Het bijkomende spectrum, het maximum voor nieuwe 5G-frequenties, zal Orange Belgium in staat stellen om een hoogwaardige dekking te bieden in combinatie met een hoge capaciteit van zijn ultramoderne mobiele netwerk voor zijn residentiële en zakelijke klanten. Het spectrum dat tijdens de veiling werd verkregen, laat Orange Belgium toe om zijn 5G-ambities waar te maken en tegelijk optimale 4G-diensten te garanderen.

In de volgende fases van de veiling zal de exacte positionering van de verkregen frequentiebanden nog bepaald worden. Daarna zal een bijkomende veiling plaatsvinden voor de 1400 MHz-band.

Naar een duurzamer en efficiënter netwerk

Om de efficiëntie van zijn spectrumgebruik verder te optimaliseren, zal Orange Belgium ook beginnen met het uitfaseren van de 3G-technologie op zijn netwerk vanaf medio 2023. In 2025 stopt het dan definitief met 3G. De 2G-technologie van Orange Belgium wordt voortgezet tot eind 2028. Orange Belgium garandeert de continuïteit van zijn 4G-technologie die bijna 100% van de Belgische bevolking dekt.

De afbouw van traditionele technologieën zoals 3G en 2G is een opportuniteit voor Orange Belgium om zijn klanten efficiëntere en duurzamere ervaringen met toegevoegde waarde aan te bieden.

Slechts een zeer klein aantal residentiële klanten van Orange Belgium gebruikt nog een telefoon die in 2025 geen 4G of 5G zal ondersteunen. Die klanten hebben mogelijk hulp nodig bij het migreren en Orange Belgium zal hen daarbij van nabij begeleiden. Voor IoT-klanten zullen migratiepaden gecreëerd worden en een vlotte overgang bewerkstelligd. Orange Belgium beschikt nog over verschillende complementaire technologieën: 4G LTE-M en NB-IoT, 5G.

Xavier Pichon, CEO van Orange Belgium, licht toe: "Het verkregen spectrum zal ons in staat stellen onze 5G-ambities te verwezenlijken en innovatieve en toekomstgerichte technologieën uit te rollen om onze klanten op een efficiënte en duurzame manier de beste ervaring te blijven bieden. 4G- en 5G-technologieën bieden een ongeëvenaarde klantenervaring op het vlak van spraakkwaliteit, dataprestaties, CO 2 -emissiereductie, IoT-mogelijkheden en binnenkort ook in termen van 5G-dekking. Als telecomoperator van de volgende generatie maken we van deze gelegenheid gebruik om ons netwerkbeheer te optimaliseren. We laten het evolueren naar veiligere, veerkrachtigere, energie-efficiëntere en modernere technologieën, namelijk 4G en 5G, die nu in de meeste Europese landen operationeel zijn. Zo blijven we trouw aan onze prioriteit: de klantervaring."

Stefan Slavnicu, Chief Network Officer van Orange Belgium, die verantwoordelijk is voor het project, voegt hieraan toe: "Door de 3G-technologie uit te faseren, ontdoen we ons van verouderde apparatuur die veel elektriciteit, ruimte en menselijke energie verbruikt bij het onderhoud. 3G-data maken nu minder dan 2% uit van het totale dataverkeer op het netwerk. Met deze evolutie zullen wij softwarerijke, veerkrachtige en geautomatiseerde netwerken hebben, die klaar zijn voor toekomstige evoluties. Door dit ruim op voorhand te plannen, beperken we de impact op onze klanten, en uiteindelijk op de planeet, door netwerkapparatuur te recycleren en mobiele toestellen opnieuw op te knappen, en door de nieuwste generatie van ecologisch ontworpen handsets op de markt te brengen."

