Brunswick Exploration annonce un amendement à son régime d’options et la prolongation de ses bons de souscription

MONTRÉAL, 21 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brunswick Exploration inc. («Brunswick» ou la «société») (TSX-V: BWR) est heureuse d’annoncer que le 26 avril 2022, son conseil d’administration a approuvé un amendement au régime d’options d’achat d’actions de la société (le «régime»), dans le but d’accroître de 5 000 000 à 13 000 000 le nombre d’actions réservées pour émission aux termes du régime.



La société a obtenu l’approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX pour la prolongation des 3 071 199 bons de souscription de la société (les “bons de souscription”) émis dans le cadre du placement privé complété par la société le 17 mai 2022. La date d’expiration des bons de souscription a été repoussée du 17 mai 2024 au 17 mai 2025. Les porteurs de bons de souscription ne recevront pas de certificat de bons amendé.

Une partie des bons de souscription est détenue par des initiés, qui sont des parties liées à la société. En conséquence, la prolongation des bons de souscription constitue une opération avec une personne apparentée au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le «Règlement 61-101») et de la politique d'échange 5.9 - Protection des actionnaires minoritaires lors d'opérations spéciales. Toutefois, les dispenses des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des porteurs minoritaires prévues aux articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101 peuvent être invoquées étant donné que la juste valeur marchande des bons de souscription ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la société.

À propos de Brunswick

Brunswick est une société d'exploration minière basée à Montréal et inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. La Société se consacre à l’exploration préliminaire pour les métaux requis pour la décarbonation et la transition énergétique, avec un accent particulier sur le lithium, l’étain, le nickel et le cuivre. La Société vise à faire avancer rapidement le plus grand portefeuille de propriétés d’exploration préliminaire pour le lithium dans l’est du Canada.

